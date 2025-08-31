TGD und SV Borbeck gehen vorweg, Bader SV weiter mit Problemen

Alle Ehren wert, was der SV Borbeck als Aufsteiger bislang leistet. Auch SuS Haarzopf II, in der Vorsaison noch A-Liga-Vizemeister, konnte keine Punkte gegen den Spitzenreiter einfahren. Beim Bader SV nimmt der Negativtrend neue Maßstäbe an.
In Gruppe 2 scheint TGD Essen-West die direkte Wiederkehr in die Bezirksliga mit Erfolg zu starten. Das Team von Dietmar Krause ist ebenso verlustpunktfrei wie Preußen Eiberg. Auf das restliche Feld klafft schon früh eine minimale Lücke von drei Punkten.
In der Anfangsphase ging es rund zwischen Borbeck und Haarzopf. Zwei Treffer für die den Aufsteiger und einen für die Hausherren, die dem Rückstand für den Rest des Spiels hinterherliefen. Doch der SVB behauptete den Vorsprung und bewahrt eine makellose Bilanz als Tabellenführer.
SuS Haarzopf II – SV Borbeck 2:3
SuS Haarzopf II: Gerrit Schwiertz, Nils Zander (63. Florian Köhler), David Strahler, Dominik Borutzki, Dennis Behlau, Joel Gonzales, Leon Rehmann, Daniel Conti, Felix Scheider (27. Robert Ueberjahn), Marc Enger, Kevin Pleimes - Trainer: Kevin Lehnhoff
SV Borbeck: Marvin Abeijon, Niklas Bremer, Yannik Hoffstadt, Kevin Sokhan Sanj, Lukas Fabijan, Dustin Hoffmann (70. Marcel Weichert), Christian Maurer, Deniz Hotoglu (90. Miguel Grünberger), Yusef Hafez, Marcel Schlomm, Kai Hoffmann (83. Gillian Gabor Goik) - Trainer: Kevin Betting
Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Marcel Schlomm (12.), 1:1 Marc Enger (15.), 1:2 Yusef Hafez (15.), 1:3 Kai Hoffmann (68.), 2:3 Kevin Pleimes (72.)
RuWa Dellwig – TuSEM Essen 1926 II 4:4
RuWa Dellwig: Jan Heinrich (46. Maximilian Lindner), Adum Yaw Aboagye, Christian Janßen (66. Bünyamin Yigit), Yasin Kinik (46. Ismail Cördük), Uassim Hadi Ismail Sslo, Vincent Kreisköther (66. Leon Bolmatis), Christoph Jügel, Mehul Malhatra, Emirhan Güldogan, Stanley Tetteh (76. Ibrahim Ajarra), Julian Mali - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
TuSEM Essen 1926 II: Helmut Körfer, Rico Zölzer, Maximilian Porwollik (87. Noah Leon Ciarrettino), Joris Graf, Jakob Groß, Pedro Shamon, Emre Yildiz, Luca Alexander Klimmeck, Iyed Slama (76. David Nicolas Capellaro), Hubertus Zapke (50. Jonas Strothe), Vincent Louis Eickholt - Trainer: Thomas Graf
Schiedsrichter: keine Angabe - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Maximilian Porwollik (1.), 1:1 Julian Mali (10.), 2:1 Stanley Tetteh (11.), 2:2 Jakob Groß (26.), 2:3 Rico Zölzer (36.), 3:3 Emirhan Güldogan (69.), 4:3 Emirhan Güldogan (70.), 4:4 Jakob Groß (90.)
DKSV Helene Essen – DJK SG Altenessen 4:9
DKSV Helene Essen: Timucin Demirci, Mostafa Shikhmos, Omed Sherzad, Mahmut Gülnaz, Adem Arslan, Mazlum Kilicalp, Welat Er, Sahin Dogan, Kevin Irak - Trainer: Ferhat Dogan
DJK SG Altenessen: David Nowakowski, Robin Pinke, Wissem Ouafi (68. Samuel Karaqi), Ibrahim Erol Özbay, Stefan Geiger, Berkan Özer, David Lucic, Eldor Gashi (63. Adrian Casado Fernandez), Fatih Güldogan (83. Noah Dominik), Shawn Simon (23. Donik Gashi), Kaan Kazim Karakus (90. Arian Kadrijaj) - Trainer: Jörg Dohmann
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 80
Tore: 4:9 Donik Gashi, 0:1 Eldor Gashi (7.), 1:1 Welat Er (10.), 1:2 Kaan Kazim Karakus (14.), 1:3 Shawn Simon (21.), 2:3 Mazlum Kilicalp (27.), 3:3 Adem Arslan (45.), 3:4 Welat Er (54.), 4:4 Fatih Güldogan (63.), 4:5 Kaan Kazim Karakus (66.), 4:6 Kaan Kazim Karakus (87.), 4:7 David Lucic (90.), 4:8 Arian Kadrijaj (90.)
