TGV Dürrenzimmern mit 7:2-Torspektakel, TSV Lustnau siegt 7:1

SV Hoffeld – SSG Ulm 99 3:0

In Hoffeld sahen die Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Heimmannschaft, die sich bereits im ersten Durchgang einen Vorteil erarbeitete. Fabiola Hagenlocher (18.) erzielte die Führung für den SV Hoffeld. Zehn Minuten später erhöhte sich der Spielstand durch ein Eigentor von Julia Rensch (28.). Im zweiten Spielabschnitt blieb Hoffeld spielbestimmend und konnte durch den zweiten Treffer von Fabiola Hagenlocher (74.) für klare Verhältnisse sorgen. Kurz vor dem Ende schwächten sich die Gastgeberinnen selbst, als Sophia Mader (88.) die Gelb-Rote Karte sah. Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

TGV Dürrenzimmern – TSV Ottmarsheim 7:2

In einer ereignisreichen Begegnung in Dürrenzimmern fielen die Tore in regelmäßigen Abständen. Den Anfang machte Lynn Rathfelder (12.), doch Ottmarsheim glich fast postwendend durch Lea Schreiner (13.) aus. In der Folge übernahm der TGV wieder das Kommando: Celine Emminger (22.) per Foulelfmeter und erneut Lynn Rathfelder (38.) sowie Kassandra Draband (45.+3) stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel schraubten Ina Steinmetz (51.) und Lynn Rathfelder (57.) mit ihrem dritten Tor das Ergebnis weiter in die Höhe. Ottmarsheim verbuchte in der 61. Minute einen weiteren Treffer per Foulelfmeter, bevor erneut Ina Steinmetz (74.) den Endstand markierte.

FV Bellenberg – TSV Crailsheim 2:0

Vor 30 Zuschauern in Bellenberg entwickelte sich eine Partie, die vor allem in der Schlussphase der ersten Halbzeit entschieden wurde. Die Heimelf agierte zielstrebig und konnte sich innerhalb weniger Minuten belohnen. Lisa Hügler (37.) markierte den Führungstreffer und legte nur kurz darauf mit ihrem zweiten Tor durch Lisa Hügler (42.) nach. Im zweiten Durchgang konzentrierte sich Bellenberg darauf, defensiv stabil zu stehen und den Vorsprung zu verwalten. Crailsheim bemühte sich um den Anschluss, fand jedoch kein Durchkommen gegen die organisierte Hintermannschaft der Gastgeberinnen.

TSV Münchingen II – SpVgg Satteldorf 1:1

Dieses Duell in Münchingen blieb bis in die letzte Sekunde hochspannend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gastgeberinnen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, als Jessica Legel (51.) erfolgreich war. Münchingen verteidigte diesen knappen Vorsprung über fast die gesamte restliche Spielzeit und sah bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Spielvereinigung aus Satteldorf gab sich nicht auf und drängte in einer extrem langen Nachspielzeit unermüdlich auf den Ausgleich. Dieser Einsatz wurde belohnt: In der 98. Minute erzielte Linda Megerle (90.+8) den Last-Minute-Treffer zum Unentschieden.

TSV Wendlingen – FV 09 Nürtingen 4:0

Der TSV Wendlingen zeigte im Derby gegen Nürtingen eine sehr souveräne Vorstellung. Den Grundstein für den Erfolg legte Sabrina Trampitsch (21.) mit der Führung im ersten Durchgang. Nürtingen hielt die Partie bis zur Stundenmarke offen, ehe Jenny Schmid (60.) auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase avancierte erneut Sabrina Trampitsch (75., 79.) zur spielentscheidenden Akteurin, indem sie mit zwei weiteren Treffern innerhalb von vier Minuten den deutlichen Endstand herstellte. Wendlingen überzeugte durch hohe Effizienz im Abschluss und ließ defensiv über die gesamte Distanz kaum Gelegenheiten zu.

FC Ellwangen – TSV Nellmersbach 0:6

In Ellwangen sahen die Zuschauer eine sehr einseitige Begegnung, in der die Gäste aus Nellmersbach ihre Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten. Bereits zur Pause war die Richtung vorgegeben, nachdem Lina Fuhrmann (18.), Janina Jänel (41.) und Nina Bihlmaier (45.+2) für eine komfortable Führung gesorgt hatten. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Nellmersbach aktiv: Erneut war es Lina Fuhrmann (57., 80.), die mit zwei weiteren Treffern glänzte. Zwischenzeitlich trug sich zudem Kim Redelfs (69.) in die Torschützenliste ein. Ein deutlicher Auswärtssieg für den TSV Nellmersbach.