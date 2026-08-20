TGD Esssen auf Wiedergutmachung aus, BF Bergeborbeck zum Spitzenreiter

Die BF Bergeborbeck spielen gegen den Tabellenführer. – Foto: David Zimmer

Vor zwei Jahren noch in der Bezirksliga, muss sich die TGD Essen-West nun auch ein Niveau drunter schnellstmöglich stabilisieren. Die krachende 0:10-Pleite zum Auftakt gegen Alemannia Essen ist und bleibt lediglich ein einziges Spiel. Um daraus keinen Trend werden zu lassen, braucht es allerdings auch Ergebnisse in die andere Richtung. Gegen Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop III dürfte sich umso mehr zeigen, auf welchem Level die TGD diese Jahr agiert. Der SC Frintrop wollte nach dem Torfestival gegen die SpVgg Steele II (6:3) auch die eigene Defensive stabilisieren. Mit dem TuS Holsterhausen und der DJK SG Altenessen trefen zwei anfänglich siegreiche Teams aufeinander.

In Gruppe 1 setzte die SpVg Schonnebeck II mit dem 8:2-Erfolg gegen RuWa Dellwig ein Ausrufezeichen. Nun wartet Aufstieger Ballfreunde Bergeborbeck. Für Fatihspor Essen wartet mit dem SV Borbeck bereits eine ordentliche Bewährungsprobe.