Rot: David Nowakowski (24./DJK SG Altenessen/)
Besondere Vorkommnisse: David Lucic (DJK SG Altenessen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Timucin Demirci (60.).
Türkiyemspor Essen – FC Karnap 07/27 6:1
Türkiyemspor Essen: Rami Bashar Habeeb, Kubilay Kirlangic, Mert Akyüz, Simon Adusei, Volkan Yerek, Ivan Wetshemungu, Vitalij Nazarov, Ryoya Aota, Berkan Kiris, Emre Ayan - Trainer: Yunus Bucuka - Trainer: Hasan Fidan
FC Karnap 07/27: Dominik Jaeger, Jan Marzoch, Giuliano Pettinato, Emir-Berk Gürses, Alp Ezici (46. Mohamed Essbai), Eric Schweers, Fatih Kandur, Eren Gürses (13. Edwin Kraft), Oguzhan Can Erdogan (55. Christoph Krause), Michel-Pascal Fischer (46. Pascal Brandner), Nico Labenz - Trainer: Björn Neumann - Trainer: Markus Erlebach
Schiedsrichter: Tayfur Kacmazoglu - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Vitalij Nazarov (5.), 2:0 Simon Adusei (9.), 3:0 Emre Ayan (29.), 3:1 Fatih Kandur (44.), 4:1 Emre Ayan (45.), 5:1 Cemal Saat (61.), 6:1 Ryoya Aota (63.)
Essener SC Preußen – AL-ARZ Libanon 1:4
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Joel Schulten, Henning Stock (86. Ali Nacar Ndjipendji Keuym), Recep Erdogmus, Danial Rajabpour, Kevin Pascal Hansen, Eren Akdogan, Benjamin Kapic, Onyu Kim (73. Loukman Bais), Zahi Ekin (75. Yaroslav Verych), Willliam Chinedou Tahir Sener - Trainer: Manfred Schröder
AL-ARZ Libanon: Gabriel Tesche (61. Ali Samir Simmo), Lindon Nuvaga Sanjela, Khaled El-Zein (61. Siad Remmo), Evaristus Ebube Chukwu Peterson, Lars Anhalt (61. Mohamed Chamdyn), Ahrif Wendt, Issa Fakhro, Eugen Pirogov - Trainer: Eshref Rabushaj - Trainer: Ibrahim Ramadan
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Evaristus Ebube Chukwu Peterson (4.), 0:2 Eugen Pirogov (10.), 1:2 Willliam Chinedou Tahir Sener (26.), 1:3 Eugen Pirogov (90.), 1:4 Eugen Pirogov (90.)
FC Stoppenberg – FC Saloniki Essen 1:4
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Oliver Abs, Felix Wessiepe (30. Devid-Alexander Röwekamp), Simon Tigges, Lukas Baier, Jan Hillemann (83. Jan Wyrwich), Moritz Börner, Noah Künzel (63. Karol Szmelter), Antonio Lombardi, Ben Lange (46. Lasse Kanders), Dominik Jost (63. Piet Keriem Salman) - Trainer: Moritz Goczick
FC Saloniki Essen: Adrian Wolbeck, Pascal Mitrentsis (73. Boris Markovic), Ioannis Ketsatis, Theodors Partalis, Emmanuel Darko, Athanasios Mitrentsis, Jürgen Adolf (71. Atif Bhatti), Jude Chinonso Obiezu (59. Matheos Mavroudis), Evangelos Mitsiotis, Robert Onochie Ukuta (64. Tim Stränger) - Trainer: Frank Zabinski
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 32
Tore: 0:1 Jürgen Adolf (39.), 0:2 Charles Nnami (41.), 0:3 Charles Nnami (48.), 0:4 Evangelos Mitsiotis (60.), 1:4 Jan Wyrwich (85.)
