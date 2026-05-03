TG Straubing siegt fulminant und greift nach der Meisterschale!

Ashour Abraham erzielte am heutigen Nachmittag einen Hattrick und zugleich seinen 30. Saisontreffer. Damit hatte er maßgeblichen Anteil am klaren Erfolg seines Teams. – Foto: Harry Rindler

Der SV Türk Gücü Straubing steht unmittelbar vor dem Meisterstück: Nach dem fulminanten 7:1-Erfolg über den TV Geisenhausen fehlt dem Spitzenreiter der Bezirksliga West nur noch ein Punkt, um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Mitte perfekt zu machen. In den letzten beiden Partien gegen Schierling und Langquaid reicht den Straubingern bereits ein Unentschieden, um sich die Krone aufzusetzen. Der FC Ergolding musste sich bereits am Samstag gegen den FC-DJK Simbach mit einem Remis begnügen und liegt nun sechs Zähler hinter Türk Gücü, damit deutet vieles darauf hin, dass Ergolding den Weg über die Aufstiegsrelegation nehmen muss. Auch sonst hatte der Sonntagnachmittag einiges zu bieten: Der TV Schierling schlägt Aiglsbach auswärts mit 5:1, Neufraunhofen feierte gegen Langquaid einen späten Heimsieg und der FC Walkertshofen fegte die SpVgg Plattling mit 4:0 vom Platz. Insgesamt fielen am Nachmittag satte 21 Treffer. Besonders brisant: Walkertshofen zog durch den klaren Sieg an Plattling vorbei und sprang über den ominösen Strich, während die SpVgg nun auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz steht. Geisenhausen bleibt nach der deutlichen Pleite Tabellenletzter, hat in den letzten beiden Spielen aber noch die Chance, den direkten Abstieg abzuwenden und sich zumindest in die Relegation zu retten.