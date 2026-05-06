TGSV Holzhausen erwägt Rückzug in untere Klasse

Der TGSV Holzhausen erwägt, sein Team aus der Kreisoberliga Rheingau-Taunus zurückzuziehen. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Holzhausen. Weiter in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus spielen oder den freiwilligen Rückzug in eine untere Klasse beschließen? Die Verantwortlichen des TGSV Holzhausen befinden sich angesichts eines möglichen großen Aderlasses an Spielern aus dem Kader der ersten Mannschaft in der Entscheidungsphase. Sie haben eine Anfrage an Rheingau-Taunus-Fußballwart Erich Herbst für den Fall gerichtet, falls der Rückzug in eine untere Klasse unumgänglich werden sollte. Der Stichtag, um einen freiwilligen Rückzug offiziell zu verkünden, ist der 15. Mai.

Doch noch haben die TGSV-Macher keine endgültige Entscheidung getroffen, es steht noch eine Zusammenkunft aus. Als A-Ligist hatte der TGSV Holzhausen 2023 durch das 3:2 im Pokalfinale in Eltville gegen den FC Waldems für Furore gesorgt, war in den Hessenpokal eingezogen, um im Jahr darauf als Meister – unter Spielertrainer Thorsten Barg und dem zweiten Ex-Profi Alf Mintzel – in die Kreisoberliga einzuziehen. Dort steht vor der Partie bei der SG Schlangenbad (So., 15.30 Uhr) Rang zehn zu Buche. Jetzt steht der Verein, für den es schwierig ist, Neuzugänge an Land zu ziehen, am Scheideweg. Eine Entscheidung naht heran.

Noch ein zweiter KOL-Verein mit Rückzugsgedanken

Generell gilt: Kündigt ein Verein bis zum 15. Mai seinen freiwilligen Rückzug in eine tiefere Klasse an, wird er als Absteiger eingordnet. Was entsprechend Einfluss auf das Abstiegsgeschehen der jeweiligen Klasse nimmt. Laut Fußballwart Erich Herbst soll sich noch ein weiterer Kreisoberliga-Verein mit dem Gedanken eines freiwilligen Rückzugs tragen.

Davon abgesehen hat die TSG Wörsdorf, die vor einiger Zeit eine generelle Neuausrichtung angekündigt hat, für die Kreisoberliga gemeldet. Sie wird aber 2026/27 keine zweite Mannschaft stellen. In der laufenden Runde hatte die TSG ihren Unterbau aus der B-Liga zurückgezogen.

Wallrabenstein hat Antrag auf freiwilligen Abstieg eingereicht

Inzwischen, bestätigt Fußballwart Herbst, hat Taunus-Gruppenligist SV Wallrabenstein (nächste Runde in der Spielgemeinschaft mit dem Kreisoberligisten TuS Beuerbach) einen Antrag auf freiwilligen Abstieg eingereicht. Was den Effekt hat, dass es in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus einen Absteiger weniger gibt. In Verbindung mit einem eventuellen freiwilligen Rückzug von derzeitigen Kreisoberligisten könnte sich in dieser Klasse und den weiteren RTK-Ligen darunter noch eine komplexe Gesamtlage entwickeln.