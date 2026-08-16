TGD Essen geht gegen Alemannia unter, AL-ARZ lässt nichts anbrennen

Traumstart für Alemannia Essen - der blanke Horror bei der TGD Essen-West. Vor heimischer Kulisse verpatzte die TGD den Saisonauftakt auf ganzer Linie und kassierte ein krachendes 0:10. Neu-Trainer Fathi Ajbilou feierte mit dem SC Frintrop ein gelungenes Debüt und bezwang Aufsteiger SpVgg Steele II mit 6:3. Esad Morina traf gleich fünfmal. In Gruppe 1 setzte AL-ARZ Libanon eine erste Duftmarke. Fatihspor Essen setze sich knapp mit 2:1 gegen den Essener SC Preußen durch.
SV Borbeck – DJK Adler Union Frintrop II 4:3
SV Borbeck: Adrian Schäfer, Thomas Spiegelhoff, Randy Szymiczek, Felix Optazy (63. Can Hotoglu), Lukas Fabijan, Raschid Marcel „Elle“ El-Damen, Dustin Hoffmann, Calvin Möser, Tim Stränger (80. Deniz Hotoglu) - Trainer: Philipp Rosenberg
DJK Adler Union Frintrop II: Simon Wanning, Jason Nau (69. Wesley Kimani), Nick Fabrice Springsguth (75. Marco Schoofs), Linus Schwarze, Jannik Stoeckel (81. Juri Nils Bojarzin), Björn Schraven, Noah Brechmann (70. Marlon Möllmann), Niklas Günter, Bastian Hoffmann, Joel Tyler Nowak (70. Milan Vondermann), Milan Vondermann - Spielertrainer: Julian Büddeker - Trainer: Udo Jonetat
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Felix Optazy (7.), 1:1 Linus Schwarze (20.), 2:1 Tim Stränger (59.), 3:1 Calvin Möser (69.), 3:2 Milan Vondermann (81.), 3:3 Milan Vondermann (83.), 4:3 Deniz Hotoglu (88.)
FC Stoppenberg – FC Karnap 07/27 7:1
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Oliver Abs, Felix Wessiepe, Lukas Baier, Marco Hillmer, Lasse Kanders (76. Noel Wyes), Ben Lange, Fynn Schulze, Ednart Baba-Alig (82. Isa Sahoneg Touray), Mike Hermes (82. Romeo Teka), Frederik Münch (73. Alexander Harter) - Trainer: Mathias Scheibel - Trainer: Marco Schulze
FC Karnap 07/27: Sebastian Niemann, Jonas Hohenberg, Jan Marzoch, Giuliano Pettinato, Thomas Michels, Oguzhan Can Erdogan (82. Rayen Theiri), Edwin Kraft, Bela de Groat, Nico Labenz (85. Yusef Aziz) - Trainer: Patrick Jakof
Schiedsrichter: Thomas Krüger (Zella-Mehlis) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Frederik Münch (20.), 1:1 Oguzhan Can Erdogan (26.), 2:1 Frederik Münch (28.), 3:1 Mike Hermes (50.), 4:1 Ben Lange (61.), 5:1 Ednart Baba-Alig (69.), 6:1 Isa Sahoneg Touray (89.), 7:1 Fynn Schulze (90.)
FC Saloniki Essen – TuS Holsterhausen II 4:1
FC Saloniki Essen: Alexandros Papalazaridis, Pascal Mitrentsis, Ioannis Ketsatis, Anthony Karagiannidis, Athanasios Meliopoulos (79. Dominique Wassi), Atif Bhatti (91. Jannis Apostolidis), Athanasios Mitrentsis, Jürgen Adolf, Charles Nnami (87. Dhia Eddine Agrebaoui), Raphael Kcee Anaebo, Mladen Trisic - Trainer: Milko Trisic
TuS Holsterhausen II: Sam Wolf, Luis Klein Jujol, Lucas Davies (80. Eric Wiegandt), Malte Schwarz, Luis Leineweber, Kai Weining, Graham Murray, Benno Peter Laschet, Paul Laschet (86. Paul Freier), Kosei Kaneda (69. Felix Frase), Nick Lohmann (80. Manuel Franke) - Trainer: Daniel Trinka
Schiedsrichter: Marc-Oliver Janssen - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Raphael Kcee Anaebo (40.), 1:1 Graham Murray (49.), 2:1 Jürgen Adolf (72.), 3:1 Raphael Kcee Anaebo (76.), 4:1 Mladen Trisic (90.)
