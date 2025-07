Thalmassing betritt Neuland – Schwarzhofen hofft auf »geiles Event«

Neuland betritt Adi Götz mit dem SV Schwarzhofen nicht. Gemeinsam standen sie schon mehrere Male in der ersten Runde des Landespokals. Seit Kurzem läuft ja Götz' bereits dritte Amtszeit als Trainer des Bezirksliga-Dinos. „Das ist diesmal der attraktivste und beste Gegner, den wir bisher im Pokal bekommen haben“, sagt der Fußballfachmann über den diesjährigen Pokalgegner SpVgg Bayreuth. Dieses ungleiche Duell steigt am morgigen Freitag um 18.30 Uhr am Kaplanacker.

Morgen, 18:30 Uhr SV Schwarzhofen Schwarzhofen SpVgg Bayreuth SpVgg Bayreuth 18:30 PUSH



Einmal mehr kürte sich der SV Schwarzhofen im Mai zum Kreispokalsieger im Spielkreis Cham/Schwandorf – und freut sich jetzt auf das Kräftemessen mit dem finanziell klammen Traditionsverein aus der Regionalliga Bayern, der in der Saison 2022/23 sogar drittklassig spielte. „Besonders für die jungen Spieler ist es eine Riesen-Erfahrung, gegen eine Spitzenmannschaft aus der Regionalliga zu spielen. Sie können sich mit Sicherheit das ein oder andere abschauen. Das wird eine hochinteressante Begegnung“, so Götz, der als Ziel ausgibt, „das Ergebnis so erträglich wie möglich zu gestalten“. Außerdem gelte es, das Ganze aufzusaugen und Eindrücke zu sammeln. In puncto Zuschauerinteresse hofft Götz auf einen würdigen Rahmen: „Wenn das Wetter mitspielt, wird das ein richtig geiles Event.“ Leider muss der Süd-Bezirksligist bei der Aufstellung Abstriche machen, weil die Offensivkräfte Andreas Schächerer und Marvin Weigl sicher ausfallen und Max Hermes, Stefan Voith und Bastian Hägler fraglich sind. „Der Kader ist aber groß genug“, wird Götz trotzdem ein „schlagfertige Truppe“ ins Rennen schicken.







Morgen, 18:30 Uhr FC Thalmassing Thalmassing DJK Vilzing DJK Vilzing 18:30 live PUSH