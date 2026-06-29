TGB Lahr gewinnt hitziges Spiel und steigt in die Bezirksliga auf

Die Entscheidung: Die Leutesheimer Mauer vor der Torlinie kann das 0:3 des Lahrers Lars Szkibick nicht verhindern. – Foto: Sebastian Barthmes

"Er weiß nicht mal, was passiert ist", rief der Leutesheimer Torwart Tobias Meyer mehrmals verzweifelt, nachdem er in der 81. Minute vom Platz gestellt worden war. Mit "er" war der Oberharmersbacher Schiedsrichter Robert Franke gemeint. Zweieinhalb Minuten später schrie der Leutesheimer Trainer Jürgen Wippich: "Zusammen!" Seine torwartlose Elf versuchte, das eigene Tor zuzustellen. Zu spät: TGB-Lahr-Spieler Lars Szkibick hämmerte den Ball von der Strafraumgrenze zum 3:0 in die lange Ecke. Dieses Ergebnis bedeutete am Samstagabend auf dem Sportplatz im Stadtteil Mietersheim den Aufstieg von TGB, das das Hinspiel in Leutesheim eine Woche zuvor noch mit 1:3 verloren hatte. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.