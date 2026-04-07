Thalmassing geht leer aus

– Foto: Bernhard Schramma

m dritten Spiel der Saison ging es gegen Brennberg. Die ersten beiden Partien konnten gegen Wenzenbach II und Alteglosheim gewonnen werden, wodurch sich die Tabellensituation zwar verbessert hat, aber noch nicht wirklich zufriedenstellend ist. Personell war man gut aufgestellt und konnte aus dem Vollen schöpfen. Das Hinspiel gegen Brennberg endete mit 1:3. Entsprechend war das Ziel klar: Mit einem weiteren Sieg die perfekten neun Punkte aus drei Spielen holen.

Thalmassing startete gut in die Partie und hatte direkt die erste große Chance durch Lucas Gassner, der jedoch vergab. Kurz darauf sah Gassner nach nur drei Minuten die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe im Sechzehner. In der 11. Minute dann die nächste gute Möglichkeit: Nach einer Flanke von Basti Eisenhut nahm Faltermeier den Ball stark an, dieser sprang aber 2 Meter weg. Falti konnte den Ball aber noch vor dem Torwart ins Tor spitzeln. Frühes 0:1 für Thalmassing, was Hoffnung für das restliche Spiel gibt. Die erste Aktion von bis dahin unauffälligem Brennberg führte dann gleich zum Erfolg. Nach einem Freistoß in der 23. Minute fiel Simon Laumer der Ball vor die Füße und verwandelte per Direktabnahme zum 1:1.In der 30. Minute musste Thalmassing verletzungsbedingt wechseln: Dominik Langner kam für den angeschlagenen Tobias Besenhard ins Spiel. Nur sechs Minuten später dann der nächste Rückschlag: Brennberg nutzte seine zweite Chance eiskalt. Ein Ball hinter die Abwehrkette wurde von Benjamin Saradeth über den herauskommenden Torwart Matthias Wittenzellner zum 2:1 gelupft. Thalmassing zeigte sich zwar bemüht und machte das Spiel, doch zur Pause stand es 2:1 für den Gastgeber – Brennberg nutzte zwei Chancen konsequent. Zur zweiten Halbzeit wurde doppelt gewechselt: Flo Eisenhut und Daniel Langner kamen für Nesslauer Josef und Zelzer Jojo ins Spiel. In der 49. Minute hatte Brennberg die große Chance zur Vorentscheidung, doch nach einem Querpass vor dem Tor setzte David Polster den Ball aus drei Metern über das Gehäuse. In der 56. Minute sorgte eine Flanke von Flo Eisenhut für Gefahr, doch ein Tor wollte nicht fallen. In der Folge spielte nur noch Thalmassing, erspielte sich Chance um Chance, konnte den Ball aber nicht im Tor unterbringen. In der 73. Minute dann eine bittere Szene: Tim Schwandner, firsch verheiratet, verdrehte sich das Knie und musste verletzt ausgewechselt werden. Wir wünschen an dieser Stelle eine schnelle und hoffentlich nicht allzu schwere Genesung. Wittl setzte einen schönen Flugkopfball übers Tor, auch Benson vergab eine Großchance Kurz vor Schluss hatte Faltermeier noch einmal eine gute Möglichkeit vor dem Tor, doch auch dieser Abschluss ging daneben.