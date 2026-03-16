 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

TGV Dürrenzimmern mit 7:2-Torspektakel, TSV Lustnau siegt 7:1

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

von red · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: TGV Dürrenzimmern

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Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

SV Hoffeld – SSG Ulm 99 3:0

In Hoffeld sahen die Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Heimmannschaft, die sich bereits im ersten Durchgang einen Vorteil erarbeitete. Fabiola Hagenlocher (18.) erzielte die Führung für den SV Hoffeld. Zehn Minuten später erhöhte sich der Spielstand durch ein Eigentor von Julia Rensch (28.). Im zweiten Spielabschnitt blieb Hoffeld spielbestimmend und konnte durch den zweiten Treffer von Fabiola Hagenlocher (74.) für klare Verhältnisse sorgen. Kurz vor dem Ende schwächten sich die Gastgeberinnen selbst, als Sophia Mader (88.) die Gelb-Rote Karte sah. Am Ausgang der Partie änderte dies jedoch nichts mehr.

TGV Dürrenzimmern – TSV Ottmarsheim 7:2

In einer ereignisreichen Begegnung in Dürrenzimmern fielen die Tore in regelmäßigen Abständen. Den Anfang machte Lynn Rathfelder (12.), doch Ottmarsheim glich fast postwendend durch Lea Schreiner (13.) aus. In der Folge übernahm der TGV wieder das Kommando: Celine Emminger (22.) per Foulelfmeter und erneut Lynn Rathfelder (38.) sowie Kassandra Draband (45.+3) stellten die Weichen noch vor der Pause auf Sieg. Nach dem Seitenwechsel schraubten Ina Steinmetz (51.) und Lynn Rathfelder (57.) mit ihrem dritten Tor das Ergebnis weiter in die Höhe. Ottmarsheim verbuchte in der 61. Minute einen weiteren Treffer per Foulelfmeter, bevor erneut Ina Steinmetz (74.) den Endstand markierte.

FV Bellenberg – TSV Crailsheim 2:0

Vor 30 Zuschauern in Bellenberg entwickelte sich eine Partie, die vor allem in der Schlussphase der ersten Halbzeit entschieden wurde. Die Heimelf agierte zielstrebig und konnte sich innerhalb weniger Minuten belohnen. Lisa Hügler (37.) markierte den Führungstreffer und legte nur kurz darauf mit ihrem zweiten Tor durch Lisa Hügler (42.) nach. Im zweiten Durchgang konzentrierte sich Bellenberg darauf, defensiv stabil zu stehen und den Vorsprung zu verwalten. Crailsheim bemühte sich um den Anschluss, fand jedoch kein Durchkommen gegen die organisierte Hintermannschaft der Gastgeberinnen.

TSV Münchingen II – SpVgg Satteldorf 1:1

Dieses Duell in Münchingen blieb bis in die letzte Sekunde hochspannend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gastgeberinnen kurz nach dem Seitenwechsel in Führung, als Jessica Legel (51.) erfolgreich war. Münchingen verteidigte diesen knappen Vorsprung über fast die gesamte restliche Spielzeit und sah bereits wie der sichere Sieger aus. Doch die Spielvereinigung aus Satteldorf gab sich nicht auf und drängte in einer extrem langen Nachspielzeit unermüdlich auf den Ausgleich. Dieser Einsatz wurde belohnt: In der 98. Minute erzielte Linda Megerle (90.+8) den Last-Minute-Treffer zum Unentschieden.

TSV Wendlingen – FV 09 Nürtingen 4:0

Der TSV Wendlingen zeigte im Derby gegen Nürtingen eine sehr souveräne Vorstellung. Den Grundstein für den Erfolg legte Sabrina Trampitsch (21.) mit der Führung im ersten Durchgang. Nürtingen hielt die Partie bis zur Stundenmarke offen, ehe Jenny Schmid (60.) auf 2:0 erhöhte. In der Schlussphase avancierte erneut Sabrina Trampitsch (75., 79.) zur spielentscheidenden Akteurin, indem sie mit zwei weiteren Treffern innerhalb von vier Minuten den deutlichen Endstand herstellte. Wendlingen überzeugte durch hohe Effizienz im Abschluss und ließ defensiv über die gesamte Distanz kaum Gelegenheiten zu.

FC Ellwangen – TSV Nellmersbach 0:6

In Ellwangen sahen die Zuschauer eine sehr einseitige Begegnung, in der die Gäste aus Nellmersbach ihre Überlegenheit konsequent in Tore ummünzten. Bereits zur Pause war die Richtung vorgegeben, nachdem Lina Fuhrmann (18.), Janina Jänel (41.) und Nina Bihlmaier (45.+2) für eine komfortable Führung gesorgt hatten. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Nellmersbach aktiv: Erneut war es Lina Fuhrmann (57., 80.), die mit zwei weiteren Treffern glänzte. Zwischenzeitlich trug sich zudem Kim Redelfs (69.) in die Torschützenliste ein. Ein deutlicher Auswärtssieg für den TSV Nellmersbach.

