TGD Esssen auf Wiedergutmachung aus, BF Bergeborbeck zum Spitzenreiter

Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, muss sich die TGD Essen-West nun auch ein Niveau drunter schnellstmöglich stabilisieren. Die krachende 0:10-Pleite zum Auftakt gegen Alemannia Essen ist und bleibt lediglich ein einziges Spiel. Um daraus keinen Trend werden zu lassen, braucht es allerdings auch Ergebnisse in die andere Richtung. Gegen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop III dürfte sich umso mehr zeigen, auf welchem Level die TGD diese Jahr agiert. Der SC Frintrop wollte nach dem Torfestival gegen die SpVgg Steele II (6:3) auch die eigene Defensive stabilisieren. Mit dem TuS Holsterhausen und der DJK SG Altenessen trefen zwei anfänglich siegreiche Teams aufeinander.
In Gruppe 1 setzte die SpVg Schonnebeck II mit dem 8:2-Erfolg gegen RuWa Dellwig ein Ausrufezeichen. Nun wartet Aufstieger Ballfreunde Bergeborbeck. Für Fatihspor Essen wartet mit dem SV Borbeck bereits eine ordentliche Bewährungsprobe.
3. Spieltag
30.08.26 SV Borbeck - SG Essen-Schönebeck II
30.08.26 Essener SC Preußen - TuS Holsterhausen II
30.08.26 SpVg Schonnebeck II - DJK Adler Union Frintrop II
30.08.26 FC Saloniki Essen - Vogelheimer SV II
30.08.26 Bader SV 91 - Ballfreunde Bergeborbeck
30.08.26 FC Stoppenberg - DKSV Helene Essen
30.08.26 AL-ARZ Libanon - RuWa Dellwig
30.08.26 Fatihspor Essen 2001 - FC Karnap 07/27
3. Spieltag
30.08.26 SC Werden-Heidhausen II - SuS Haarzopf II
30.08.26 Fortuna Bredeney - TuS Holsterhausen
30.08.26 TuS Essen-West 81 - DJK Adler Union Frintrop III
30.08.26 FSV Kettwig - SV Leithe
30.08.26 SC Frintrop 05/21 - NK Croatia Essen
30.08.26 DJK SG Altenessen - SpVgg Steele II
30.08.26 SuS Niederbonsfeld - TGD Essen-West
30.08.26 FC Blau-Gelb Überruhr - Alemannia Essen
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