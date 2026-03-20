Thalkirchen feiert klaren Auswärtssieg in Pullach

– Foto: Sascha Hecken

So., 22.03.26 – 15:00 Uhr

FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13.) vs. TSV München-Solln II (12.) – Kellerduell pur Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben.

Tabellenausblick: Bosna kann mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen; Solln II könnte mit drei Punkten ein kleines Polster zum direkten Abstiegsplatz aufbauen.

Sa., 21.03.26 – 11:00 Uhr TSV Milbertshofen (5.) vs. SC München (2.) – Duell der Verfolger Milbertshofen möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während SC München im Titelrennen nicht patzen darf. Tabellenausblick: Ein Sieg von SC München hält den Druck auf Tabellenführer Akgüney Spor hoch; Milbertshofen könnte mit drei Punkten sogar die Top 3 attackieren.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr SV München Laim SV Laim FC Hertha München 1922 FC Hertha Mü 14:30 PUSH

So., 22.03.26 – 14:30 Uhr SV München Laim (8.) vs. FC Hertha München 1922 (9.) – Duell auf Augenhöhe Beide Teams trennen nur ein Punkt im Mittelfeld. Ein Sieg könnte den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten. Tabellenausblick: Laim kann sich mit drei Punkten nach oben absetzen; Hertha würde mit einem Auswärtssieg an Laim vorbeiziehen.

So., 22.03.26 – 16:15 Uhr TSV München-Ost (3.) vs. SV Akgüney Spor München (1.) – Topspiel des Spieltags Spitzenreiter Akgüney Spor muss beim Verfolger München-Ost bestehen. Ein echtes Prestigeduell im Kampf um die Meisterschaft. Tabellenausblick: Akgüney Spor kann die Tabellenführung festigen; München-Ost könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

Fr., 20.03.26 – 19:30 Uhr SV Pullach II (11.) vs. SpVgg Thalkirchen (4.) – Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat Die SpVgg Thalkirchen hat am Freitagabend einen souveränen 5:0-Auswärtssieg bei SV Pullach II eingefahren. Vor 60 Zuschauern dominierte die Mannschaft von Trainer Leo Fleischer die Partie über weite Strecken und ließ den Gastgebern kaum Chancen. Die Treffer erzielten Steffen Becker (24.), Jonas Raub (44.), Paul Jooss (48., Eigentor), Kevin Heck (80.) und Jannik Manasse (89.). Aufstellungen SV Pullach II: Camillo von Rombs – Aaron Sorgnitt, Leonhard Mayerfoels, Paul Jooss, Daniel Maier – Lennart Weis, Filip Lazic, Marcel Herman – Nathaniel Sorgnitt, Daniel Falkner, Lukas Kammerer Trainer: Patrick Sill SpVgg Thalkirchen: Antonio Sucic – Steffen Becker, Fabian Kaempf, Valentino Cento, Stefan Huber – Tobias Knobloch, Tobias Becker, Kevin Heck – Alen Sabic, Niklas Rothaug, Jonas Raub Trainer: Leo Fleischer Zuschauer: 60

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr FC Sportfreunde München FC SF Mü BSC Sendling München BSC Sendling 11:00 PUSH

So., 22.03.26 – 11:00 Uhr FC Sportfreunde München (14.) vs. BSC Sendling München (6.) – Letzte Chance für die Sportfreunde? Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, während Sendling nach oben schielt. Tabellenausblick: Sportfreunde braucht einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren; Sendling kann sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 22.03.2026, 11:15 Uhr TSV Turnerbund München Turnerbund TSV 1860 München TSV 1860 IV 11:15 PUSH