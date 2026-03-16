Thalmaier trifft in letzter Sekunde – Dorfen schlägt Zorneding

TSV Dorfen - Zorneding – Foto: Hermann Weingartner

Während der ersten halben Stunde erspielten sich die Gastgeber zwar eine Feldüberlegenheit, wussten damit aber nichts anzufangen. Die Gäste pressten tief und störten konsequent das Aufbauspiel der Hartl-Mannen. Zu gemächlich war auch oft das Spiel aus der Abwehr. Die Zornedinger waren anscheinend mit dem zufrieden und lauerten auf Konter. Vor allem ihr quirliger Außenstürmer Yazar Taskin stellte die Isenstädter einige Male vor Probleme, zunächst ohne Erfolg.

Einen glücklichen, aber auch verdienten 2:1 (0:1)-Sieg erkämpften sich die Fußballer des TSV Dorfen gegen den Tabellenzehnten TSV Zorneding . In einer sehr mäßigen Bezirksliga-Partie, in der die Dorfener erst Mitte der zweiten Spielhälfte aufwachten, fiel der Siegtreffer durch Gerhard Thalmaier in der sechsten Minute der Nachspielzeit.

Thalmaier erzielt den Ausgleich für den TSV Dorfen

Einmal passte die Defensive nicht auf, schon war er zur Stelle. Taskin nutzte seine Schnelligkeit und ging alleine auf Maximilian Grichtmaier zu. Dessen Abwehrversuch kam zu spät, und auf der rechten Seite stürmte Marco Rastel heran und vollendete aus kurzer Entfernung zum 0:1 (28.). Das war die erste und auch einzige zwingende Tormöglichkeit während der ersten Spielhälfte auf beiden Seiten.

Zunächst setzte sich die schwache Partie auch nach dem Wiederanpfiff fort. Erst nach etwa einer Stunde drückten die Isenstädter mehr aufs Tempo. Die Folge war dann auch der Ausgleich. Auf Zuspiel von Felix Blaha, der von der rechten Seite flankte, war in der Mitte Gerhard „Gaga“ Thalmaier zur Stelle und konnte zum verdienten Ausgleich einköpfen.

Goalgetter Thalmaier macht den Siegtreffer

Und spätestens jetzt wollten die Dorfener mehr. In der Schlussviertelstunde belagerten sie regelrecht das Gehäuse von Michael Pohn. Aber in dieser Phase fehlte ihnen dann oft wieder die Genauigkeit im Passspiel. Ein Schuss des eingewechselten Marvin Bräuniger ging knapp über den Gästekasten (83.). Auch ein unübersichtliches Gewirr im Zornedinger Strafraum konnten die Dorfner nicht nutzen. Jetzt fehlte anscheinend auch noch das nötige Glück.

Das hatten sie dann vor nur 100 Zuschauern in der Nachspielzeit doch noch. Florian Brenninger setzte auf der rechten Seite den eingewechselten Daniel Vorderwestner ein. Der gab hoch zu Thalmaier in die Mitte, und wieder war der Goalgetter per Kopf zum 2:1-Siegtreffer erfolgreich (90.+6). Wahrlich in letzter Sekunde, denn unmittelbar danach pfiff der Unparteiische die Begegnung ab.