AL-ARZ Libanon – DKSV Helene Essen 6:1
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela (80. Fabio Minino), Hassan Madani (75. Abdul Semmo), Mohamed El-Zein (77. Antonio Lombardi), Antonio Lombardi, Yves Busch, Issa Issa (65. Alison Rafael Leite Dos Santos), Dlovan Ibrahim, Evangelos Mitsiotis (82. Evaristus Ebube Chukwu Peterson), Lars Anhalt, Carlos Penan - Trainer: Ibrahim Ramadan
DKSV Helene Essen: John-Pantelis Schumann, Mohamed Essbai, Halil Kilicalp, Rewan Assad, Serhat Ursavas (67. Mostafa Shikhmos) (74. Siad Remmo), Mazlum Kilicalp (59. Welat Er), Malek El Chaabi (60. Sipan Akkus), Hasan Akcakaya, Wahib Moussa (43. Rohin Qayumi), Muhammed Filizay, Sirvan Ursevas - Trainer: Ferhat Dogan - Trainer: Soufian Rami - Trainer: Arian Beqiri
Schiedsrichter: Christoph Cesarczyk (Essen) - Zuschauer: 200
Tore: 1:0 Evangelos Mitsiotis (16.), 2:0 Issa Issa (35.), 3:0 Antonio Lombardi (46.), 3:1 Hasan Akcakaya (48.), 4:1 Carlos Penan (69.), 5:1 Antonio Lombardi (81.), 6:1 Carlos Penan (84.)
Vogelheimer SV II – Bader SV 91 1:6
Vogelheimer SV II: Lucca Ramon van Bebber, Abdul Wasi Yaqubi (64. Ulrich Michael Kamto Kenmegne), Tobias Brettschneider (64. Steve-Tchouda Mkom), Dennis Jost, Damian Schnadhorst, Mahmud Osman (45. Abdullah Abunabbout), Ahmadsha Ahmadi, Kevin Bonke, Mohamed Amine Bouasker, Hasan Beganovic - Trainer: Marco Issel
Bader SV 91: Marcel Ardelmann, Issam Fikri, Hassan El-Daher, Nassim El Bezzairi, Houssein Ballout, Aiman Salmi, Ahmad Alizzo, Ilias El Ouriachi, Achraf Nouri, Rayan Nachid - Trainer: Naoufel Bouazza
Schiedsrichter: Constant Sakombi - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Rayan Nachid (15.), 0:2 Omar Filali (29.), 0:3 Rayan Nachid (33.), 1:3 Mohamed Amine Bouasker (45.), 1:4 Mohamed Sammar (46.), 1:5 (75.), 1:6 Ahmad Alizzo (83.)
SpVg Schonnebeck II – RuWa Dellwig 8:2
SpVg Schonnebeck II: Simon Böhm, Florian Schilling, Marvin Wolters, Leon Rücker (62. Aymane Houmaira), Okay Oruc, Philipp Mayer, Bekir Kozak, Ayman El Hany, Levent Nalbant (62. Aiman Ramadan), Justin-Marcus Michels (75. Pascal Hildesheim), Niklas Wegner - Trainer: Sven Wienecke
RuWa Dellwig: Rupeshwar Arumugam, Niklas Hunder (45. Julian Mali), Baris Kaya (58. Christian Szopa), Christoph Jügel, Mehul Malhatra (22. Bünyamin Yigit), Emirhan Güldogan, Lucas Manis, Stanley Tetteh, Timo Lindemann (74. kasim Albedeery), Alpha Oumar Bah - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
Schiedsrichter: Tayfur Kacmazoglu - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Bekir Kozak (8.), 2:0 Niklas Wegner (19.), 2:1 Christoph Jügel (23.), 3:1 Niklas Wegner (34.), 4:1 Justin-Marcus Michels (45.), 4:2 Julian Mali (55.), 5:2 Niklas Wegner (60.), 6:2 Aiman Ramadan (65.), 7:2 Aiman Ramadan (74.), 8:2 Aymane Houmaira (86.)
