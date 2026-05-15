 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Thale und Bismark gehen große Schritte, Spitzenduo nicht zu stoppen

Landesliga Nord +++ Der Blick auf alle Begegnungen des Wochenendes

von Kevin Gehring · 15.05.2026, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Lena-Marie Köhler

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LL Sachs-Anhalt Nord
Staßfurt
Gardelegen
Fortuna MD II
Ottersleben

Schon unter der Woche rollte in der LOTTO-Landesliga Nord der Ball. Am Dienstagabend fuhr Union Schönebeck einen 4:2-Heimerfolg über den SV Fortuna Magdeburg II ein, am Tag danach besiegte der SV 09 Staßfurt den Ummendorfer SV im Verfolger-Duell mit 3.1. Sieben weitere Begegnungen gehen am Sonnabend über die Bühne.

Kann der VfB Ottersleben seinen famosen Lauf an der Spitze fortsetzen? Wer gewinnt das Spitzenspiel in der Altmark zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem SV 09 Staßfurt? Immerhin geht es um den zweiten Tabellenplatz, der möglicherweise zur Relegation berechtigt. Und wer kann aus der Underdog-Rolle heraus wichtige Zähler im Rennen um den Klassenerhalt einfahren? Die Antworten gibt es am 26. Spieltag.

  • Mit "Klick" auf das Resultat öffnet sich der Spielbericht

Di., 12.05.2026, 18:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
SV Fortuna Magdeburg
SV Fortuna MagdeburgFortuna MD II
4
2

Mi., 13.05.2026, 19:00 Uhr
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
3
1
Abpfiff

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Gestern, 14:00 Uhr
FSV Grün-Weiß Ilsenburg
FSV Grün-Weiß IlsenburgIlsenburg
SV Irxleben
SV IrxlebenIrxleben
1
1
Abpfiff

Gestern, 14:00 Uhr
SSV 80 Gardelegen
SSV 80 GardelegenGardelegen
SV 09 Staßfurt
SV 09 StaßfurtStaßfurt
2
0
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
Osterburger FC
Osterburger FCOsterburg
1
3
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SV Stahl Thale
SV Stahl ThaleThale
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
3
2

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Schwarz-Weiß Bismark
TuS Schwarz-Weiß BismarkBismark
Oscherslebener SC
Oscherslebener SCOschersleben
4
0

Gestern, 15:00 Uhr
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
SV Preußen Schönhausen
SV Preußen SchönhausenSchönhausen
7
1

Gestern, 15:00 Uhr
Ummendorfer SV
Ummendorfer SVUmmendorf
SV 08 Baalberge
SV 08 BaalbergeBaalberge
3
3
Abpfiff