TG Straubing: Muslimovic hat sich verabschiedet

"Ich wohne in Regensburg, bin beruflich nach München versetzt worden, habe Frau und Kind daheim. Zudem sind unsere Familien in Österreich und ich spiele nebenbei noch in der Icon League, was mir großen Spaß macht. Das alles unter einen Hut zu bringen, ist derzeit schlichtweg unmöglich. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, das mit dem Fußball in Straubing gut sein zu lassen. Verein und Mannschaft wünsche ich alle Gute und bedanke mich für eine kurze, aber schöne Zeit", lässt Kenan Muslimovic wissen. In der Icon League, die Spieltage des an das spanische Kings League orientierte Hallenfußball-Format sind im Regelfall immer Dienstags in Düsseldorf, läuft Muslimovic an der Seite von in Bayern bekannten Kickern wie Daniel Leugner und Michael Hutterer für FC PLYRS United auf.







Muslimovic konnte sich für Türk Gücü Straubing zweimal in die Torschützenliste eintragen und mit seinem Team in vier Partien respektable acht Zähler holen. Personell wird es für den Rangfünften der West-Staffel immer düsterer, denn mit Granit Bekaj, Szilard Virag, Arber Zeciri und Fatlum Abazaj hat die Truppe von Interimscoach Murat Demür ohnehin bereits eine Reihe von Langzeitausfällen zu beklagen. Bei mittlerweile sieben Punkte Vorsprung zur Relegationszone sollte der Klassenerhalt für Mazreku, Mesanovic und Kameraden nur noch Formsache sein. Ob Kenan Muslimovic kommende Saison wieder angreifen wird, ist noch noch ungewiss: "Wenn ich etwas mache, dann muss es dieses Mal wirklich einhundertprozentig passen", erklärt der Torjäger.