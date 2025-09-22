TGV Dürrenzimmern dreht noch auf, TSV Lustnau beim 8:0 in Torlaune

FV 09 Nürtingen – TSV Wendlingen 1:4

Vor 85 Zuschauern in Nürtingen spielte der TSV Wendlingen eine starke zweite Halbzeit. Caroline Müller brachte die Gäste in der 43. Minute in Führung, ehe Fanny Schickinger kurz nach der Pause auf 2:0 erhöhte. Juliane Zeller legte in der 64. Minute nach, und nur zwei Minuten später traf Nina Köck zum 4:0. Nina Schmid erzielte in der 72. Minute den Ehrentreffer für Nürtingen.

SSG Ulm 99 – SV Hoffeld 3:2

Die Ulmerinnen bewiesen vor heimischem Publikum großen Kampfgeist. Zwar traf Judith Alt in der 18. Minute für Hoffeld, doch Mery Novak glich nach zehn Minuten aus. Julia Steinert sorgte mit einem Doppelschlag in der 34. und 38. Minute für eine komfortable 3:1-Führung. Lea Nagel brachte Hoffeld in der 59. Minute mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel, doch Ulm verteidigte den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Schlusspfiff.

TSV Ottmarsheim – TGV Dürrenzimmern 1:5

Die Gäste aus Dürrenzimmern drehten nach der Pause auf. Kassandra Draband brach in der 53. Minute den Bann, Celine Emminger legte nur sechs Minuten später nach. Zwar verkürzte Laura Pfeiffer kurz darauf (61.), doch ein Eigentor von Lea Schreiner stellte den alten Abstand wieder her. Ina Steinmetz (78.) und Emilia Remmele (86.) machten den 5:1-Auswärtssieg perfekt.

SpVgg Satteldorf – TSV Münchingen II 0:2

Ein unglückliches Eigentor von Linda Megerle in der 29. Minute brachte die Gäste in Führung. Jessica Legel legte in der 38. Minute nach und entschied damit die Partie zugunsten des TSV Münchingen II.

TSV Nellmersbach – FC Ellwangen 2:4

Vor 50 Zuschauern erlebte Nellmersbach ein bitteres Ende. Jana Köder brachte Ellwangen früh in Führung (6.), doch Celine Mack glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte aus. Lina Fuhrmann drehte in der 69. Minute die Partie zugunsten der Gastgeberinnen. Doch ein Eigentor von Johanna Palm (71.) leitete die Wende ein. In der Nachspielzeit avancierte Palm zur tragischen Figur: Erst traf Hannah Fetzer in der 90.+2 für Ellwangen, dann unterlief Palm nur drei Minuten später ein weiteres Eigentor zum 2:4-Endstand.

TSV Crailsheim – FV Bellenberg 5:1

Die Crailsheimerinnen spielten sich eindrucksvoll zum Sieg. Alisa Kleinert eröffnete in der 11. Minute, doch Bianca Mittler glich für Bellenberg in der 35. Minute aus. Nach der Pause lief Kleinert heiß: Mit Treffern in der 50., 60. und 61. Minute schnürte sie einen Dreierpack und entschied die Partie praktisch im Alleingang. Julia Wolf setzte in der 72. Minute mit dem 5:1 den Schlusspunkt.