Bader SV 91 – SG Essen-Schönebeck II 0:8
Bader SV 91: Mohamed Doudouhi, Marouane Baouch, Youness Hrarach, Younes El Aboussi, Ahmad Alizzo, Mohamed Sammar, Mustapha Amroui, Mohamed El-Said - Trainer: Naoufel Bouazza
SG Essen-Schönebeck II: Zaid Hraoui (75. Ilias Laynaui), Marlon Schmidt, Tim Keuter, Nikita Senk, Younes Boumoungar, Maximilian Müller (56. Dario Nagel), Fadi Ismail (65. Luca-Fabio Darowski), Erik Thurm (59. Daniel Wibbe), Sebastian Bodwell (68. Moritz Justen), Pascal Caspari, Sebastian Neusser - Trainer: Silvain Wirkus
Schiedsrichter: Mike Stamm (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Pascal Caspari (11.), 0:2 Sebastian Neusser (38.), 0:3 Erik Thurm (57.), 0:4 Youness Hrarach (62. Eigentor), 0:5 Sebastian Neusser (65.), 0:6 Pascal Caspari (71.), 0:7 Nikita Senk (82.), 0:8 Pascal Caspari (90.)
Sportfreunde Altenessen – SpVg Schonnebeck II 3:5
Sportfreunde Altenessen: Jean Heise, Robert Thauern, Ali Koaik, Olsencan Erdogan, Tom Reinke, Ayoub Ziat, Maurice Ritter, Jan-Lukas Nett, Isa Sahoneg Touray, Daniel Benli - Trainer: Erkan Sahin
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Pascal Hildesheim, Marvin Wolters, Bekir Kozak, Leotrim Kryeziu, Arkadiusz Brenk, Max Winkel, Ayman El Hany, Justin-Marcus Michels, Siegfried Nsyme Nzali, Leonal Nkansah - Trainer: Philipp Rosenberg - Trainer: Sven Wienecke
Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Leonal Nkansah (7.), 0:2 Justin-Marcus Michels (9.), 0:3 Marvin Wolters (13.), 1:3 Isa Sahoneg Touray (19.), 2:3 Ayoub Ziat (25.), 3:3 Robert Thauern (26.), 3:4 Leonal Nkansah (59.), 3:5 Ayman El Hany (77.)
4. Spieltag
07.09.25 SV Borbeck - Türkiyemspor Essen
07.09.25 FC Karnap 07/27 - Bader SV 91
07.09.25 SpVg Schonnebeck II - DKSV Helene Essen
07.09.25 SG Essen-Schönebeck II - RuWa Dellwig
07.09.25 FC Saloniki Essen - SuS Haarzopf II
07.09.25 TuSEM Essen 1926 II - Sportfreunde Altenessen
07.09.25 AL-ARZ Libanon - FC Stoppenberg
07.09.25 DJK SG Altenessen - Essener SC Preußen
TuS Holsterhausen – Fortuna Bredeney 2:4
TuS Holsterhausen: Sam Wolf, Till Gruhs, Jonas Weiner, Karlo Malioukas (46. Leandro Lachnicht), Mark Hupka, Pablo Theis Navarro, Florian Röttger (62. Geoffrey Reich), Kilian Wolfgang Heinze (63. Dominik Tautz), Simon Röttger, Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling (55. Fahd Ayiad Soliman Al Barouni) - Trainer: Geoffrey Reich
Fortuna Bredeney: Daniel Stuart London, Tobias Koenen, Jan-Philipp Kiel, Elias Gruhn, Leonard Malinovic, Tilo Golz (60. Markus Mencel), Issa Hassouni (73. Justin Schneemann), Jannis Wrede, Gian-Luca Sabella (60. Jona Benjamin Döllner), Marvin Löwenberg (17. Keanu Volpe), Joel Ruhrus - Trainer: Raphael Becker
Schiedsrichter: David Monkam Tchawa - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Karlo Malioukas (23.), 1:1 Leonard Malinovic (41.), 1:2 Leonard Malinovic (53.), 1:3 Joel Ruhrus (68.), 1:4 Joel Ruhrus (88.), 2:4 Liam Elias Raueiser (90.)