SG Essen-Schönebeck II – Ballfreunde Bergeborbeck 2:2
SG Essen-Schönebeck II: Filip Schubert, Tim Keuter, Luca-Fabio Darowski, Ivan Myahkov (79. Pascal Caspari), Tom Moschner, Jacob Max Bojarzin, Daniel Wibbe, Shareef Hassan, Fabian Buttler (46. Marvin Schmitz), Niclas Rausch (68. Mehmet Akif Aslan) - Trainer: Lars Diefenthal
Ballfreunde Bergeborbeck: Maik Röcke, Lars Peukert (35. Marvin Berent), Julian Ropertz, Mick Eilfeld, Ray Ceka, Burak Pakdemirli, Gerome Lucas Bonk, Onur Caliskan (69. Leon Kufen), Muniru Jeff Haruna (66. Jaron Göhler), Fynn Alexander Schröder (57. Tengiz Rashoyan), Pierre Kretschmann (63. Noel-Maurice Milenski) - Trainer: Mike Sauer
Schiedsrichter: Patrick Trela (Essen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Tengiz Rashoyan (64.), 0:2 Marvin Berent (85.), 1:2 Pascal Caspari (90.), 2:2 Tim Keuter (90.)
Essener SC Preußen – Fatihspor Essen 2001 1:2
Essener SC Preußen: Nico Fioretti, Bryan Osei, Evangelos Akrivos, Serhat Durmus, Volodymyr Buzeniuk (86. Mohammad Alsuwais), Eren Akdogan, Efdal Gelin, Jefferson Nguelwwu Nono, Keanu Klösener (83. Ramadan Simmo), Mohamed Allouche - Trainer: Dietmar Krause
Fatihspor Essen 2001: Sebastian Skrzynski, Ünver Coskun, Sami Essa Suleiman (92. Alp Ezici), Ferhat Durmus Akcapinar, Orhan Dombayci, Burak Mumcu (62. Emre Parlakoglu), Ali Gülcan, Alie Mansaray, Kaan Terzi, Kaan Kazim Karakus (77. Emre Kececi), Mervan Aydin - Trainer: Ercan Katircioglu
Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Emre Kececi (80.), 0:2 Emre Kececi (85.), 1:2 Ramadan Simmo (90.+5)
Rot: Serhat Durmus (50./Essener SC Preußen/)
Gelb-Rot: Mervan Aydin (90./Fatihspor Essen 2001/)
2. Spieltag
23.08.26 RuWa Dellwig - Bader SV 91
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop II - SG Essen-Schönebeck II
23.08.26 DKSV Helene Essen - FC Saloniki Essen
23.08.26 FC Karnap 07/27 - Essener SC Preußen
23.08.26 Vogelheimer SV II - AL-ARZ Libanon
23.08.26 TuS Holsterhausen II - FC Stoppenberg
23.08.26 Ballfreunde Bergeborbeck - SpVg Schonnebeck II
23.08.26 Fatihspor Essen 2001 - SV Borbeck
SuS Niederbonsfeld – DJK Adler Union Frintrop III 3:1
SuS Niederbonsfeld: Lars Landmeyer, Hartmut Brand, Marius Koberg, Yannik Weierstahl (46. Carlo Adrian Aiton Gonzaga Barrios), Yves-Aleksandar Mitrovic (65. Younes Bencheikh), Finn Colin Hillemacher, Philipp Lindemann, Linus Michels, Kevin Stinnen, Ceyhun Yildiz - Trainer: Joachim Dünn
DJK Adler Union Frintrop III: Simon Lapczyna, Nico Lingen (82. Fiete Brauer), Philip Kriege, Bastian Küch (73. Marcio Derks), Filip Andreas Bücking, Malte Schneemann, Philipp Kusuran (52. Leon Küppers Ramos), Fabian Grabenkamp, Julian Jaensch, Joel Ricardo Dicias, Daron Birakis (90. Patrick Bauer) - Trainer: Sebastian Westkamp
Schiedsrichter: Rebekka Meyer - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Finn Colin Hillemacher (11.), 2:0 Kevin Stinnen (40.), 2:1 Joel Ricardo Dicias (45.), 3:1 Finn Colin Hillemacher (89.)
DJK SG Altenessen – SuS Haarzopf II 2:1
DJK SG Altenessen: Merlin Sabanov, Zeki Cuemenli, Lucas Radschun, David Yousif, Premtim Gashi, Berkan Özer, David Lucic, Samuel Karaqi, Ibrahim Erol Özbay, Fatih Güldogan, Schafik Fraitat - Trainer: Jörg Dohmann
SuS Haarzopf II: Jean Heise, David Tölle, Veit Gajewski, Joshua Coffie, Albin Alimusaj, Nico Strzelczyk, Thierry Buma, Max Bachleda, Domenik Burggraf, Benedikt Beyer - Trainer: Marc Niklas Tietz - Trainer: Marcus Folgner
Schiedsrichter: Tobias Stemmer - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 David Tölle (85.), 1:1 Samuel Karaqi (88.), 2:1 Cemal Saat (90.)
