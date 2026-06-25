Thalheim findet Trainer für den Neustart: "Eine spannende Aufgabe" Verbandsliga +++ Nach dem Abstieg aus dem Oberhaus setzt die SG Rot-Weiß auf einen erfahrenen Coach von Kevin Gehring · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Wolfgang Schulze

Nach neun Jahren Verbandsliga geht das Kapitel in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse für die SG Rot-Weiß Thalheim zu Ende. Eine Klasse tiefer will der Verein einen Neustart vollziehen. Nun wurde der Trainer gefunden, mit dem dieses Vorhaben in der Landesliga angegangen wird.

Lutz Trotte, der bis zum vergangenen Sommer beim Landesligisten TSV Leuna tätig gewesen ist, übernimmt in Thalheim. "Wir freuen uns, dass Lutz bereit ist, mit uns einen Neustart zu machen und in Ruhe in den nächsten Jahren eine gute Mannschaft aufzubauen", sagt der Sportliche Leiter der Rot-Weißen, Raik Prielipp, gegenüber FuPa. Zum FuPa-Profil: >> Lutz Trotte

Aus seinen langen Jahren als Coach bringt Trotte viel Erfahrung mit. Anfang des Jahrzehnts stand der heute 59-Jährige beim VfB IMO Merseburg schon in der Verbandsliga an der Seitenlinie. Es folgten Stationen beim SV Merseburg 99 in der Landesliga, beim SV Blau-Weiß Günthersdorf, mit dem der Aufstieg aus der Kreisliga bis in die Landesklasse gelang, und beim Landesligisten SV Blau-Weiß Farnstädt. Im Januar 2018 übernahm Trotte schließlich den TSV Leuna, feierte mit diesem 2023 den Landesliga-Aufstieg und verabschiedete sich im vergangenen Sommer. Trotte schwärmt: "Können sich auch die meisten Oberligisten nur wünschen" Nach einem Jahr Pause kehrt er nun an die Seitenlinie zurück. "Das ist eine spannende Aufgabe", sagt Trotte über seinen neuen Posten. Für diesen pendelt der 59-Jährige künftig extra aus Merseburg nach Anhalt-Bitterfeld. "Ich habe schon mit verschiedenen Mannschaften in Thalheim gespielt und war immer begeistert von den Gegebenheiten vor Ort. So eine Infrastruktur können sich auch die meisten Oberligisten nur wünschen", schwärmt Trotte: "Unter diesen Bedingungen zu trainieren, fand ich sehr reizvoll."