DJK Adler Union Frintrop II – DJK Blau-Weiß Mintard II 2:3
DJK Adler Union Frintrop II: Niclas Baldus, Simon Wanning, Marco Schoofs (46. Arda Günay), Lukas Wahl (79. Nathanael Katschorek), Linus Schwarze, Lukas Rotthäuser (86. Matthias Rustemeyer), Jan Sander (77. Alessio Berrini), Björn Schraven, Noah Brechmann (68. Leonard Kewitz), Tim Petrat, Joel Ricardo Dicias - Trainer: Udo Jonetat
DJK Blau-Weiß Mintard II: Jonas Hartz, Adrian Kozacki (65. Alexis Soukas), Alexandro Fengler, Moritz Ewers, Maximilian Ossmann, Florian Juchniewski (46. Jan Wittenberg), Marvin Kura (46. Bennet Triebel), Joshua Mantan (46. Hannes Welz), Max Gericke, Julian Kopka (75. Cassian Marc Vogel), Kevin Tole - Trainer: Tuna Tunceli
Schiedsrichter: Jakub Grochowicz (Essen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Tim Petrat (23.), 2:0 Lukas Rotthäuser (27.), 2:1 Max Gericke (53.), 2:2 Bennet Triebel (54.), 2:3 Hannes Welz (66.)
Bader SV 91 II – TuS Essen-West 81 2:0
Bader SV 91 II: Ali Demnati, Nassim El Bezzairi, Obadah Al Kadi, Achraf Hidki, Nassim Kamboua (78. Mohamed Sammar), Chakib El Hamraa - Trainer: Jamal Fechtali
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau, Damian Schnadhorst, Lars Brose, Younes Mal, Lucas Hucke, Seokkyoung Yoo, Mahmud Harb, Mohamed El-Zein (56. Nikhil Sachdeva), Leon Martin Hagen, Steve-Tchouda Mkom (56. Marcel Supernok) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
Schiedsrichter: Sahel Schaffa - Zuschauer: 49
Tore: 1:0 Achraf Hidki (14.), 2:0 (75.)
TGD Essen-West – FSV Kettwig 3:1
TGD Essen-West: Stefan Weyers, Serhat Durmus (75. Kevin Okechukwu Ogbuju), Joshua Darren Enudi (65. Editor Pajazitaj), Burak Pakdemirli, Burak Mumcu (45. Ümit Özdemir), Mert Aslaner (45. Younis Elbouzidy), Ray Ceka, Özgür Akcapinar, Omar Filali, Sakvan Sulaiman (81. Mohammad Alsuwais) - Trainer: Dietmar Krause
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Leonard Görtz, Tim Jona Stadtkowitz, Nils Bornträger, Marcel Dümpel, Antonius Döbbe, Robin Littmann (63. Sebastian Draxler), Christian Döbbe, Marvin Willms, Johan David Kolacek, Leon Frömbger - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
Schiedsrichter: Arda Gecgel - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Johan David Kolacek (22.), 1:1 Sakvan Sulaiman (42.), 2:1 Omar Filali (70.), 3:1 Burak Pakdemirli (90.)
