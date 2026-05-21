TG Straubing holt zwei Spieler vom FC Kosova Regensburg

Nach dem historischen Aufstieg in die Landesliga laufen die Planungen beim SV Türk Gücü Straubing weiter auf Hochtouren. Mit Emirhan Ayri und Samet Dugolli vom FC Kosova Regensburg kann der Verein zwei weitere Neuzugänge für die kommende Saison begrüßen
Besonders auf Emirhan Ayri dürfen sich die TG-Anhänger freuen. Der erst 19-jährige Offensivspieler gilt als großes Talent und ist offensiv variabel einsetzbar. Ayri überzeugt vor allem durch seine Schnelligkeit, seine flinke Spielweise und seine technische Qualität. Zudem ist er bekannt dafür, seine Mitspieler immer wieder hervorragend in Szene zu setzen. Trotz seines jungen Alters sammelte er bereits wertvolle Erfahrung in der Landesliga Mitte und kam in der laufenden Saison auf 26 Einsätze für den FC Kosova Regensburg mit vier Toren und vier Assists. Bei Türk Gücü freut man sich besonders darüber, dass ein junger türkischer Spieler den Weg an die Straubinger Uferstraße gefunden hat.
Auch Samet Dugolli wird künftig das Trikot von Türk Gücü Straubing tragen. Der 21-jährige Mittelfeldspieler bringt ebenfalls Erfahrung aus der Landesliga Mitte mit und absolvierte in der laufenden Saison 27 Spiele für den FC Kosova Regensburg. Dugolli ist vor allem auf der Sechserposition beheimatet und gilt als klassischer defensiver Mittelfeldspieler, der stark gegen den Ball arbeitet und dem Team mit seiner Zweikampfstärke zusätzliche Stabilität verleihen soll.
Sportlicher Leiter Onur Örs äußert sich wie folgt zu den beiden Transfers: "Wir freuen uns sehr, dass sich Emirhan und Samet für Türk Gücü Straubing entschieden haben. Emirhan ist trotz seines jungen Alters ein Spieler mit enormem Potenzial, der offensiv extrem flexibel einsetzbar ist und mit seiner Schnelligkeit sowie Kreativität unserem Spiel guttun wird. Samet bringt dagegen genau die Mentalität mit, die man auf der Sechserposition braucht. Er arbeitet unglaublich viel gegen den Ball und gibt unserer Mannschaft Stabilität. Dass beide zudem sehr gut miteinander befreundet sind, hat den Wechsel natürlich zusätzlich erleichtert. Wir sind überzeugt, dass beide sportlich und menschlich hervorragend zu uns passen.“
Neben den Neuzugängen stehen nun auch einige Abgänge nach Saisonende fest. Den Verein verlassen werden Berke Kaya, Lorik Rashica, Lorik Ajeti, Michael Suri, Ashour Abraham, Rayan Farjallah sowie Shubh Katatia. Zudem beendet Co-Trainer Betim Nikqi seine Tätigkeit bei Türk Gücü Straubing.
Besonders der Abgang von Ashour Abraham fällt dabei ins Gewicht. Mit 32 Treffern in 28 Spielen hatte der Offensivspieler maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Landesliga. Als Torschützenkönig der Bezirksliga West prägte er die erfolgreiche Saison von Türk Gücü entscheidend mit. Abraham möchte sich künftig nochmals höherklassig beweisen. Aufgrund seiner Verdienste für den Verein wollte ihm Türk Gücü dabei keine Steine in den Weg legen. Der Verein bedankt sich bei allen Spielern sowie bei Betim Nikqi ausdrücklich für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihren Beitrag zu einer außergewöhnlich erfolgreichen Zeit bei Türk Gücü Straubing. Gemeinsam konnten große sportliche Erfolge gefeiert werden, die schließlich im Meistertitel und dem Aufstieg in die Landesliga gipfelten.