Das Führungstor nach der Pause reichte dem FC Kosova nicht zum erhofften Heimdreier. – Foto: Christian Brüssel

Thalmassing bietet Kosova Paroli



Der FC Kosova hat es am Sonntag verpasst, seine Tabellenführung in der Fußball-Bezirksliga Süd weiter zu festigen. Im Topduell mit dem FC Thalmassing kamen Spielertrainer Alikaj, Arifaj und Co. nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Leistungsgerecht, weil sich Kosova anfangs zwar einige qualitative Torchancen herausspielte, die „Roosters“ aber doch ebenbürtig waren und mannschaftlich geschlossen auftraten.



Auf Mateo Hasas Führungstor für den Rangersten (54.) antwortete Thalmassing in Person von Stürmer Niko Wohlmann (61.). Ein Tor unter gütiger Mithilfe des FCK, denn er verteidigte die Szene schlampig. In halbstündiger Unterzahl – Torschütze Wohlmann sah Gelb-Rot – errang sich der FC diesen Punkt und ist jetzt Vierter. Eine „engagierte Leistung“ machte Gästecoach Matthias Eisenschenk aus; als „nicht so überzeugend wie sonst“ bewertete die sportliche Kosova-Leiterin Nici Seidl den Auftritt.