FSV Kettwig – TuS Holsterhausen 1:5
FSV Kettwig: Maximillian Heining, Tim Jona Stadtkowitz, Nils Bornträger, Barsam Attar Anbary, Antonius Döbbe, Robin Littmann, Evangelos Petridis, Christian Döbbe, Benedict Scheller, Hagen Schneider, Gunwoo Park - Trainer: Efthimios Mpalntoumis
TuS Holsterhausen: Tim Hillmann, Jonas Weiner (58. Lukas Gruhs), Maurice Möller, Nils Fin Verhoeven, Florian Röttger (72. Torben Burchhardt), José Maria Inigo (62. Pablo Theis Navarro), Jan Wolfert, Fabian Kreisel, Liam Elias Raueiser, Christopher Kräling (46. Willliam Chinedou Tahir Sener) (72. Akuma Blaise Anjeh), Niklas Nadolny - Co-Trainer: Jonas Smeets - Trainer: Geoffrey Reich
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 46
Tore: 0:1 Nils Bornträger (2. Eigentor), 0:2 Liam Elias Raueiser (18.), 0:3 Liam Elias Raueiser (36.), 0:4 Liam Elias Raueiser (44.), 0:5 Liam Elias Raueiser (45.+4), 1:5 Antonius Döbbe (70.)
Gelb-Rot: Benedict Scheller (72./FSV Kettwig/)
Besondere Vorkommnisse: Jonas Weiner (TuS Holsterhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximillian Heining (40.).
SC Frintrop 05/21 – SpVgg Steele II 6:3
SC Frintrop 05/21: Isa Mert Koc, Amin Jaber, Alex-Justin Milizia, Mounir Till Asrih (71. Francisco Miguel Gaspar), Oumar Touray Toure, Kevin Steuke, Patryk Niedzicki, Hüseyin Ünal (70. Musa Krubaly Damba), Esad Morina (82. Kim-Leon Lindemann), Andreas Kewe (63. Ibrahim Pilig) - Trainer: Fathi Ajbilou
SpVgg Steele II: Corvin Holthaus, Marius Brückner, Pierre Sesterhenn, Darian Holthaus, Finlay Pähler, Karsten Meinusch, Dominik Bongartz, Tayfun Zmudzinski, Marvin Rosowski, Louis Smeilus
Schiedsrichter: Keine Angabe - Zuschauer: 20
Tore: 1:0 Esad Morina (11.), 1:1 Marvin Rosowski (29.), 1:2 Louis Smeilus (32.), 2:2 (35.), 3:2 Esad Morina (40. Foulelfmeter), 4:2 Esad Morina (50.), 5:2 Esad Morina (54.), 6:2 Esad Morina (72.), 6:3 Pajaziti Kenedi (80.)
FC Blau-Gelb Überruhr – SV Leithe 4:2
FC Blau-Gelb Überruhr: Noel Tautges, Draoui Nour-Edine, Baris Mustafa Karaaltun, Selmir Hanici, Adil Lamrini, Paul Siepmann, Joshua Helling, Marco Miller, Konstantin Böhmer, Bilal Benjadi - Trainer: Sascha Tautges
SV Leithe: Sultan Allouche, Mustafa Yildirim, Pascal Meurer, Luca Ballmann, Fabian Eberhardt, Luke Stratenhoff, Orhan Caliskan, Dennis Karczewski, Bajram Pajaziti, Lennard Stratenhoff, Sanassy Sovare - Trainer: Eyüp Caliskan
Schiedsrichter: Metin Aktay (Heilbronn) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Adil Lamrini (3.), 2:0 Bilal Benjadi (36.), 2:1 Orhan Caliskan (44.), 2:2 Bajram Pajaziti (46.), 3:2 Paul Siepmann (56.), 4:21 Konstantin Böhmer (73.)
