 2025-09-19T07:58:00.826Z

Allgemeines
– Foto: Uwe Stöffler

TGV Dürrenzimmern dreht noch auf, TSV Lustnau beim 8:0 in Torlaune

Was war in den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga los?

Verlinkte Inhalte

Fr. LL Württemberg 1
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II

In den beiden Staffeln der Frauen-Landesliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.

Staffel 1

FV 09 Nürtingen – TSV Wendlingen 1:4
Vor 85 Zuschauern in Nürtingen spielte der TSV Wendlingen eine starke zweite Halbzeit. Caroline Müller brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, ehe Fanny Schickinger kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Juliane Zeller legte in der 64. Minute nach, und nur zwei Minuten später traf Nina Köck zum 4:0. Nina Schmid erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Nürtingen.

SSG Ulm 99 – SV Hoffeld 3:2
Die Ulmerinnen bewiesen vor heimischem Publikum großen Kampfgeist. Zwar traf Judith Alt in der 18. Minute für Hoffeld, doch Mery Novak glich nach zehn Minuten aus. Julia Steinert sorgte mit einem Doppelschlag in der 34. und 38. Minute für eine komfortable 3:1-Führung. Lea Nagel brachte Hoffeld in der 59. Minute mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel, doch Ulm verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

TSV Ottmarsheim – TGV Dürrenzimmern 1:5
Die Gäste aus Dürrenzimmern drehten nach der Pause auf. Kassandra Draband brach in der 53. Minute den Bann, Celine Emminger legte nur sechs Minuten später nach. Zwar verkürzte Laura Pfeiffer kurz darauf (61.), doch ein Eigentor von Lea Schreiner stellte den alten Abstand wieder her. Ina Steinmetz (78.) und Emilia Remmele (86.) machten den 5:1-Auswärtssieg perfekt.

SpVgg Satteldorf – TSV Münchingen II 0:2
Ein unglückliches Eigentor von Linda Megerle in der 29. Minute brachte die Gäste in Führung. Jessica Legel legte in der 38. Minute nach und entschied damit die Partie zugunsten des TSV Münchingen II.

TSV Nellmersbach – FC Ellwangen 2:4
Vor 50 Zuschauern erlebte Nellmersbach ein bitteres Ende. Jana Köder brachte Ellwangen früh in Führung (6.), doch Celine Mack glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Lina Fuhrmann drehte in der 69. Minute die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Doch ein Eigentor von Johanna Palm (71.) leitete die Wende ein. In der Nachspielzeit avancierte Palm zur tragischen Figur: Erst traf Hannah Fetzer in der 90.+2 für Ellwangen, dann unterlief Palm nur drei Minuten später ein weiteres Eigentor zum 2:4-Endstand.

TSV Crailsheim – FV Bellenberg 5:1
Die Crailsheimerinnen spielten sich eindrucksvoll zum Sieg. Alisa Kleinert eröffnete in der 11. Minute, doch Bianca Mittler glich für Bellenberg in der 35. Minute aus. Nach der Pause lief Kleinert heiß: Mit Treffern in der 50., 60. und 61. Minute schnürte sie einen Dreierpack und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Julia Wolf setzte in der 72. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Staffel 2

SV Deuchelried – SV Granheim 6:0
Ein Offensivfeuerwerk zeigte der SV Deuchelried und ließ dem SV Granheim keine Chance. Isabell Durst eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, ehe Aliza Zuber mit einem Doppelpack (31., 52., 55.) zur überragenden Spielerin wurde. Dazwischen hatte Johanna Hasel (40.) bereits zum 3:0 erhöht. Den Schlusspunkt setzte Louisa Victoria Hartmann in der 70. Minute mit dem Treffer zum 6:0.

TSV Sondelfingen – Spvgg Berneck-Zwerenberg 3:1
Die Gäste gingen durch Romina Schindler in der 29. Minute zunächst in Führung, doch Emily Zipperle schlug nur drei Minuten später zurück. Nach der Pause blieb sie erneut eiskalt und stellte in der 66. Minute auf 2:1. Annika Breuer beseitigte in der 72. Minute die letzten Zweifel am Heimsieg.

FC Blau-Weiß Bellamont – TSV Tettnang II 2:4
Früh dominierten die Gäste aus Tettnang: Anja Fischer traf in der 10. Minute, Chantal Ebinger legte in der 28. nach, und Zoe Morlock erhöhte in der 38. Minute auf 3:0. Doch Bellamont kämpfte sich zurück, Kerstin Schneider traf in der 49. und 64. Minute doppelt. Als es noch einmal spannend wurde, brachte Alina Binz in der 90. Minute mit dem 4:2 die Entscheidung für Tettnang II.

TSV Albeck – FC Engstingen 3:1
Die Zuschauer erlebten eine packende Schlussphase. Zwar brachte Lena Rall die Gäste aus Engstingen in der 56. Minute in Führung, doch Albeck drehte das Spiel spät: Hannah Miller traf in der 74. Minute, ehe Madeleine Schattauer (86.) und Verena Essig (90.+5) das Spiel komplett kippten.

SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt – SV Unterjesingen 4:1
Ein Blitzstart durch Dilek Esüntimur nach nur drei Minuten brachte die Gastgeberinnen in Front. Zwar glich Lotta Brunnenmiller per Foulelfmeter in der 23. Minute aus, doch Paulin Rauser-Härle stellte noch vor der Pause (44.) die Führung wieder her. In der zweiten Halbzeit machten Eleonora Soltaev (67.) und Carina Gußmann (90.+3) den klaren 4:1-Erfolg perfekt.

TSV Lustnau – SV Oberreichenbach 8:0
Der TSV Lustnau zeigte sich in Torlaune und schoss den SV Oberreichenbach regelrecht vom Platz. Tanaya Betz eröffnete und legte mit drei Treffern (5., 22., 60., 66.) gleich mehrfach nach. Miriam Mielke (38.) und Leonie Weber mit einem Doppelpack (40., 65.) trugen sich ebenfalls in die Torschützenliste ein. In der Schlussminute sorgte Leonie Dittrich für den 8:0-Endstand.

Hier geht´s zu den Spielen.

Hier geht es zur aktuellen Tabelle.

Hier geht es zur FuPa-Elf der Woche.

Hier geht es zu den Bildergalerien.

+++

+++

Aufrufe: 022.9.2025, 09:30 Uhr
redAutor