Thalheim geht leer aus, Sangerhausen legt nach, Remis in Bernburg

Bei der Frage nach den Titelfavoriten wurden der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und der VfB Merseburg am Sommer mit am häufigsten genannt. Am Sonnabend kommt es zum direkten Duell zwischen dem aktuellen Siebten und Fünften. Im August standen sich beide schon einmal im dachbleche24-Landespokal gegenüber. Damals gewann BiWo das Heimspiel mit 3:1 .

Zuhause war der BSV Halle-Ammendorf bisher kaum zu stoppen, auswärts dagegen kassierte die Elf von Christian Kamalla in den ersten beiden Partien jeweils Niederlagen. Am Freitagabend holte der BSV immerhin seinen ersten Punkt in der Ferne - verpasste dabei allerdings den Sieg. Nach dem Ammendorfer Führungstreffer durch Laurenz Hoffmann (71.) traf Jamie Bichtemann für die Bernburger nach zum 1:1-Ausgleich (87.).

Als einziges Team der Verbandsliga konnte die SG Rot-Weiß Thalheim in dieser Saison noch keinen Sieg verbuchen - und dabei blieb es am Freitag auch im ersten Spiel nach dem Trainerwechsel zu Kai Uwe Ziegler . Beim SV Blau-Weiß Dölau unterlagen die Thalheimer mit 0:2. Luiz Rappsilber und Justin Kreideweiß per Elfmeter erzielten die Tore zum dritten Dölauer Saisondreier.

Nachdem der VfB Sangerhausen - angeführt von Fünferpacker Bruno Weick - am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg landete (5:3 gegen Warnau) , legten die Rosenstädter am Freitagabend nach. Gegen harmlose Gäste vom FSV Barleben gelang dem VfB ein 3:0-Heimerfolg, bei dem Kevin Schäffner doppelt und Mika Scholz trafen.

Es ist eine der weitesten Reisen, die man sich im Maßstab von Sachsen-Anhalt nur vorstellen kann: Der SSV Havelwinkel Warnau macht sich am Sonnabend auf zum Gastspiel beim SV Blau-Weiß Zorbau. Mehr als 200 Kilometer müssen die Kicker aus dem Havelwinkel bis zum Tabellenführer im Burgenlandkreis zurücklegen. Es ist zugleich das erste Mal, dass sich Zorbau und Warnau in einem Pflichtspiel gegenüber.

Die Freude in Emseloh war riesig. Mit einem 2:0-Erfolg über den Oberligisten 1. FC Lok Stendal zog der SV Eintracht am vergangenen Wochenende überraschend ins Landespokal-Viertelfinale ein. Nun geht der Aufsteiger am Sonnabend mit Rückenwind auf Reise zum SV Fortuna Magdeburg, der derzeit auf Tabellenplatz zwei der Verbandsliga steht.

Mit dem Testspiel-Erfolg beim Oberliga-Spitzenreiter SC Freital landete der SSC Weißenfels am vergangenen Wochenende einen Achtungserfolg. Das Gleiche gilt allerdings auch für den SV Dessau 05, der mit einem 3:2-Erfolg nach Verlängerung gegen Oberliga-Spitzenteam VfL Halle 96 das Landespokal-Viertelfinale erreicht hat. Als einziger Verbandsliga-Vertreter sind die Dessauer in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Bleibt es auch nach dem Auswärtsspiel in Weißenfels dabei?

Nach dem Landespokal-Aus beim Landesligisten Turbine Halle (2:3) würde der SV Westerhausen am Sonntag im Heimspiel gerne wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Dann ist der Haldensleber SC zu Gast am Wolfsberg. In der Vorsaison hatte Westerhausen beide Duelle gegen den HSC - wenn auch jeweils knapp mit 1:0 und 3:2 - für sich entschieden.