TuS Essen-West 81 – NK Croatia Essen 4:1
TuS Essen-West 81: Leonard Oppong, Nico Pernau (84. Florian Jakob Reichwein), Younes Mal, Serhat Yirmibes, Thorben Kirschstein, Lars Brose, Lucas Hucke, Mahmud Harb (94. Bernard Kaule), Leon Martin Hagen, Yannick Bargatzky (75. Ali Ensaf), Emre Kalayci (85. Nikhil Sachdeva) - Trainer: Mirko „Erde“ Erdmann
NK Croatia Essen: Leon Zamljen, Yannick Schotters (46. Angjelin Nuka), Justin Kotermann, Fehim Jusic, David Kolar, Fahd Ayiad Soliman Al Barouni (46. Ivan Marić), Luka Frano Beric, Luka Ljubić (79. Wiktor Owczarczak), Ivan Ilias Cipetic (46. Mijo Brnos), Daniel Pusic, Berkan Kiris (79. Denni Grabka) - Trainer: Wolfgang Gräfen
Schiedsrichter: Christian Wening (Oberhausen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Emre Kalayci (10.), 2:0 Younes Mal (31.), 2:1 Mijo Brnos (46.), 3:1 Emre Kalayci (71.), 4:0 Leon Martin Hagen (88.)
TGD Essen-West – Alemannia Essen 0:10
TGD Essen-West: Justin Weyers, Oliver Jastrzebowski, Mohamed Magdi, Editor Pajazitaj, Jalil Shikhzadayev, Luigi Brescia, Omar Boumenir, Tim-Nico Dornbusch, Elias Eström, Sakvan Sulaiman, Romeo Stanev - Trainer: Tobias Eström
Alemannia Essen: Samer Kouki, Enes Rusan Carkci (65. Melih Turan), Maximilian Danquah, Genart Ferizi (58. Oluwatosin Elijah Owolabi), Kwabena Fobiri, Osman Durmus (65. Denis Katsani), Marcel Wischnat (80. Shadrach Mensah), Oguzhan Türkoglu, Murat Ergin, Tunahan Askar, Davoud Zazai (65. Ricardo Nana Oduro) - Trainer: Serhat Hakan
Schiedsrichter: Andreas Roth (Essen) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Murat Ergin (30.), 0:2 Genart Ferizi (34.), 0:3 Oguzhan Türkoglu (39.), 0:4 Murat Ergin (43.), 0:5 Murat Ergin (46.), 0:6 Kwabena Fobiri (57.), 0:7 Enes Rusan Carkci (60.), 0:8 Kwabena Fobiri (72.), 0:9 Tunahan Askar (88.), 0:10 Ricardo Nana Oduro (90.)
Fortuna Bredeney – SC Werden-Heidhausen II 4:2
Fortuna Bredeney: Julius Klaus Witzler, Leonard Christian Vatter, Jan-Philipp Kiel, Mirco Selle (65. Tarun Volpe), Max Meisner, Tilo Golz (70. Leonard Malinovic), Jona Benjamin Döllner (82. Maximilian Hecker), Keanu Volpe (85. Marcel Kless), Justin Schneemann, Marcel Wagner (70. Benedikt Fuchs), Alexander Katemann - Trainer: Raphael Becker
SC Werden-Heidhausen II: Tyler Joel Reiße, Julius Thüning, Justin Weber, Ivo Daniel Matic-Barisa (60. Ben William Oesterwind), Declan Kuffuor (90. Jan Piepenbreier), Leonidas Karakas, Marc-Andre Schwela, Ioannis Bekas (86. Jason Munsch), Niclas Wessel, Leo Thüning - Trainer: Jason Munsch - Trainer: Dirk Thüning
Schiedsrichter: Darvin Küsener - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Tilo Golz (18.), 2:0 Keanu Volpe (19.), 2:1 Julius Thüning (50.), 3:1 Alexander Katemann (57.), 4:1 Jona Benjamin Döllner (81.), 4:2 Leonidas Karakas (90. Foulelfmeter)
2. Spieltag
23.08.26 DJK Adler Union Frintrop III - TGD Essen-West
23.08.26 SpVgg Steele II - FSV Kettwig
23.08.26 TuS Holsterhausen - DJK SG Altenessen
23.08.26 SuS Haarzopf II - Fortuna Bredeney
23.08.26 NK Croatia Essen - FC Blau-Gelb Überruhr
23.08.26 SC Werden-Heidhausen II - SuS Niederbonsfeld
23.08.26 Alemannia Essen - TuS Essen-West 81
23.08.26 SV Leithe - SC Frintrop 05/21
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