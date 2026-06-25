Thalheim findet Trainer für den Neustart: "Eine spannende Aufgabe"

Nach neun Jahren Verbandsliga geht das Kapitel in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse für die SG Rot-Weiß Thalheim zu Ende. Eine Klasse tiefer will der Verein einen Neustart vollziehen. Nun wurde der Trainer gefunden, mit dem dieses Vorhaben in der Landesliga angegangen wird.
Lutz Trotte, der bis zum vergangenen Sommer beim Landesligisten TSV Leuna tätig gewesen ist, übernimmt in Thalheim. "Wir freuen uns, dass Lutz bereit ist, mit uns einen Neustart zu machen und in Ruhe in den nächsten Jahren eine gute Mannschaft aufzubauen", sagt der Sportliche Leiter der Rot-Weißen, Raik Prielipp, gegenüber FuPa. Zum FuPa-Profil:
Aus seinen langen Jahren als Coach bringt Trotte viel Erfahrung mit. Anfang des Jahrzehnts stand der heute 59-Jährige beim VfB IMO Merseburg schon in der Verbandsliga an der Seitenlinie. Es folgten Stationen beim SV Merseburg 99 in der Landesliga, beim SV Blau-Weiß Günthersdorf, mit dem der Aufstieg aus der Kreisliga bis in die Landesklasse gelang, und beim Landesligisten SV Blau-Weiß Farnstädt. Im Januar 2018 übernahm Trotte schließlich den TSV Leuna, feierte mit diesem 2023 den Landesliga-Aufstieg und verabschiedete sich im vergangenen Sommer.
Nach einem Jahr Pause kehrt er nun an die Seitenlinie zurück. "Das ist eine spannende Aufgabe", sagt Trotte über seinen neuen Posten. Für diesen pendelt der 59-Jährige künftig extra aus Merseburg nach Anhalt-Bitterfeld. "Ich habe schon mit verschiedenen Mannschaften in Thalheim gespielt und war immer begeistert von den Gegebenheiten vor Ort. So eine Infrastruktur können sich auch die meisten Oberligisten nur wünschen", schwärmt Trotte: "Unter diesen Bedingungen zu trainieren, fand ich sehr reizvoll."
Zugleich sei es "eine interessante Herausforderung", beim Neustart der SG Rot-Weiß Thalheim dabei zu sein. "Der Kader wird sich auf vielen Positionen verändern. Für mich ist das ein bisschen wie ein Blind Date, weil aktuell noch nicht genau abzusehen ist, wie die Mannschaft am Ende aussehen wird", erklärt Trotte.
Das ist auch der Grund, warum sich der erfahrene Trainer zu den gemeinsamen Zielen zunächst bedeckt hält. "Ein Neustart geht nicht von jetzt auf gleich - diese realistische Einschätzung teilt man im Verein. Das ist wichtig für mich, dort dieselbe Sprache zu sprechen", unterstreicht Trotte: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Verbandsliga-Absteiger in der Landesliga Süd nicht automatisch gleich wieder oben mitspielen. Darum werden wir auf der Hut sein."