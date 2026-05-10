Thalkirchen rückt heran – Akgüney Spor wankt

Bereits am Freitagabend eröffnete der FC Bosna i Hercegovina den 24. Spieltag mit einer Überraschung und entführte drei wichtige Punkte beim SV Pullach II. Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Torlaune: Während der TSV Milbertshofen zu Hause gegen den TSV München-Solln II nichts anbrennen ließ, erlebten die Zuschauer beim TSV 1860 München IV ein wahres Spektakel. Die „Löwen“ mussten sich in einer torreichen Partie dem SC München geschlagen geben, der damit seine theoretische Chance auf die Aufstiegsplätze wahrte.

Am Sonntag kam es dann zum Gipfeltreffen mit Folgen. Der Tabellenführer SV Akgüney Spor München musste sich im direkten Duell der SpVgg Thalkirchen geschlagen geben. Durch diesen Heimsieg rückt Thalkirchen bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heran. Zeitgleich nutzte der TSV München-Ost die Gunst der Stunde und fertigte die Sportfreunde München deutlich ab. Damit stehen die Sportfreunde nun auch rechnerisch als erster Absteiger in die A-Klasse fest.

Im Tabellenkeller ist die Entscheidung für die Sportfreunde München (12 Punkte) gefallen – der Gang in die A-Klasse ist besiegelt. Dramatisch bleibt es um den Relegationsplatz 13. Der FC Bosna i Hercegovina (19 Punkte) verkürzte den Rückstand auf das rettende Ufer (SV München Laim und München-Solln II mit je 23 Punkten) auf vier Zähler. Sollte Bosna beide restlichen Spiele gewinnen und die Konkurrenz patzen, ist die Rettung ohne Umweg noch möglich.

Zwei Spieltage vor dem Ende haben rechnerisch noch fünf Teams Chancen auf die ersten zwei Plätze. Der SV Akgüney Spor (55 Punkte) hat den Aufstieg zwar noch in der eigenen Hand, spürt aber den Atem der SpVgg Thalkirchen (54) und des TSV München-Ost (53). Auch der SC München (51) und Milbertshofen (49) könnten bei Patzern der Konkurrenz noch eingreifen. Da nur noch 6 Punkte zu vergeben sind, ist für Milbertshofen der direkte Aufstieg (Platz 1) bei 6 Punkten Rückstand und dem schlechteren direkten Vergleich gegen Akgüney Spor jedoch kaum noch realistisch.

In den weiteren Partien des Sonntags feierte der TSV Turnerbund einen Heimerfolg gegen den SV München Laim, was für die Laimer die Situation im Keller verschärft. Den Schlusspunkt setzte ein packender Schlagabtausch zwischen dem BSC Sendling und Hertha München, den die Gäste knapp für sich entscheiden konnten.

TSV Milbertshofen – TSV München-Solln II

Milbertshofen untermauert Aufstiegsambitionen

Die Hausherren wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und ließen gegen die Reserve aus Solln wenig anbrennen. Ilker Özcan brachte Milbertshofen in der 15. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel schraubte Adnan Karim das Ergebnis mit einem Doppelpack in der 49. und 67. Minute weiter in die Höhe. Zwar gelang Moritz Elsässer fast postwendend der Anschlusstreffer zum 3:1, doch in der Nachspielzeit setzte Janos Römgens den Schlusspunkt zum Endstand. Milbertshofen bleibt Tabellenfünfter, während Solln II auf dem elften Rang verbleibt.

TSV 1860 München IV – SC München

Torreigen und ein Dreierpack an der Grünwalder Straße

Die Zuschauer sahen ein spektakuläres Spiel mit insgesamt zehn Treffern. Den Anfang machte Marc Engelhardt für die Gäste, doch Manasse Luka Mbimbu glich postwendend aus. Nach der erneuten Führung durch Bent Mildner besorgte Andre Orbegozo Araujo das 2:2. Kurz vor der Pause traf Fabian Bauer zur erneuten Führung für den SC. In der zweiten Halbzeit erhöhte Stefan Reiss, woraufhin Andre Orbegozo Araujo mit seinem zweiten Treffer noch einmal verkürzte. In der Schlussphase avancierte Moritz Gerdes zum Matchwinner, indem er mit drei Toren in Folge den deutlichen Sieg sicherte. Der SC München bleibt auf Platz vier, die „Löwen“ belegen weiterhin Rang neun.

BSC Sendling München – FC Hertha München 1922

Spektakuläre Aufholjagd wird nicht belohnt

In einer turbulenten Begegnung erwischte die Hertha den besseren Start durch Tore von Kirjen Selvarajah und Tobias Speck. Abdoul Fofana gelang der Anschluss, doch Florian Bachhuber stellte den alten Abstand wieder her. Nach der Pause drehte Abdoul Fofana richtig auf und egalisierte mit zwei weiteren Treffern zum zwischenzeitlichen 3:3-Ausgleich. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste: Abdiaziz Hassan traf in der 84. Minute zum Sieg. Hertha München springt auf Platz sechs, Sendling bleibt Achter.

SpVgg Thalkirchen – SV Akgüney Spor München

Thalkirchen gewinnt das Spitzenspiel in Überzahl

Im direkten Duell um die Tabellenführung schenkten sich beide Teams nichts. Zunächst gingen die Gäste durch Alperen Kuşcu in Führung. Unmittelbar nach der Pause gelang Jonas Raub der Ausgleich für die SpVgg Thalkirchen. Nachdem der Torschütze der Gäste mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde, nutzten die Hausherren die Überzahl und drehten durch Jannik Manasse die Partie komplett. Thalkirchen rückt damit bis auf einen Punkt an den SV Akgüney Spor München heran, der trotz der Niederlage die Tabellenführung verteidigt.

SV Pullach II – FC Bosna i Hercegovina München 1993

Gäste entführen wichtige Punkte im Abstiegskampf

In einer richtungsweisenden Partie für den Tabellenkeller zeigten sich die Gäste hocheffizient. Den Grundstein für den Auswärtserfolg legte Mirza Dzafic bereits in der vierten Spielminute. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhte Hasudin Kadric auf 2:0, ehe Esmir Ramic in der 75. Minute für die endgültige Entscheidung sorgte. Während der FC Bosna i Hercegovina auf dem 13. Tabellenplatz verharrt, rutscht der SV Pullach II nicht ab und bleibt auf Rang zehn.

FC Sportfreunde München – TSV München-Ost

Souveräner Auftritt beim Tabellenschlusslicht

Der Tabellenzweite gab sich beim Schlusslicht keine Blöße. Timo Miklautsch eröffnete in der 20. Minute per Foulelfmeter den Torreigen. Im zweiten Durchgang sorgten Maximilian Kerschbaum, Ben Pollak und Manuel Aldama Hübner für klare Verhältnisse. Trotz eines vergebenen Strafstoßes der Gäste blieb der Sieg ungefährdet. Der TSV München-Ost festigt damit seinen zweiten Tabellenplatz, während die Sportfreunde weiterhin das Tabellenschlusslicht bilden.