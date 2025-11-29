Thalheim-Misere hält an, SSC souverän, kein Sieger in Bernburg

Die Misere der SG Rot-Weiß Thalheim hält an. Auch nach dem 14. Saisonspiel wartet das Schlusslicht weiter auf den ersten Sieg. Am Freitagabend unterlagen die Thalheimer dem BSV Halle-Ammendorf im Heimspiel mit 1:2. Steven Niesel (10.) und Dominic Winkler (32.) trafen in Hälfte eins für den Gast auf Ammendorf, Luca Prielipp verkürzte für die Hausherren kurz vor dem Ende (89.).
Zumindest über Nacht hat der SSC Weißenfels die Tabellenführung erobert. Mit einem 4:0-Auswärtssieg beim VfB Sangerhausen setzte sich die Elf von Maximilian Oha vorerst an die Spitze. Stefan Raßmann (22.), Martin Dierichen (45.+1), Carlo Purrucker (87.) und Jamie-Lee Haufe (90.) trafen im Gastspiel in der Rosenstadt.
Es waren unruhige Tage beim SC Bernburg. Zu Beginn der Woche wurde der Rücktritt des bisherigen Trainer-Duos aus Torsten Lange und Patrick Stockmann bekannt. Am Freitagabend ging es wieder um Punkte: Unter der Regie des Interims-Spielertrainers Philipp Giemsa trennte sich der SCB mit einem 1:1-Unentschieden vom SV Blau-Weiß Dölau. Anton Haensch brachte die Gäste in Front (32.), Arthur Krishteyn glich für die Bernburger aus (32.).
Dreimal standen sich der SV Dessau 05 und der SV Eintracht Emseloh in der jüngeren Vergangenheit in der Verbandsliga und im Landespokal gegenüber. Dreimal gingen am Ende die Dessauer als Sieger vom Platz. Kann der Aufsteiger aus Emseloh diese Bilanz am Sonnabend aufbessern?
Am Freitagabend musste der SV Fortuna Magdeburg die Tabellenführung an den SSC Weißenfels abgeben - zumindest über Nacht. Am Sonnabend aber kann sich die Elf von Dirk Hannemann schon wieder an die Spitze setzen. Die Aufgabe beim FSV Barleben ist aber knifflig. Am heimischen Anger fuhren die Barleber alle ihre 13 Saisonzähler ein - darunter auch drei gegen Weißenfels (2:1).
Der SV Westerhausen will unten herauskommen, der 1. FC Bitterfeld-Wolfen will oben dranbleiben. Beide könnten die drei Punkte sehr gut gebrauchen, wenn sie am Sonnabend aufeinandertreffen. Vier der letzten fünf Aufeinandertreffen gingen an BiWo.
Nach vier Niederlagen in Folge will der Haldensleber SC wieder punkten. Am Samstag ist der SV Blau-Weiß Zorbau zu Gast, der zuletzt selbst nach einer Vier-Spiele-Serie ohne Dreier mit einem 2:1-Erfolg über Barleben wieder jubeln durfte.
Auf eine weite Reise begibt sich der SSV Havelwinkel Warnau am Sonntag. Dann ist der Aufsteiger aus der Altmark zu Gast im knapp 200 Kilometer entfernten VfB Merseburg im Saalekreis. Das Duell zwischen dem aktuell Dritten und dem Drittletzten ist zugleich das erste Aufeinandertreffen beider Clubs.
_________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden
____________________
➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.
💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!
🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!