 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

TGD Esssen auf Wiedergutmachung aus, BF Bergeborbeck zum Spitzenreiter

Kreisliga A Essen: Für die TGD Essen-West hätte die Saison kaum schlechter anlaufen können. Das Team von Tobias Eström wird nun auf ein schnelles Erfolgserlebnis hoffen. Aufseiger Ballfreunde Bergeborbeck misst sich mit der SpVg Schonnebeck II, die zum Auftakt gleich die eigenen Offensivqualitäten unter Beweis stellen konnte.

von Markus Becker · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser
Die BF Bergeborbeck spielen gegen den Tabellenführer.
Die BF Bergeborbeck spielen gegen den Tabellenführer. – Foto: David Zimmer

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Schonnebeck II

Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, muss sich die TGD Essen-West nun auch ein Niveau drunter schnellstmöglich stabilisieren. Die krachende 0:10-Pleite zum Auftakt gegen Alemannia Essen ist und bleibt lediglich ein einziges Spiel. Um daraus keinen Trend werden zu lassen, braucht es allerdings auch Ergebnisse in die andere Richtung. Gegen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop III dürfte sich umso mehr zeigen, auf welchem Level die TGD diese Jahr agiert. Der SC Frintrop wollte nach dem Torfestival gegen die SpVgg Steele II (6:3) auch die eigene Defensive stabilisieren. Mit dem TuS Holsterhausen und der DJK SG Altenessen trefen zwei anfänglich siegreiche Teams aufeinander.

In Gruppe 1 setzte die SpVg Schonnebeck II mit dem 8:2-Erfolg gegen RuWa Dellwig ein Ausrufezeichen. Nun wartet Aufstieger Ballfreunde Bergeborbeck. Für Fatihspor Essen wartet mit dem SV Borbeck bereits eine ordentliche Bewährungsprobe.

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So läuft der 3. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

So., 23.08.2026, 13:45 Uhr
Ballfreunde Bergeborbeck
Ballfreunde BergeborbeckBallfreunde
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
13:45

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV
11:00

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
Vogelheimer SV
Vogelheimer SVVogelheim II
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
13:15

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
13:00

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster. II
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
13:15

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Fatihspor Essen 2001
Fatihspor Essen 2001Fatihspor
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
15:00live

So., 23.08.2026, 12:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
12:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

3. Spieltag
30.08.26 SV Borbeck - SG Essen-Schönebeck II
30.08.26 Essener SC Preußen - TuS Holsterhausen II
30.08.26 SpVg Schonnebeck II - DJK Adler Union Frintrop II
30.08.26 FC Saloniki Essen - Vogelheimer SV II
30.08.26 Bader SV 91 - Ballfreunde Bergeborbeck
30.08.26 FC Stoppenberg - DKSV Helene Essen
30.08.26 AL-ARZ Libanon - RuWa Dellwig
30.08.26 Fatihspor Essen 2001 - FC Karnap 07/27

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So läuft der 2. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

So., 23.08.2026, 13:15 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
13:15

So., 23.08.2026, 11:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FC Blau-Gelb Überruhr
FC Blau-Gelb ÜberruhrBG Überruhr
11:30

So., 23.08.2026, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
15:15

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
SpVgg Steele
SpVgg SteeleSpVgg Steele II
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
11:00

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
DJK SG Altenessen
DJK SG AltenessenDJK SG Alten
11:00

So., 23.08.2026, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
11:00

So., 23.08.2026, 13:00 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh. II
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
13:00

So., 23.08.2026, 10:30 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop III
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
10:30

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

3. Spieltag
30.08.26 SC Werden-Heidhausen II - SuS Haarzopf II
30.08.26 Fortuna Bredeney - TuS Holsterhausen
30.08.26 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop III
30.08.26 FSV Kettwig - SV Leithe
30.08.26 SC Frintrop 05/21 - NK Croatia Essen
30.08.26 DJK SG Altenessen - SpVgg Steele II
30.08.26 SuS Niederbonsfeld - TGD Essen-West
30.08.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Alemannia Essen

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