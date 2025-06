TG Straubing jubelt: Shalaj kehrt als Spielertrainer zurück

"Ich habe bei Hankofen sehr viel Spaß gehabt und hätte dort sehr gerne noch ein Jahr weitergespielt. Ab September habe ich aber privat einiges geplant und kann den für die Regionalliga notwendigen Aufwand dadurch nicht mehr stemmen. Mich freut es sehr, dass, ich gemeinsam mit Betim und Tobi das Team von Türk Gücü trainieren darf. Wir werden alles dafür tun, dass sich die Spieler weiterentwickeln und erfolgreichen Fußball spielen. Der Kontakt zu den Spielern ist nie abgerissen und viele Jungs haben mir signalisiert, dass sie gerne wieder unter mir spielen wollen. Deshalb ist meine Entscheidung pro Türk Gücü ausgefallen", berichtet Asllan Shalaj.









"Mit Asllan habe ich mich in dem halben Jahr bei der SpVgg Hankofen-Hailing bereits über viele Punkte austauschen können. Das sich die Zusammenarbeit jetzt so ergeben hat, war natürlich nicht geplant. Auch die ersten Gespräche mit Betim waren positiv. Ich denke, das kann gut passen und wir können eine schlagkräftige Truppe stellen, die eine gute Saison spielen wird", gibt Hankofens langjähriger Spielgestalter Tobias Richter zu Protokoll. Auch Betim Nikqi ist guter Dinge: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut. Die Mannschaft kenne ich bereits. Asllan und ich verstehen uns sowohl auf als auch neben dem Platz sehr gut. Mit Tobi als spielenden Co haben wir einen Top-Mann in unserem Trainerstab. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit zwei genialen Kickern und super Typen sowie mit der Mannschaft."









Auch der Sportliche Leiter Onur Örs ist über die gefundene Lösung mehr als happy: "Asllans Rückkehr ist für uns eine schöne Sache, da er die Mannschaft sehr gut kennt und in den letzten Monaten zudem Regionalliga-Erfahrung sammeln konnte. Betim passt ebenso wie die Faust aufs Auge in unser Team, kennt die Mannschaft und Asllan sehr gut. Dadurch freut es mich, dass das neue Trainerteam nun vollständig komplettiert ist. Gemeinsam mit Tobi an der Seite, wird das eine tolle Sache - da bin ich mir sicher."