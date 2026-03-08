TG Straubing und Kelheim siegen, Hofkirchen zeigt sich träge

Am Sonntagnachmittag rollte in Niederbayern mehrfach der Ball – mit teils klaren, teils eher ernüchternden Ergebnissen. "Deandorf" behielt gegen den Kreisklassisten DJK Schönbrunn mit 3:2 die Oberhand, während der SV Hofkirchen gegen A-Klassist SG SSVH beim 1:1 einen eher trägen Auftritt hinlegte. TG Straubing ließ im Stadtduell gegen DJK Straubing nichts anbrennen und unterstrich beim deutlichen 5:0 seine höhere Klasse. Auch der ATSV Kelheim wusste sich gegen den ASV Regenstauf aus der Bezirksliga Süd ordentlich zu präsentieren. Der Tabellenzweite der Bezirksliga West holte einen 1:3-Rückstand auf und siegte letztlich mit 4:3.
Anton Autengruber (Trainer Oberdiendorf): "Wir hatten heute Licht und Schatten in unserem Spiel. Insgesamt hatten wir die Partie über weite Strecken recht ordentlich im Griff. Trotzdem hat man auch gesehen, dass wir in manchen Situationen noch etwas unruhig agieren und dort klarer werden müssen. Wenn man allerdings die vergangenen Trainingstage und unsere personelle Situation berücksichtigt, bin ich im Großen und Ganzen zufrieden. Bis zum Saisonstart gibt es natürlich trotzdem noch einige Baustellen, an denen wir arbeiten müssen.“
Peter Gallmaier (Trainer SV Hofkirchen): "Von unserer Seite war das ein ganz schwaches Fußballspiel. Sicher war das auch ein Stück weit den personellen Ausfällen geschuldet, durch die wir auf einigen Positionen umstellen mussten. Nichtsdestotrotz haben wir heute über weite Strecken kein Bezirksliga-Niveau auf den Platz gebracht. Vieles war Stückwerk. In der ersten Halbzeit war zumindest noch ein wenig Spielfreude und Struktur zu erkennen, in der zweiten Halbzeit haben wir dann aber nahezu alles vermissen lassen, was ein gutes Bezirksligaspiel ausmacht. Das 1:1 geht deshalb auch in Ordnung, beziehungsweise spiegelt den Spielverlauf passend wider. Natürlich muss man berücksichtigen, dass es ein Vorbereitungsspiel war und wir zuletzt hart trainiert haben - trotzdem war das heute insgesamt nicht gut. Jetzt gilt es, es kommende Woche besser zu machen."
Onur Örs (sportlicher Leiter TG Straubing): "Es war eine klare Sache. Wir haben zur Halbzeit mit 2:0 geführt und am Ende verdient mit 5:0 gewonnen. Spielerisch haben wir dem Gegner nur wenig zugelassen, auch wenn die DJK ein, zwei Abschlüsse hatte, die unser Keeper stark gehalten hat. Ansonsten haben wir viel ausprobiert und auch in der Halbzeit beziehungsweise kurz danach ordentlich durchgewechselt."
Christian Gottschalk (sportlicher Leiter ATSV Kelheim): " Wir hatten gegen Regenstauf in den ersten zehn Minuten zunächst Probleme, vor allem dann, wenn der Gegner hoch gepresst hat. Anstatt die Situationen sauber spielerisch zu lösen, haben wir uns teilweise selbst unnötig unter Druck gesetzt und lagen dadurch relativ schnell 0:2 hinten. Nach etwa einer Viertelstunde haben wir aber besser ins Spiel gefunden, noch vor der Pause auf 1:2 verkürzt und hätten in der ersten Halbzeit eigentlich sogar noch den Ausgleich machen müssen, weil wir noch drei, vier Hochkaräter hatten. So ging es aber mit dem knappen Rückstand in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit machen wir dann im Aufbauspiel am gegnerischen Sechzehner einen Fehler und kassieren das 1:3. Umso wichtiger war die Reaktion danach: Wir haben uns noch einmal aufgebäumt, das Spiel komplett gedreht und am Ende 4:3 gewonnen. Ob der Sieg am Ende hochverdient war oder nicht, sei dahingestellt, aber nach einem 1:3-Rückstand so zurückzukommen, war definitiv eine starke Reaktion. Das zeigt auch, dass wir im Kader insgesamt eine gute Qualität und Breite haben. Der Test hat aber auch gezeigt, dass wir in manchen Situationen einfach mal den klaren Ball spielen müssen, anstatt uns unnötig in Bedrängnis zu bringen. Unterm Strich war es ein guter Test gegen einen guten Gegner. Jetzt haben wir nächste Woche noch ein weiteres Spiel gegen Osterhofen, ehe es dann gegen Langquaid wieder ernst wird."
--> hier gehts zur kompletten Testspielübersicht (einfach klicken)