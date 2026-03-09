TGV Dürrenzimmern beeindruckt, SSG Ulm 99 siegt spät

TSV Nellmersbach – TGV Dürrenzimmern 1:6

In Nellmersbach sahen die Zuschauer eine beeindruckende Demonstration offensiver Entschlossenheit der Gäste. Victoria Mahmoud (13.) eröffnete den Torreigen früh, bevor die große Bühne Ina Steinmetz gehörte. Mit einem leidenschaftlichen Hattrick innerhalb von nur 14 Minuten (20., 23., 34.) sorgte sie bereits im ersten Durchgang für klare Verhältnisse und versetzte den mitgereisten Anhang in Ekstase. Nellmersbach bewies nach dem Seitenwechsel zwar Moral und kam durch Kim Redelfs (49.) zum Anschlusstreffer, doch der TGV blieb hungrig und kontrollierte das Geschehen mit hoher taktischer Disziplin. In der Schlussphase schraubten erneut Victoria Mahmoud (77.) mit ihrem zweiten Treffer und Lynn Rathfelder (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Ein Auswärtssieg, der durch enorme Spielfreude und konsequente Chancenverwertung glänzte.

SSG Ulm 99 – SpVgg Satteldorf 3:2

Ein hochemotionales Spektakel, das die Fans in Ulm durch ein Wechselbad der Gefühle schickte! Die SpVgg Satteldorf erwischte einen Start nach Maß und schockte die Hausherren durch Jasmin Fürst (6.) und Theresa Frech (8.) mit zwei frühen Treffern. Doch die SSG Ulm 99 bewies ein riesiges Kämpferherz und gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Unmittelbar nach Wiederanpfiff hauchte Julia Steinert (46.) ihrer Elf mit dem Anschlusstreffer neues Leben ein. Mit viel Wut im Bauch und unbändigem Willen drängte Ulm auf den Ausgleich, der schließlich durch Mery Novak (70.) unter großem Jubel fiel. In einer dramatischen Schlussphase mobilisierten die Ulmerinnen die letzten Kraftreserven: Chiara Rottler (87.) belohnte die unglaubliche Moral der Gastgeberinnen mit dem Siegtreffer. Ein Erfolg des unerschütterlichen Glaubens an die eigene Stärke, der die Zuschauer völlig begeistert zurückließ.