NK Croatia Essen – ESC Rellinghausen II 3:3
NK Croatia Essen: Marten Maximilian Koch, Vladimir Ulrich (83. Eduard Ulrich), Yannick Schotters (60. Wiktor Owczarczak), Justin Kotermann, Fehim Jusic, Ivan Marić, Mark Pivčević (60. Kevin Schulte), Luka Ljubić (83. Lukas Galic), Ivan Ilias Cipetic (70. Stavros Georgios Brouwers), Antonio Ikić, Danilo Leon Ilievski - Trainer: Marko Milković
ESC Rellinghausen II: Florian Löken, Mika Matthias Muth (80. Maurice Öllrich), Tobias Kimmeskamp (86. Marvin Otto), Yusif Isho (86. Dominik Meithner), Max Meisner, Marcel Wagner (80. Thomas Tamulevicius), Christian Bartsch, Dominik Friedrichs, Tom Holz, Nicolas Isho (74. Lennox Josten) - Trainer: Jerome Buchalik
Schiedsrichter: Karsten Höll - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 Antonio Ikić (51.), 1:1 Yusif Isho (58.), 2:1 Ivan Ilias Cipetic (65. Foulelfmeter), 2:2 Max Meisner (87.), 3:2 Lukas Galic (90.+5), 3:3 Tom Holz (90.+6 Handelfmeter)
Alemannia Essen – SC Frintrop 05/21 3:0
Alemannia Essen: Erbay Aslan, Melih Turan, Enes Rusan Carkci, Oumar Touray Toure, Maximilian Danquah, Kwabena Fobiri (63. Marcel Wischnat), Levent Nalbant (78. Denis Katsani), Oluwatosin Elijah Owolabi (45. Faruk Kuduzovic), Justice Kaminski, Recep Durmus (88. Abou Touray-Toure), Dominik Milaszewski (82. Wahim Jan) - Trainer: Serhat Hakan
SC Frintrop 05/21: Sipan Ali, Kevin Voß, Ilias Yaacoubi, Rewan Assad, David Laskowski, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal, Andrii Ollinyk, Shamon Hakimi, Mohamed Allouche, Rohin Qayumi - Trainer: Kevin Voß
Schiedsrichter: Leon Fahrenberg - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Justice Kaminski (18.), 2:0 Dominik Milaszewski (38.), 3:0 Dominik Milaszewski (62.)
SuS Niederbonsfeld – Teutonia Überruhr 3:1
SuS Niederbonsfeld: Lars Landmeyer, Ozan Aydin (55. Yannik Weierstahl), Pierre Forster (81. Max Sommer), Pepe Goerdten (62. Daniel Pusic), Felix Hoffmann, Linus Michels, Yves-Aleksandar Mitrovic, Benyamin Ziani, Finn Colin Hillemacher, Dennis Mittmann (76. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Timo Kemper (87. Jakob Michels) - Trainer: Marc Bläsing
Teutonia Überruhr: Philipp Hoffmeister, Oliver Kraus, Holger Vox, Julian Jansen, Jendrik Biebl, Roland Aßfelder, Matthias Rosenkranz, Jona Fernkorn, Alexej Rudmann (62. Tim Naujoks), Sebastian Honings, Sebastian Blümer (68. Marcel Mittmann) - Trainer: Bennett Dahlke
Schiedsrichter: Nils Gonzales Y Hanke - Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Timo Kemper (21. Foulelfmeter), 2:0 Dennis Mittmann (42.), 2:1 Sebastian Honings (46.), 3:1 Linus Michels (76.)
SV Leithe – Preußen Eiberg 0:4
SV Leithe: Nico Bertling, Samer Halaoui (46. Ali Omairatte), Tim Broschwig, Mustafa Yildirim, Luca Ballmann, Mahmoud Aslan (46. Mohamed Warsama), Eugenio Ibruli, Sofian El Massoudi (62. Kevin Leon Gaul), Niklas Winter (73. Stanislav Danilov), Sanassy Sovare, Bakir Issa - Trainer: Eyüp Caliskan
Preußen Eiberg: Chris Hupe, Kevin Müller, Enrik Heller, Dennis Abrosimov, Jona-Philipp Henseler (69. Nouredine Aarab), Maximilian Schwab (90. Bartosz Dykiel), Zaven Varjabetyan, Connor Bema (62. Augusto Ganassin), Kevin-Alexander Scheike (86. Bartosz Dykiel), Anas Mouhtadi (76. Marvin Sinowzik) - Trainer: Thomas Cichon - Trainer: Christian Brangenberg
Schiedsrichter: Fabian Slomka (Essen) - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Connor Bema (17.), 0:2 Kevin-Alexander Scheike (31.), 0:3 Anas Mouhtadi (43.), 0:4 Kevin Müller (64.)
4. Spieltag
07.09.25 Teutonia Überruhr - DJK Adler Union Frintrop II
07.09.25 Preußen Eiberg - NK Croatia Essen
07.09.25 ESC Rellinghausen II - Alemannia Essen
07.09.25 DJK Blau-Weiß Mintard II - Bader SV 91 II
07.09.25 SC Frintrop 05/21 - TuS Holsterhausen
07.09.25 Fortuna Bredeney - TGD Essen-West
07.09.25 TuS Essen-West 81 - SV Leithe
07.09.25 FSV Kettwig - SuS Niederbonsfeld
