TG Straubing und Kelheim siegen, Hofkirchen zeigt sich träge

Türkgücü Straubing legte im Testspiel gegen Kreisligist DJK Straubing einen fulminanten Auftritt hin. – Foto: Alfred Brumbauer

Am Sonntagnachmittag rollte in Niederbayern mehrfach der Ball – mit teils klaren, teils eher ernüchternden Ergebnissen. "Deandorf" behielt gegen den Kreisklassisten DJK Schönbrunn mit 3:2 die Oberhand, während der SV Hofkirchen gegen A-Klassist SG SSVH beim 1:1 einen eher trägen Auftritt hinlegte. TG Straubing ließ im Stadtduell gegen DJK Straubing nichts anbrennen und unterstrich beim deutlichen 5:0 seine höhere Klasse. Auch der ATSV Kelheim wusste sich gegen den ASV Regenstauf aus der Bezirksliga Süd ordentlich zu präsentieren. Der Tabellenzweite der Bezirksliga West holte einen 1:3-Rückstand auf und siegte letztlich mit 4:3.

Anton Autengruber (Trainer Oberdiendorf): "Wir hatten heute Licht und Schatten in unserem Spiel. Insgesamt hatten wir die Partie über weite Strecken recht ordentlich im Griff. Trotzdem hat man auch gesehen, dass wir in manchen Situationen noch etwas unruhig agieren und dort klarer werden müssen. Wenn man allerdings die vergangenen Trainingstage und unsere personelle Situation berücksichtigt, bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Bis zum Saisonstart gibt es natürlich trotzdem noch einige Baustellen, an denen wir arbeiten müssen.“

Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Von unserer Seite war das ein ganz schwaches Fußballspiel. Sicher war das auch ein Stück weit den personellen Ausfällen geschuldet, durch die wir auf einigen Positionen umstellen mussten. Nichtsdestotrotz haben wir heute über weite Strecken kein Bezirksliga-Niveau auf den Platz gebracht. Vieles war Stückwerk. In der ersten Halbzeit war zumindest noch ein wenig Spielfreude und Struktur zu erkennen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann aber nahezu alles vermissen lassen, was ein gutes Bezirksligaspiel ausmacht. Das 1:1 geht deshalb auch in Ordnung, beziehungsweise spiegelt den Spielverlauf passend wider. Natürlich muss man berücksichtigen, dass es ein Vorbereitungsspiel war und wir zuletzt hart trainiert haben - trotzdem war das heute insgesamt nicht gut. Jetzt gilt es, es kommende Woche besser zu machen."

Onur Örs (sportlicher Leiter TG Straubing): "Es war eine klare Sache. Wir haben zur Halbzeit mit 2:0 geführt und am Ende verdient mit 5:0 gewonnen. Spielerisch haben wir dem Gegner nur wenig zugelassen, auch wenn die DJK ein, zwei Abschlüsse hatte, die unser Keeper stark gehalten hat. Ansonsten haben wir viel ausprobiert und auch in der Halbzeit beziehungsweise kurz danach ordentlich durchgewechselt."