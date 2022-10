TGD Essen-West weiter ohne Punktverlust auf Aufstiegskurs Kreisliga A2 Essen: Alle elf Spiele konnte die TGD Essen-West in der laufenden Spielzeit für sich entscheiden.

Die TGD Essen-West marschiert in der Kreisliga A, Gruppe 2, in Essen weiter vorweg. Im elften Spiel holte die Mannschaft von Dietmar Krause den elften Sieg und steht damit weiter unangefochten an der Tabellenspitze. An den Abständen ändert sich derweil nichts, da die Verfolger von Rang zwei bis sieben ihre Spiele allesamt gewinnen konnten.

Fast die Hälfte der Saison ist in der Kreisliga A2 in Essen bereits absolviert. Durch den Rückzug des TuS 84/10 gibt es nur noch 28 Spieltage, elf davon sind abgeschlossen. An der Tabellenspitze hat sich inzwischen ein Zweikampf um den direkten Aufstiegsplatz und somit die Meisterschaft herausgebildet. Auf Rang zwei steht der SuS Haarzopf, der bei einem Spiel weniger sechs Punkte Rückstand auf Spitzenreiter TGD Essen-West hat.

Und an der TGD scheint in dieser Spielzeit in Sachen Aufstieg auch kein Weg vorbeizuführen. Alle elf Saisonspiele konnte die Elf für sich entscheiden und gehört damit zu den wenigen Mannschaften am Niederrhein, die bislang jedes Spiel gewonnen haben. Der elfte Streich erfolgte am Sonntag gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Steele, die jedoch nur knapp mit 2:1 bezwungen werden konnte. Zuvor waren die Westler gar in Rückstand geraten, konnten das Spiel nach Toren von Robert Pijowczyk und Ümit Özdemir aber noch zu ihren Gunsten drehen.

Die Gründe für den Erfolg der Krause-Elf sind dabei vielschichtig: Zum einen stellt das Team mit nur zwölf Gegentoren eine der besten Abwehrreihen der Liga, zum anderen ist auf die Offensive Verlass. 37 Treffer erzielten die Angreifer bislang, womit sie sich im Ranking hinter Haarzopf einreihen, die schon 44 Mal erfolgreich waren. Mit zwölf Toren und sieben Assists zeichnet sich Özgür Akcapinar an mehr als der Hälfte aller TGD-Torerfolge beteiligt. Ebenfalls ein wichtiger Teil der Offensive ist Baki Caki, der mit sieben erzielten und sechs aufgelegten Treffern im Team-internen Wettkampf auf dem zweiten Platz folgt. Doch es sind nicht nur die beiden Akteure: Insgesamt zehn unterschiedliche Schützen gab es bei TGD Essen-West in dieser Saison. In der derzeitigen Verfassung scheint die Mannschaft kaum zu stoppen.