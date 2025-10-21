Thalmassing: Faltermeier und Wohlmann übernehmen

Eine Woche ist es her, da erklärte Gregor Mrozek seinen Rücktritt als Cheftrainer des FC Thalmassing. 14 Punkte aus 15 Spielern lautete die magere Hinrundenbilanz des Bezirksliga-Dinos. Daraufhin sprang der bisherige Co-Trainer Thomas Faltermeier bereitwillig in die Bresche. Der 37-Jährige übernahm die Mannschaft beim Spiel in Pielenhofen zunächst interimsweise, musste eine enttäuschende 0:3-Niederlage miterleben. Nun steht fest: Faltermeier bleibt noch länger Coach des FCT. Jedoch bekommt er „Gesellschaft“. An seine Seite rückt das Thalmassinger Spielerurgestein Niko Wohlmann (36). Diese Trainerlösung präsentierte der Verein am Dienstag.

„Ab sofort wird Niko Wohlmann zusammen mit Thomas Faltermeier die erste Mannschaft bis auf Weiteres verantwortlich übernehmen. Beide kennen den Verein von Jugend an und sind motiviert und entschlossen, sich der aktuellen Situation zu stellen und 'ihrem' Verein zu helfen“, sind die Verantwortlichen aus der Abteilungsleitung um Oliver Brunnberg, Dominik Langner und Bernhard Schramma guter Dinge. „Der Verein ist froh, dass es erstmal eine Lösung aus den eigenen Reihen gibt. Das zeigt die Verbundenheit zum FCT“, schließt die Stellungnahme.



Thomas Faltermeier leitete letzte Saison gemeinsam mit Tobias Besenhard die Kreisklassen-Mannschaft als Spielertrainer. Im Sommer rückte er zur Ersten auf, fungierte fortan als Co-Trainer von Gregor Mrozek. Zuvor war der 37-Jährige bereits jahrelang für die Zweite auf Torejagd gegangen. Und auch Thalmassings ehemaliger Dauer-Torjäger Niko Wohlmann kennt den Verein und die Spieler bestens. Zudem bringt auch er Trainererfahrung mit. Über mehrere Saisons zeichnete er bereits als spielender Co-Trainer der Roosters verantwortlich. 2024 folgte das offizielle Karriereende – zumindest im Bezirksligateam. Die Verantwortlichen in Thalmassing sind von dieser Doppel-Lösung überzeugt.



Auf die tief im Abstiegskampf steckende Mannschaft warten die Wochen der Wahrheit. Zunächst kommt am Sonntag Aufsteiger BSC Regensburg an den Sauberg. Dann geht es mit Ramspau und Prüfening gegen weitere direkte Konkurrenten. Nach dem darauffolgenden Match in Wenzenbach geht es in die Winterpause.