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Staffel 2

SV Oberreichenbach – TSV Lustnau 1:7

In Oberreichenbach sahen die Zuschauer eine sehr entschlossene Vorstellung der Gäste aus Lustnau. Bereits nach wenigen Augenblicken markierte Paula Alber (5.) die Führung. Der TSV blieb am Drücker und erhöhte durch Leonie Weber (16.) auf 0:2. Zwar gelang den Gastgeberinnen durch Jana Sophie Albrecht (19.) der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch die Antwort folgte postwendend: Pauline Berlet (20.) stellte den alten Abstand wieder her. Noch vor der Pause unterlief Eva Kuhnle (25.) ein Eigentor, bevor Angelika Oswald (37.) für den Pausenstand sorgte. Im zweiten Durchgang kontrollierte Lustnau das Geschehen und schraubte das Ergebnis durch zwei weitere Treffer von Leonie Weber (47., 63.) deutlich in die Höhe.

TSV Tettnang II – FC Blau-Weiß Bellamont 1:4

Lange Zeit begegneten sich beide Teams in Tettnang auf Augenhöhe. Den ersten Akzent setzten die Gäste durch Lena Zwerger (18.), woraufhin die Heimelf durch einen von Gina Rizzolo (28.) verwandelten Foulelfmeter noch vor dem Seitenwechsel ausglich. Das Unentschieden hatte bis tief in die Schlussphase Bestand, in der Bellamont schließlich durch eine enorme Effizienz überzeugte. Kerstin Schneider (83., 85., 87.) avancierte innerhalb von nur vier Minuten zur spielentscheidenden Akteurin, indem sie drei Treffer in Folge erzielte und damit den Auswärtserfolg für den FC Blau-Weiß sicherte.

FC Engstingen – TSV Albeck 0:4

Der TSV Albeck präsentierte sich in Engstingen als die reifere Mannschaft und verbuchte einen souveränen Erfolg. Den Grundstein legte Tina Straub (22.) mit der Führung im ersten Durchgang. Engstingen bemühte sich nach dem Seitenwechsel um mehr offensive Präsenz, wurde jedoch von den Gästen konsequent abgefangen. Sarah Stumpf (56.) baute den Vorsprung aus, bevor erneut Tina Straub (62.) erfolgreich war. Den Schlusspunkt unter die konzentrierte Leistung der Gäste setzte Verena Essig (77.) in der Schlussviertelstunde. Albeck verteidigte über die gesamte Distanz sehr diszipliniert und ließ kaum Gelegenheiten für die Heimelf zu.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – TSV Sondelfingen 0:0

In einer sehr taktisch geprägten Begegnung neutralisierten sich die Spvgg Berneck-Zwerenberg und der TSV Sondelfingen weitgehend. Beide Mannschaften agierten mit einer sehr stabilen Defensive und ließen kaum nennenswerte Einschussmöglichkeiten zu. Das Geschehen spielte sich vorwiegend im Mittelfeld ab, wo um jeden Ball gerungen wurde, ohne dass eine der beiden Offensivreihen die entscheidende Lücke fand. Da beide Hintermannschaften bis zum Abpfiff fehlerfrei blieben, endete die Partie mit einem torlosen Remis und einer gerechten Punkteteilung.

SV Granheim – SV Deuchelried 0:6

Der SV Deuchelried dominierte das Geschehen in Granheim von Beginn an. Den Anfang machte Aliza Margo Zuber (11.) per Foulelfmeter. Noch vor der Halbstundenmarke erhöhten Emma Schuler (25.) und Pia Landsbeck (26.) auf 0:3. Auch im zweiten Spielabschnitt blieb Deuchelried torhungrig und suchte konsequent den Weg nach vorne. Erneut war es Pia Landsbeck (58.), die den Spielstand weiter ausbaute. In der Schlussphase machten Lisa-Sofie Siegel (80.) und zum dritten Mal Pia Landsbeck (84.) das halbe Dutzend voll und besiegelten damit den deutlichen Auswärtssieg gegen einen überforderten SV Granheim.

SV Unterjesingen – SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt 2:3

Eine packende Begegnung sahen die Fans in Unterjesingen, in der die Heimelf zunächst den Ton angab. Durch Treffer von Lina Bleif (20.) und Hanna Hebold (30.) erspielte sich der SVU eine scheinbar komfortable Führung. Die Gäste zeigten jedoch große Moral und verkürzten noch vor der Pause durch Paulin Rauser-Härle (35.). Nach dem Seitenwechsel übernahm die Spielgemeinschaft zunehmend die Initiative. Innerhalb weniger Minuten drehte Jennifer Spehn (61., 64.) mit einem Doppelschlag die Partie komplett. Unterjesingen warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnte die stabil stehende Abwehr der Gäste jedoch nicht mehr überwinden.

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