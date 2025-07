TGSV Holzhausen und SG Hohenstein für guten Zweck vereint

Hohenstein. Darin sind die Sportler und ganz speziell die Fußballer immer stark: Wenn es gilt, zu helfen, sich in den Dienst der guten Sache zu stellen, dann sind sie da. In den vergangenen Jahren gab es rund um Wiesbaden etliche Benefizspiele und Veranstaltungen, die Spenden erbrachten, wo sie dringend gebraucht wurden. Am Samstag (18 Uhr) steigt auf der Anlage von Kreisoberligist TGSV Holzhausen eine Partie, die Spenden für den Holzhausener Dennis Zorn und seine Familie generieren soll. Zu Gast ist die von Jürgen "Schorsch" Menger betreute die Equipe Special des SV Wehen Wiesbaden, die gegen das Team "Dennis & Friends" antritt.

Familienvater Dennis Zorn hatte im November 2024 bei einem Konzertbesuch eine schwere Hirnverletzung erlitten. Als Folge lag er mehrere Wochen im Koma. Ein tragischer Unfall, der das Leben der Familie radikal veränderte. Nur dank schneller medizinischer Hilfe überlebte Dennis Zorn. Bei den Reha-Maßnahmen in Weilmünster und Heidelberg hat er bereits große Fortschritte gemacht. "Aber der Weg zurück ist lang und steinig", heißt es auf der von Ann-Kathrin Hanson organisierten Spendenaktion auf "gofundme". Dennis Zorns Frau Madeleine - zur Familie gehören noch zwei Jungs im Alter von fünf und elf Jahren - ist äußerst dankbar für die Hilfsbereitschaft und Anteilnahme: "Das hat mir gezeigt, dass es viel Gutes auf der Welt gibt." Aber es sind weitere Mittel notwendig, um Folge-Therapien, die die nächsten Schritte in Richtung Selbständigkeit ermöglichen sollen, zu finanzieren. Diese würden nicht vollständig von der Krankenkasse übernommen, schildert Madeleine Zorn. Die eventuell nötige Neuanschaffung eines behindertengerechten Autos und notwendige Umbaumaßnahmen könnten zudem nicht absehbare weitere Folgekosten aufwerfen.

Erwin Rock spendet sein Geburtsgeschenk

Das Spiel am Samstag soll nun einen weiteren Beitrag zur Unterstützung der Familie leisten. Die Freiwillige Feuerwehr Holzhausen ist eingebunden, übernimmt die Bewirtung. Am Eingang wird eine Spenden-Box postiert sein. Für Patrick Gottlieb, der beim TGSV Holzhausen viele Fäden zieht, "ist das eine Ehrensache". Genauso wie für Erwin Rock, früher fußballerisch in Holzhausen verankert, danach beim TuS Breithardt (bildet nun mit dem SV Steckenroth die SG Hohenstein) lange Jahre der Macher hinter den Kulissen. Zu seinem 70. Geburtstag im Juni erhielt er ein ganz spezielles Geschenk. In Form eines Gastspiels der Equipe Special des SV Wehen - ursprünglich geplant bei der SG Hohenstein. Doch für Erwin Rock war im Wissen um ein vorgesehenes Benefizspiel für Dennis Zorn und seine Familie schnell klar: "Lasst uns das doch zusammen machen." Eine spontane Allianz, losgelöst von früheren sportlichen Rivalitäten.

Alf Mintzel und Michael Sauer führen Wehener Equipe an

Im Team Dennis & Friends werden Holzhausener Fußball-Größen früherer Zeiten auflaufen. Auch Dennis' Bruder Thomas Zorn. Marco Vorschneider sowie die Rock-Zwillinge Daniel und Marcel - auch Patrick Gottlieb will die Schuhe einpacken. Bei der Equipe ist Wehens Kultspieler Alf Mintzel am Start, der im Trikot des TGSV Holzhausen zum letztjährigen Aufstieg in die Kreisoberliga beigetragen hat. Bei der Equipe, die kürzlich beim Orlener Midnight-Cup erneut gewann, tags darauf auch in Winkel mit großer Gastfreundschaft empfangen wurde, ist ferner Michael Sauer (Mainz 05/SV Wehen) vorgesehen. Dazu Artur Lemm, Sebastian Gajda, Michael Klinkhammer, Mustafa Aktan und im Tor Roman Melzer. Zwei Teams, die eine Einheit bilden, um in Verbindung mit den Zuschauern für Dennis Zorn und seine Familie zu spielen. Andreas Bertram, Waldemar Triquart und Thomas Bakalo werden sich als Schiedsrichter genauso in den Dienst der guten Sache stellen. "Wir freuen uns über jeden Zuschauer, Unterstützer und Spender", hofft Patrick Gottlieb auf große Resonanz.