 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

Thalkirchen feiert klaren Auswärtssieg in Pullach

SC München darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Spannung pur im Abstiegskampf und das Gipfeltreffen zwischen München-Ost und Akgüney Spor.

von Helmut Kampa · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

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Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
15:00

So., 22.03.26 – 15:00 Uhr

FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13.) vs. TSV München-Solln II (12.) – Kellerduell pur

Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben.

Tabellenausblick: Bosna kann mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen; Solln II könnte mit drei Punkten ein kleines Polster zum direkten Abstiegsplatz aufbauen.

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
SC München
SC MünchenSC München
11:00

Sa., 21.03.26 – 11:00 Uhr

TSV Milbertshofen (5.) vs. SC München (2.) – Duell der Verfolger

Milbertshofen möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während SC München im Titelrennen nicht patzen darf.

Tabellenausblick: Ein Sieg von SC München hält den Druck auf Tabellenführer Akgüney Spor hoch; Milbertshofen könnte mit drei Punkten sogar die Top 3 attackieren.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
14:30

So., 22.03.26 – 14:30 Uhr

SV München Laim (8.) vs. FC Hertha München 1922 (9.) – Duell auf Augenhöhe

Beide Teams trennen nur ein Punkt im Mittelfeld. Ein Sieg könnte den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten.

Tabellenausblick: Laim kann sich mit drei Punkten nach oben absetzen; Hertha würde mit einem Auswärtssieg an Laim vorbeiziehen.

So., 22.03.2026, 16:15 Uhr
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
16:15live

So., 22.03.26 – 16:15 Uhr

TSV München-Ost (3.) vs. SV Akgüney Spor München (1.) – Topspiel des Spieltags

Spitzenreiter Akgüney Spor muss beim Verfolger München-Ost bestehen. Ein echtes Prestigeduell im Kampf um die Meisterschaft.

Tabellenausblick: Akgüney Spor kann die Tabellenführung festigen; München-Ost könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

Heute, 19:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
0
5
Abpfiff

Fr., 20.03.26 – 19:30 Uhr

SV Pullach II (11.) vs. SpVgg Thalkirchen (4.) – Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat

Die SpVgg Thalkirchen hat am Freitagabend einen souveränen 5:0-Auswärtssieg bei SV Pullach II eingefahren. Vor 60 Zuschauern dominierte die Mannschaft von Trainer Leo Fleischer die Partie über weite Strecken und ließ den Gastgebern kaum Chancen.

Die Treffer erzielten Steffen Becker (24.), Jonas Raub (44.), Paul Jooss (48., Eigentor), Kevin Heck (80.) und Jannik Manasse (89.).

Aufstellungen

SV Pullach II:

Camillo von Rombs – Aaron Sorgnitt, Leonhard Mayerfoels, Paul Jooss, Daniel Maier – Lennart Weis, Filip Lazic, Marcel Herman – Nathaniel Sorgnitt, Daniel Falkner, Lukas Kammerer

Trainer: Patrick Sill

SpVgg Thalkirchen:

Antonio Sucic – Steffen Becker, Fabian Kaempf, Valentino Cento, Stefan Huber – Tobias Knobloch, Tobias Becker, Kevin Heck – Alen Sabic, Niklas Rothaug, Jonas Raub

Trainer: Leo Fleischer

Zuschauer: 60

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
11:00

So., 22.03.26 – 11:00 Uhr

FC Sportfreunde München (14.) vs. BSC Sendling München (6.) – Letzte Chance für die Sportfreunde?

Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, während Sendling nach oben schielt.

Tabellenausblick: Sportfreunde braucht einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren; Sendling kann sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 22.03.2026, 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
11:15

So., 22.03.26 – 11:15 Uhr

TSV Turnerbund München (7.) vs. TSV 1860 München IV (10.) – Mittelfeldduell mit Signalwirkung

Turnerbund will den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, 1860 IV braucht Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen.

Tabellenausblick: Ein Heimsieg hält Turnerbund im oberen Mittelfeld; 1860 IV könnte mit einem Auswärtssieg die Abstiegszone verlassen.