Sven Schreiter (rechts) ist nicht länger Trainer der SG Rot-Weiß Thalheim. – Foto: Michael Kölbel

Thalheim trennt sich vom Trainer: "Uns fehlen einfach die Punkte" Verbandsliga +++ Sven Schreiter wurde bei den Rot-Weißen von seinem Posten entbunden

Die 25 Jahre als aktiver Spieler, unter anderem auch im semiprofessionellen Bereich, und die mittlerweile knapp zehn als Trainer, haben Sven Schreiter einiges gelehrt über das Fußballgeschäft. Und dafür gesorgt, dass er am vergangenen Freitagabend mit einem Gefühl des nahenden Abschieds nach Hause gefahren ist.

Pleite gegen Haldensleben besiegelt Trennung Mit seiner SG Rot-Weiß Thalheim hatte der Trainer zuvor das Heimspiel gegen den Haldensleber SC mit 1:3 verloren und damit die dritte Niederlage in den vergangenen vier Verbandsliga-Spielen kassiert – und deswegen das „erahnt“, was am Sonntagnachmittag entschieden werden sollte. Denn: „Ab dieser Liga wird man am Erfolg gemessen“, sagt Schreiter, der noch am Wochenende von seiner Aufgabe als Cheftrainer der SGT entbunden wurde.

Es ist gerade einmal gut elf Monate her, dass der 49-Jährige in der Winterpause der vergangenen Spielzeit von Thalheims Sportlichem Leiter Raik Prielipp vom Landesligisten SG Reppichau losgelöst wurde, um die Nachfolge vom freigestellten André Herrmann zu übernehmen. Nun aber ist das Kapitel Schreiter im Sportpark schon wieder geschlossen. Es habe zwischenmenschlich nie Probleme gegeben, betont Prielipp. „Die Zusammenarbeit war immer angenehm.“ Aber: „Uns fehlen einfach die Punkte.“ Zum FuPa-Profil: >> Sven Schreiter Thalheim ist nach den weiteren Ergebnissen des Wochenende auf den ersten direkten Abstiegsplatz gerutscht und hat im Vergleich zu vielen Konkurrenten bereits eine Partie mehr absolviert. „Der Druck ist in den letzten Wochen extrem gestiegen, wir mussten handeln“, sagt Prielipp. Sven Schreiter hat die Entscheidung am Sonntag nicht überrascht: „Ich bin lange genug dabei und kenne solche Konstellationen.“ Rücktritt war für Schreiter keine Option Die vergangenen Monate sind auch am Cheftrainer nicht spurlos vorbeigegangen. Im Sommer gab es einen großen Umbruch im Kader. Acht Spieler sind gegangen. Darunter mit Fabian Döbelt, Dennis Brunner und Dustin Jurkiewicz zum Beispiel eine komplette Offensivreihe, die in der vergangenen Saison zusammen für 36 Tore verantwortlich war. Neu dazu sind elf überwiegend junge Spieler gekommen. Schon bei der SG Reppichau hatte Schreiter in einer solchen Konstellation erfolgreich gearbeitet. Thalheim jedoch war in der laufenden Verbandsliga-Saison oftmals zu grün.