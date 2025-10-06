TGV Dürrenzimmern trumpft auf, TSV Sondelfingen dreht Spiel

FV 09 Nürtingen – TSV Ottmarsheim 2:1

Nach einer zähen ersten Halbzeit drehte Nürtingen nach dem Seitenwechsel auf. Cecilia Mauthe traf in der 47. Minute zum 1:0, bevor Melinda Farruggia in der 65. Minute auf 2:0 erhöhte. Zwar verkürzte Natalie Härterich nur zwei Minuten später auf 2:1, doch Nürtingen brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

TGV Dürrenzimmern – TSV Münchingen II 4:0

Dürrenzimmern feierte einen klaren Heimerfolg. Kassandra Draband brach in der 53. Minute den Bann, und nur vier Minuten später legte Ina Steinmetz nach. In der Schlussphase bauten Lynn Rathfelder (83.) und erneut Ina Steinmetz (88.) den Sieg zu einem deutlichen 4:0 aus.

SSG Ulm 99 – FC Ellwangen 3:2

Die Zuschauer erlebten ein packendes Spiel. Celine Schüssler brachte Ulm in der 32. Minute in Führung, Chiara Rottler legte zehn Minuten später nach. Fast im Gegenzug traf Jana Köder (44.) zum Anschluss. Nach der Pause stellte erneut Celine Schüssler in der 60. Minute den alten Abstand her. Doch Ellwangen gab nicht auf und Emilie Baier sorgte in der 90. Minute für den 3:2-Endstand.

FV Bellenberg – TSV Wendlingen 2:1

Wendlingen erwischte den besseren Start, als Sabrina Trampitsch in der 9. Minute zur Führung traf. Doch Bellenberg kämpfte sich zurück: Bianca Mittler erzielte in der 30. Minute den Ausgleich. Nadine Weixler avancierte schließlich in der 80. Minute zur Matchwinnerin, als sie den 2:1-Siegtreffer markierte.

TSV Nellmersbach – SpVgg Satteldorf 1:3

Bereits in der 10. Minute brachte Carolin Peil die Gäste aus Satteldorf in Führung. Doch Aleyna Özen sorgte nur sechs Minuten später für das 1:1. Nach dem Seitenwechsel drehte Satteldorf auf: Stefanie Schmidt traf in der 49. Minute, Theresa Frech machte in der 82. Minute mit dem 3:1 alles klar.

TSV Crailsheim – SV Hoffeld 1:4

Hoffeld spielte auswärts groß auf und ließ Crailsheim kaum Luft zum Atmen. Lea Nagel traf früh in der 3. Minute und legte in der 37. Minute nach. Fabiola Hagenlocher stellte in der 54. Minute auf 3:0. Zwar verwandelte Sarah Herrmann in der 68. Minute einen Foulelfmeter zum 1:3, doch Julia Hörz setzte in der 84. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.