TG Straubing: Zwei Neue vom Stadt- und Ligarivalen

TG-Manager Onur Örs (li.) mit Neuzugang Rayan Farjallah – Foto: Verein

Der SV Türk Gücü Straubing kann zwei Neuverpflichtungen vermelden, die allerdings erst nach der Winterpause Optionen sein werden. Vom Nachbarn FSV VfB Straubing wechseln Offensivmann Rayan Farjallah und Torhüter Cenker Dincel zum derzeitigen Rangvierten der Bezirksliga West.

Außenstürmer Farjallah machte für den Klub vom Peterswöhrd in der laufenden Spielzeit keine einzige Spielminute. Dincel hingegen stand fünfmal zwischen den Pfosten des FSV VfB, quittierte aber Anfang August seinen Dienst. "Cenker ist auf uns zugekommen und trainiert bereits seit ein paar Wochen. Eigentlich hatten wir auf der Torhüterposition keinen Handlungsbedarf, da wir mit Gheorghe Calin und Haruna Sidibeh zwei gute Schlussmänner haben. Cenker ist aber nicht nur ein hervorragender Keeper, sondern auch ein prima Kerl, der zudem türkische Wurzeln hat. Daher geben wir ihm die Chance und werden im Tor einen noch größeren Konkurrenzkampf haben", informiert TG-Manager Onur Örs.









Cenker Dincel wechselt ebenfalls zum SV Türk Gücü Straubing – Foto: Charly Becherer









Auch der Farjallah-Transfer war nicht geplant. "Ryan hat bei uns angeklopft, da er mit ein paar unserer Jungs gut befreundet ist und mit dem einen oder anderen auch schon in der Jugend zusammengespielt hat. Er hat als sehr junger Spieler schon 45 Bezirksliga-Partien absolviert und ist ein großes Talent mit richtig viel Potenzial. Außerdem ist er ein echter Straubinger Junge, den wir ganz herzlich bei uns begrüßen", sagt Örs, der den Fokus aber auf das Tagesgeschäft richtet: "In der Liga haben wir dreimal in Folge nicht gewonnen und dadurch ist uns Kelheim etwas davongezogen. Die Niederlage gegen den starken Spitzenreiter war allerdings unnötig, weil wir ein klares Chancenplus hatten. Wir sind nun gefordert und müssen in den drei anstehenden Matches gegen die Aufsteiger Falkenberg, Plattling und Geisenhausen jeweils dreifach punkten."