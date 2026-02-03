TG Straubing verstärkt sich mit interessantem Kicker aus dem Kosovo Der 22-Jährige Arblert Beka hat in seinem Heimatland zwölfmal in der ersten Liga gespielt von Thomas Seidl · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Türk Gücü Straubing kann sich über einen hoffnungsvollen Neuzugang freuen – Foto: Alfred Brumbauer

Der SV Türk Gücü Straubing hat eine Verstärkung für die Restrückrunde an Land gezogen. Arblert Beka kommt aus dem Kosovo in die Gäubodenmetropole. Der 22-Jährige hat in seinem Geburtsland zwölf Einsätze in der ersten Liga bestritten und soll beim Rangdritten der Bezirksliga West das Offensivspiel beleben. Nicht mehr im Aufgebot der Kicker vom Uferweg ist hingegen Qendrim Gashi, der in den Kosovo zurückgekehrt ist. Der 30-jährige Offensiv-Allrounder bestritt im Kalenderjahr 2025 für TG 20 Partien, bei denen er es auf sieben Treffer und drei Assists brachte.

"Arblert möchte sich in Deutschland eine Existenz aufbauen. Sein Cousin Granit ist ein langjähriger Spieler von uns, der sich seit geraumer Zeit sehr stark in den Verein einbringt und einer der wichtigsten Personen bei uns ist", informiert Straubings Manager Onur Örs, der gespannt auf den hoffnungsvollen Neuzugang ist: "Die erste kosovarische Liga wird jetzt nicht das Niveau der deutschen Profiligen haben, aber bestimmt ist das eine gute Klasse, in der es sehr viele hervorragende Fußballer gibt. Daher sind wir überzeugt, dass Arblert eine Bereicherung für sein wird. Er fühlt sich auf der offensiven Flügelposition sehr wohl und genau dort haben wir Bedarf. Wunderdinge erwarten wir keine, zumal sich Arblert in einem neuen Land erst integrieren und zurechtfinden muss."







Der Neuzugang wird im Trainingslager, das vom 15. bis 22. März in Kroatien stattfindet, zu seinem neuen Team stoßen. Der Restrückrunde, in der Abraham, Mesanovic, Zeciri & Co. noch elf Begegnungen vor der Brust haben, fiebert Onur Örs schon regelrecht entgegen: "Das Titelrennen ist unglaublich spannend. Wir haben bisher keine perfekte, aber ordentliche Runde gespielt. Es ist noch alles für uns drin und wir wollen bis zum Schluss vorne mitmischen."