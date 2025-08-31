Thalkirchen's Kantersieg gegen Pullach II - Neumaier mit Dreierpack

Die SpVgg Thalkirchen trat am heutigen Spieltag mit einer stark veränderten Startelf an – eine Formation, die man wohl so nicht mehr allzu oft sehen wird. Das Trainerduo Leo und Max musste auf zahlreiche Stammkräfte verzichten und stellte dennoch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz.

Von Beginn an zeigte Thalkirchen keinerlei Zurückhaltung und setzte die zweite Mannschaft des SV Pullach früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase brachte Jonas Elfara die SpVgg mit einem sehenswerten direkten Freistoß in Führung. In der 18. Minute erhöhte Kevin Heck auf 2:0. Ein unglückliches Eigentor ließ Pullach kurz darauf auf 2:1 verkürzen. Die Gäste blieben vor allem durch lange Bälle gefährlich, da Thalkirchen mit hohem Pressing agierte. Mit einer knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Thalkirchen den Druck weiter, während Pullach zunehmend die Kräfte verließen. Besonders auffällig: Jakob Neumaier, der nach seiner Einwechslung überraschend als Stürmer auflief, avancierte zum Matchwinner. Mit einem Doppelschlag in der 51. und 55. Minute stellte er auf 4:1. Ahmet Kamis erhöhte wenig später auf 5:1, ehe Neumaier seinen Dreierpack zum 6:1 schnürte. In der Schlussviertelstunde setzte Felix Hummel mit einem eigenen Doppelpack die Schlusspunkte zum 7:1 und 8:1.