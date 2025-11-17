TGV Dürrenzimmern trumpft mit 7:3 auf, TSV Tettnang II siegt mit 8:0

SV Hoffeld – TSV Münchingen II 1:3

Der TSV Münchingen II erwischte den besseren Start und nutzte seine Chancen eiskalt. Linda Lasssan (19.) und Julia Rau (33.) brachten die Gäste zur Pause verdient in Führung. Hoffeld steigerte sich nach dem Wechsel und kam durch Natalie Müller (61.) wieder heran. In einer hektischen Schlussphase drängte Hoffeld auf den Ausgleich, doch Münchingen setzte mit dem späten Treffer von Julia Rau (90.+5) den Deckel drauf.

TSV Ottmarsheim – FC Ellwangen 4:2

Ottmarsheim begann furios: Laura Pfeiffer (18.) und Jessica Weng (21.) stellten schnell auf 2:0. Ellwangen ackerte sich zurück und verkürzte durch Hannah Fetzer (27.). Nach einer spannenden zweiten Halbzeit entschied Ottmarsheim das Spiel durch zwei weitere Treffer von Laura Pfeiffer (77., 88.), auch wenn Lara Sperrle (84.) kurz Hoffnung für Ellwangen aufkommen ließ.

FV Bellenberg – TGV Dürrenzimmern 3:7

Ein torreiches Spektakel, bei dem die Gäste aus Dürrenzimmern früh das Zepter übernahmen. Ina Steinmetz glänzte mit zwei schnellen Treffern (10., 16.) und legte später sogar noch einen dritten nach (37.). Bellenberg stemmte sich durch Tore von Bianca Mittler (29.) und Nadine Weixler (74.) gegen die Niederlage, doch Kassandra Draband setzte mit einem Dreierpack (41., 81., 84.) die spielentscheidenden Nadelstiche. Der späte Foulelfmeter von Julia Renner (90.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.

SpVgg Satteldorf – FV 09 Nürtingen 2:3

Ein hochintensives Match, in dem beide Mannschaften offensiv viel boten. Stefanie Schmidt (4.) sorgte für einen Traumstart der Gastgeberinnen, doch Nürtingen antwortete mit Cleverness und Tempo. Cecilia Mauthe (14.) und Melinda Farruggia (37.) drehten die Partie, bevor Sonia Munz (43.) kurz vor der Pause wieder ausglich. In der zweiten Halbzeit war es erneut Farruggia (54.), die Nürtingen zum Sieg schoss. Ein knappes Ergebnis in einem offenen Schlagabtausch.

TSV Wendlingen – TSV Nellmersbach 3:0

Wendlingen zeigte über 90 Minuten die reifere Spielanlage und verdiente sich den klaren Heimsieg. Fanny Schickinger (45.) traf genau zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Nach dem Seitenwechsel sorgte Sabrina Trampitsch mit einem Doppelpack (58., 70.) für klare Verhältnisse. Wendlingen kontrollierte das Spiel und ließ defensiv kaum etwas anbrennen.

TSV Crailsheim – SSG Ulm 99 1:2

In einer umkämpften Partie verschaffte sich Ulm durch den Handelfmeter von Chiara Rottler (56.) die Führung. Crailsheim versuchte, zurückzukommen, doch Celine Schüssler (90.+2) erhöhte in der Nachspielzeit auf 0:2. Lea Thumm (90.+4) gelang unmittelbar darauf zwar noch der Anschlusstreffer, doch zu spät, um Crailsheim noch einen Punkt zu retten. Ulm zeigte sich effizient und nervenstark in den entscheidenden Momenten.