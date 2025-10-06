Niko Wohlmann (li.) und die Roosters verloren gegen eine überlegene Tegernheimer Mannschaft – Foto: Bernhard Schramma

Thalmassing geht in Tegernheim baden

Kreisklasse 1 Tegernheim II Thalmassing II

Ein nicht unwichtiges Spiel stand an diesem verregneten Oktobersonntag auf dem Plan. Tabellennachbarn unter sich. Die Gäste mussten vor dem Spiel weitere personelle Hiobsbotschaften verkraften. Karchs fiel krankheitsbedingt aus, Zelzer J. rückte in die erste Mannschaft, da hier 12 Spieler aus dem Bestandskader fehlten. Somit fehlten an diesem Spieltag 11 Spieler aus dem Bestandskader der 1B. Aus diesem Grund gab Vorstand und Ex-Kapitän Zelzer K. sein Comeback auf der Bank. Zu allem Überfluss fiel dann kurzfristig, noch während des Aufwärmens, Youngster Elias Klenner mit Rückenproblemen aus. Für ihn rutschte Kreppmeier in die Startelf. Bei starkem Regen begann die Heimelf flott. Zunächst schlug ein Klärungsversuch von Kreppmeier fehl, der Ball landete bei einem Tegernheimer. Reicherseder hielt den Schuss. Wenig später klärte die Mauer einen Freistoß von Tegernheims Routinier Michael Fischer. Eine Minute drauf fiel dann die Führung. Eine scharfe Hereingabe auf nassem Boden konnte Reicherseder zunächst entschärfen, ehe der Ball bei Sailer landete, welcher aus 7m ins Tor traf. Tegernheim ließ nun etwas locker und die Roosters kamen besser auf. Wiedemann lief alleine auf den Keeper, welcher gerade noch mit dem Fuß klären konnte. Zwei Minuten später ging Wohlmanns Schuss zu zentral aufs Tor. Kein Problem für den Tegernheimer Schlussmann. Teichert brachte den Ball dann nochmal scharf vors Tor, Wohlmann mit der Fußspitze, knapp vorbei. Sailers Pass von der Grundlinie vors Tor fand keinen Abnehmer, so konnte Martinez klären. Thalmassings Mittelstürmer Wiedemann hatte dann erneute die beste Möglichkeit auf den Ausgleich. Zunächst setzte er sich rechts sehr gut durch, sah auch den mitgelaufenen Wohlmann, doch das Abspiel kam in den Rücken des Thalmassinger Routniniers. Das hätte der Ausgleich sein müssen. Und wie es dann so kommt, fällt ein Tor - doch auf der anderen Seite. Der schnelle Goalgetter der Heimelf Bucicov brach links durch, fand am 16er Fischer, welcher mit einem platzierten Aufsetzer neben den rechten Pfosten traf. Kurz drauf trafc Bucicov nur den Pfosten. In Minute 32. deutete der Unparteiische dann auf den Punkt, nach Foul an Wiedemann. Wohlmann trat an und Khedim hielt den Strafstoß sehenswert. Reicherseder parierte einige Augenblicke später einen Schuss von Mescheder und lenkte den Ball über die Latte, war aber nach der Ecke machtlos. Mescheder kam völlig unbedrängt aus 16m zum Schuss und verwandelte zum 3:0. Mit dem Halbzeitpfiff stellte Zock auf 4:0. Auch hier ging alles wieder zu einfach. Sailer bringt den Ball vors Gehäuse und Zock kann locker ohne Bedrängnis einschieben.

Mit etwas mehr Treffsicherheit und Kaltschnäuzigkeit im vorderen Drittel hatten die Roosters einige gute Möglichkeiten beim Stand von 1:0 oder auch beim 2:0 Tore zu erzielen. Die Hausherren ließen zu dieser Phase etwas nach, doch Thalmassing verstand es nicht daraus Kapital zu schlagen. Im Gegenzug wurden eigene Nachlässigkeiten sofort bestraft. Nach dem Pausentee hatte Wiedemann erneut eine 100%ige. Freistoß Nesslauer, Wiedemann kommt aus 5m zum Abschluss und scheitert am Keeper. Auch der muss drin sein. Auf der anderen Seite rettete der Pfosten für Thalmassing, abermals zielte Bucicov zu ungenau. Reicherseder rettete nochmal stark gegen Kaiser, als dieser nach einem schönen Doppelpass mit Fischer frei zum Abschluss kam. Auch beim Stand von 4:0 gab sich Thalmassing nicht auf. Wohlmann kam nach einer Flanke von Wohlmann an den Ball, scheitert wieder an Khedim. Der eingewechselte Hackner traf dann zum 5:0, vorausgegangen ein Fehlpass von Zelzer K. im Aufbau, dann ein schneller Ball auf Sailer welcher aus dem Abseits heraus auf den völlig freien Hackner spielte. Der hatte keine Mühe frei vor Reicherseder zu treffen. In der 76. Minute konnte Wiedemann dann noch den Ehrentreffer erzielen. Nöllgen kam über rechts in Stellung, spielte vors Tor und diesmal traf der Laser. Den Endstand besorgte dann Hackner. Sein eigentlich harmloser Schuss aus 25m glitt Reicherseder durch die Hände. Kurz vor dem Schlusspfiff verzeichneten die Roosters dann nochmal zwei Hochkaräter. Nöllgens Schuss aus dem Strafraum war zu unplatziert, Khedim hielt. Der eingewechselte Wittmann scheiterte mit einem Kopfball nach einer Ecke an Riemer, welcher auf der Linie klärte. Dann war Schluss am hohen Sand.