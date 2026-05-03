TG Straubing siegt fulminant und greift nach der Meisterschale!

Der SV Türk Gücü Straubing steht unmittelbar vor dem Meisterstück: Nach dem fulminanten 7:1-Erfolg über den TV Geisenhausen fehlt dem Spitzenreiter der Bezirksliga West nur noch ein Punkt, um die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga Mitte perfekt zu machen. In den letzten beiden Partien gegen Schierling und Langquaid reicht den Straubingern bereits ein Unentschieden, um sich die Krone aufzusetzen. Der FC Ergolding musste sich bereits am Samstag gegen den FC-DJK Simbach mit einem Remis begnügen und liegt nun sechs Zähler hinter Türk Gücü, damit deutet vieles darauf hin, dass Ergolding den Weg über die Aufstiegsrelegation nehmen muss. Auch sonst hatte der Sonntagnachmittag einiges zu bieten: Der TV Schierling schlägt Aiglsbach auswärts mit 5:1, Neufraunhofen feierte gegen Langquaid einen späten Heimsieg und der FC Walkertshofen fegte die SpVgg Plattling mit 4:0 vom Platz. Insgesamt fielen am Nachmittag satte 21 Treffer. Besonders brisant: Walkertshofen zog durch den klaren Sieg an Plattling vorbei und sprang über den ominösen Strich, während die SpVgg nun auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz steht. Geisenhausen bleibt nach der deutlichen Pleite Tabellenletzter, hat in den letzten beiden Spielen aber noch die Chance, den direkten Abstieg abzuwenden und sich zumindest in die Relegation zu retten.
Onur Örs (sportlicher Leiter TG Straubing): "Wir sind früh mit 0:1 in Rückstand geraten. Unser Torwart verschätzt sich, kommt aus dem Tor, erreicht den Ball aber nicht mehr. Der Stürmer macht es dann stark und lupft den Ball aus rund 25 Metern drüber. Danach haben wir uns aber schnell rehabilitiert. Geisenhausen hatte nach dem Führungstreffer eigentlich keine nennenswerte Torchance mehr, wir haben die Partie noch vor der Pause auf 4:1 gedreht. Sogar das 5:1 wäre vor der Halbzeit noch möglich gewesen, allerdings haben wir einen Elfmeter vergeben. In der zweiten Halbzeit sind wir mit dem gleichen Tempo wieder rausgekommen und haben nichts mehr anbrennen lassen. Am Ende war der Sieg klar und verdient. Uns fehlt jetzt noch ein Punkt zur Meisterschaft, deshalb liegt der volle Fokus auf der Trainingswoche, dann schauen wir weiter."
Dominik Salzberger (Trainer Schierling): "Ein verdienter Auswärtsdreier für uns. Die frühe Führung und das unmittelbare 2:0 direkt nach dem Wiederanpfiff haben unserem Spiel gutgetan. Den Anschlusstreffer konnten wir schnell wegstecken und haben kurz darauf die Führung wieder ausgebaut. Spielerisch ging die zweite Hälfte an uns, der Sieg war auch in dieser Höhe verdient."
Christian Endler (Trainer Neufraunhofen): "Es war ein sehr schwieriges Spiel. In der ersten Halbzeit sind wir überhaupt nicht reingekommen, waren im Passspiel brutal ungenau und hatten viele schlechte erste Kontakte. Dadurch sind wir gar nicht in unser Kurzpassspiel gekommen. Nach der Pause war es dann deutlich besser: genauer, druckvoller und zielstrebiger. Wir haben uns sogar noch den Luxus erlaubt, einen Elfmeter zu verschießen. Alles in allem war es aber sicherlich ein glücklicher Sieg, weil wir an diesem Tag nicht gut gespielt haben. Vielleicht waren wir am Ende einfach der glücklichere Sieger."
Christian Brandl (Spielertrainer Walkertshofen): "Ich denke, dass wir über 90 Minuten wirklich die bessere Mannschaft waren. Wir sind in der ersten Halbzeit mit der ersten Aktion durch einen Freistoß mit 1:0 in Führung gegangen und haben dann direkt das 2:0 nachgelegt. Nach der Halbzeit haben wir relativ schnell das 3:0 gemacht, damit war das Spiel im Grunde durch. Das war eine sehr gute Leistung und das ist nicht selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass wir am Donnerstag noch ein Pokalfinale hatten, das wir gewonnen haben. Dann heute noch einmal so eine Leistung auf den Platz zu bringen, ist wirklich überragend. Daran sieht man, dass die Mannschaft absolut intakt und auch körperlich topfit ist. Genau deshalb stehen wir jetzt da, wo wir stehen. Nächste Woche geht es weiter.“