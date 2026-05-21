TG Straubing holt zwei Spieler vom FC Kosova Regensburg Emirhan Ayri und Samet Dugolli wechseln zum Landesliga-Aufsteiger, der sieben Spieler und seinen Co-Trainer verliert von PM · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Emirhan Ayri (li.) mit TG-Manager Onur Örs – Foto: Verein

Nach dem historischen Aufstieg in die Landesliga laufen die Planungen beim SV Türk Gücü Straubing weiter auf Hochtouren. Mit Emirhan Ayri und Samet Dugolli vom FC Kosova Regensburg kann der Verein zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen

Besonders auf Emirhan Ayri dürfen sich die TG-Anhänger freuen. Der erst 19-jährige Offensivspieler gilt als großes Talent und ist offensiv variabel einsetzbar. Ayri überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit, seine flinke Spielweise und seine technische Qualität. Zudem ist er bekannt dafür, seine Mitspieler immer wieder hervorragend in Szene zu setzen. Trotz seines jungen Alters sammelte er bereits wertvolle Erfahrung in der Landesliga Mitte und kam in der laufenden Saison auf 26 Einsätze für den FC Kosova Regensburg mit vier Toren und vier Assists. Bei Türk Gücü freut man sich besonders darüber, dass ein junger türkischer Spieler den Weg an die Straubinger Uferstraße gefunden hat. Auch Samet Dugolli wird künftig das Trikot von Türk Gücü Straubing tragen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler bringt ebenfalls Erfahrung aus der Landesliga Mitte mit und absolvierte in der laufenden Saison 27 Spiele für den FC Kosova Regensburg. Dugolli ist vor allem auf der Sechserposition beheimatet und gilt als klassischer defensiver Mittelfeldspieler, der stark gegen den Ball arbeitet und dem Team mit seiner Zweikampfstärke zusätzliche Stabilität verleihen soll.





Sportlicher Leiter Onur Örs äußert sich wie folgt zu den beiden Transfers: "Wir freuen uns sehr, dass sich Emirhan und Samet für Türk Gücü Straubing entschieden haben. Emirhan ist trotz seines jungen Alters ein Spieler mit enormem Potenzial, der offensiv extrem flexibel einsetzbar ist und mit seiner Schnelligkeit sowie Kreativität unserem Spiel guttun wird. Samet bringt dagegen genau die Mentalität mit, die man auf der Sechserposition braucht. Er arbeitet unglaublich viel gegen den Ball und gibt unserer Mannschaft Stabilität. Dass beide zudem sehr gut miteinander befreundet sind, hat den Wechsel natürlich zusätzlich erleichtert. Wir sind überzeugt, dass beide sportlich und menschlich hervorragend zu uns passen.“











Samet Dugolli kommt ebenfalls vom FC Kosova Regensburg – Foto: Verein