Allgemeines
TGV Dürrenzimmern trumpft mit 7:3 auf, TSV Tettnang II siegt mit 8:0

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – TSV Münchingen II 1:3
Der TSV Münchingen II erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Linda Lasssan (19.) und Julia Rau (33.) brachten die Gäste zur Pause verdient in Führung. Hoffeld steigerte sich nach dem Wechsel und kam durch Natalie Müller (61.) wieder heran. In einer hektischen Schlussphase drängte Hoffeld auf den Ausgleich, doch Münchingen setzte mit dem späten Treffer von Julia Rau (90.+5) den Deckel drauf.

TSV Ottmarsheim – FC Ellwangen 4:2
Ottmarsheim begann furios: Laura Pfeiffer (18.) und Jessica Weng (21.) stellten schnell auf 2:0. Ellwangen ackerte sich zurück und verkürzte durch Hannah Fetzer (27.). Nach einer spannenden zweiten Halbzeit entschied Ottmarsheim das Spiel durch zwei weitere Treffer von Laura Pfeiffer (77., 88.), auch wenn Lara Sperrle (84.) kurz Hoffnung für Ellwangen aufkommen ließ.

FV Bellenberg – TGV Dürrenzimmern 3:7
Ein torreiches Spektakel, bei dem die Gäste aus Dürrenzimmern früh das Zepter übernahmen. Ina Steinmetz glänzte mit zwei schnellen Treffern (10., 16.) und legte später sogar noch einen dritten nach (37.). Bellenberg stemmte sich durch Tore von Bianca Mittler (29.) und Nadine Weixler (74.) gegen die Niederlage, doch Kassandra Draband setzte mit einem Dreierpack (41., 81., 84.) die spielentscheidenden Nadelstiche. Der späte Foulelfmeter von Julia Renner (90.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.

SpVgg Satteldorf – FV 09 Nürtingen 2:3
Ein hochintensives Match, in dem beide Mannschaften offensiv viel boten. Stefanie Schmidt (4.) sorgte für einen Traumstart der Gastgeberinnen, doch Nürtingen antwortete mit Cleverness und Tempo. Cecilia Mauthe (14.) und Melinda Farruggia (37.) drehten die Partie, bevor Sonia Munz (43.) kurz vor der Pause wieder ausglich. In der zweiten Halbzeit war es erneut Farruggia (54.), die Nürtingen zum Sieg schoss. Ein knappes Ergebnis in einem offenen Schlagabtausch.

TSV Wendlingen – TSV Nellmersbach 3:0
Wendlingen zeigte über 90 Minuten die reifere Spielanlage und verdiente sich den klaren Heimsieg. Fanny Schickinger (45.) traf genau zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel sorgte Sabrina Trampitsch mit einem Doppelpack (58., 70.) für klare Verhältnisse. Wendlingen kontrollierte das Spiel und ließ defensiv kaum etwas anbrennen.

TSV Crailsheim – SSG Ulm 99 1:2
In einer umkämpften Partie verschaffte sich Ulm durch den Handelfmeter von Chiara Rottler (56.) die Führung. Crailsheim versuchte, zurückzukommen, doch Celine Schüssler (90.+2) erhöhte in der Nachspielzeit auf 0:2. Lea Thumm (90.+4) gelang unmittelbar darauf zwar noch der Anschlusstreffer, doch zu spät, um Crailsheim noch einen Punkt zu retten. Ulm zeigte sich effizient und nervenstark in den entscheidenden Momenten.

Staffel 2

SV Deuchelried – TSV Sondelfingen 1:1
In einer lange umkämpften Partie schien Deuchelried spät auf die Siegerstraße einzubiegen: Isabell Durst traf in der 83. Minute zum umjubelten 1:0. Doch Sondelfingen zeigte Moral und antwortete nur drei Minuten später durch Luisa Franzmann (86.). In einer intensiven Schlussphase kämpften beide Teams um den Lucky Punch, doch am Ende blieb es beim Remis.

TSV Tettnang II – SV Granheim 8:0
Tettnang II ließ Granheim keine Chance und legte einen furiosen Offensivsturm hin. Chantal Ebinger eröffnete die Gala früh mit einem Dreierpack (4., 7., 14.), ehe Jule Scheerer per Foulelfmeter (19.) auf 4:0 erhöhte. Ebinger legte noch ihren vierten Treffer nach (30.). Auch nach der Pause blieb Tettnang hungrig: Caitlin Bolinger (67.), Zoe Morlock (81.) und Sarah Martin (83.) schraubten das Ergebnis auf ein klares 8:0.

SV Oberreichenbach – FC Blau-Weiß Bellamont 1:1
Bellamont erwischte den perfekten Start und ging schon in Minute 6 durch Kerstin Schneider in Führung. Oberreichenbach arbeitete sich Schritt für Schritt zurück in die Partie und belohnte sich schließlich durch Jana Sophie Albrecht (68.) mit dem Ausgleich. In der Schlussphase war Oberreichenbach dem Sieg sogar etwas näher, doch es blieb beim 1:1.

FC Engstingen – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 0:3
Die SG präsentierte sich auswärts kaltschnäuzig und effektiv. Carina Gußmann brachte die Gäste in der 26. Minute in Führung, Nadine Hader legte noch vor der Pause das 0:2 nach (37.). Engstingen versuchte nach dem Seitenwechsel mehr Druck aufzubauen, doch Lea Bücheler (52.) sorgte früh für die Vorentscheidung.

TSV Albeck – TSV Lustnau 1:3
Lustnau startete druckvoll und belohnte sich mit dem frühen Treffer von Leonie Dittrich (5.). Albeck hielt die Partie offen, doch in der Schlussphase schlug Lustnau eiskalt zu: Hannah Guhl (80.) und Leonie Weber (85.) stellten auf 0:3. Vanessa Perini sorgte zwar noch für Ergebniskosmetik (87.), doch am Auswärtssieg änderte das nichts.

SV Unterjesingen – Spvgg Berneck-Zwerenberg 2:5
Berneck-Zwerenberg erwischte Unterjesingen eiskalt: Jana Rutz traf früh (4.) und legte kurz vor der Pause erneut vor (41.). Dazwischen hatte Lina Bleif (19.) zum 1:1 ausgeglichen. Nach dem Seitenwechsel baute Julia Hiller (51.) die Führung aus, bevor Lotta Brunnenmiller per Foulelfmeter (72.) nochmal Spannung aufkommen ließ. Doch nur zwei Minuten später vollendete Rutz ihren Dreierpack (74.), und Alicia Roller setzte kurz vor Schluss (89.) den Endpunkt.

