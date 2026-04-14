TGD Essen-West: Dietmar Krause bleibt trotz Negativ-Trend gelassen

Dietmar Krause ist zuversichtlich, dass seinem Team der Turnaround gelingt. – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Für TGD Essen-West und Trainer Dietmar Krause ist die aktuelle Phase der Saison eine anspruchsvolle. Der Vorsprung auf die Abstiegszone ist zuletzt immer weiter geschmolzen. Vor dem anstehenden Spiel gegen die DJK Adler Union Frintrop II geht es darum, wieder Stabilität in die eigenen Leistungen zu bringen.

Krause sieht gute Ansätze trotz Niederlagenserie

Die klare 2:6-Pleite gegen SuS Niederbonsfeld markierte bereits die vierte Nullnummer in Serie. Die jüngsten Ergebnisse spiegelten aus Sicht von Dietmar Krause nicht das, wozu sein Team in der Lage ist: "Die aktuelle Situation ist natürlich nicht zufriedenstellend, wir beobachten die Tabellensituation ganz genau. Es sind noch sieben Punkte bis zum ersten Abstiegsplatz“, ordnet er die Lage ein.

Dennoch besteht für den 54-Jährigen kein Grund, den Teufel an die Wand zu malen. Vor allem im Offensivspiel sieht Krause Potenzial, das bislang nicht konsequent ausgeschöpft wird: "Wir müssten uns Sorgen machen, wenn wir uns keine Tormöglichkeiten erspielt hätten. Wir haben aber in jedem Spiel Chancen, das Spiel auch für uns zu entscheiden, aber vorne sind wir nicht gierig genug.“

Hinzu kommen defensive Nachlässigkeiten, die in der jüngeren Vergangenheit wiederholt zu einfachen Gegentoren führten.

Fokus auf das Duell gegen Adler Union

Für die kommenden Aufgaben ist die Marschroute klar. Krause fordert von seiner Mannschaft mehr Konsequenz in beiden Strafräumen: "Wir müssen wieder besser verteidigen und vorne unsere Chancen nutzen, dann holen wir auch die Punkte, die wir brauchen.“

Noch ist der Klassenerhalt für den Bezirksliga-Absteiger nämlich nicht unter Dach und Fach. Gegen die Reserve der DJK Adler Union Frintrop könnte sich die TGD zudem auch ein Team aus der Abstiegszone distanzieren. Krause richtet den Blick daher bewusst nach vorne: "Und genau da werden wir Sonntag gegen Adler anfangen.“

Nach der Hinrunde winkte Essen-West gar ein Platz im oberen Tabellendrittel, für den Moment gilt der Blick aber noch nach unten.