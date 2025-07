TG Straubing famos - Schierling und Kelheim siegen ebenfalls erneut

Es sind zwar erst zwei Spieltage in der Bezirksliga West absolviert, doch der SV Türk Gücü Straubing stellt bereits frühzeitig unter Beweis, dass der Titel wohl nur über die Shalaj-Elf führen wird. Nach dem überzeugenden 4:0-Derbysieg gegen den FSV VfB Straubing legten Abraham, Richter & Co. nach und landeten bei der TuS Pfarrkirchen einen klaren 4:1-Auswärtserfolg. Ebenfalls noch makellos sind der TV Schierling (2:0 gegen den ASCK Simbach) und der ATSV Kelheim (2:1 bei der SpVgg Plattling). Ein echtes Spektakel lieferten sich der SC Falkenberg und der FC Ergolding - Endstand 4:3. Für eine dicke Überraschung sorgte der SV Sallach, der mit einem 2:1-Derbysieg beim TSV Langquaid seinen Bezirksliga-Premierendreier verbuchte.

Franz Fuchsbrunner (Sportlicher Leiter TSV Langquaid): "Wir haben es versäumt, in den ersten 20 Minuten eine Vorentscheidung herbeizuführen. Bei uns haben aber heute in allen Bereichen einige Prozent gefehlt und es war eine enttäuschende Derby-Vorstellung. Sallach hat es gut gemacht und am Ende nicht unverdient die Punkte mitgenommen." Markus Biersack (Spielertrainer SV Sallach): "Ein sehr kampfbetontes Spiel mit vielen guten Zweikämpfen. Es war nicht unverdient für uns, da wir sehr viel Wille auf den Platz gebracht haben. Anfangs hat wir Probleme und zu viel Respekt gezeigt Wir haben uns dann aber gesteigert und uns auch einige gute Möglichkeiten erspielt."



Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Es war ein enges Spiel, in dem es hin und her ging. Geisenhausen ging vor der Halbzeit mit einem abgefälschten Schuss in Führung, hatte aber schon vorher gute Chancen und es war somit absolut verdient. Nach der Halbzeit konnten wir uns dann kontinuierlich steigern und das Spiel auf unsere Seite ziehen. Ob glücklich oder nicht, ist uns heute egal. Der erste Dreier ist am Punktekonto und das zählt."









Christian Gottschalk (Sportlicher Leiter ATSV Kelheim): "Wir sind gut reingekommen, hatten gleich eine dicke Chance, haben dann aber wenig später das 1:0 gemacht. Platting versuchte viele Diagonalbälle auf Niedermayer zu spielen, die wir aber gut verteidigen konnten. Nach einem Tormannfehler konnten wir kurz vor dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöhen. Nach einem Platzverweis für Bauer mussten wir fast die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Bis auf den Gegentreffer haben wir aber keine zwingenden Möglichkeiten zugelassen, hätten sogar noch das dritte Tor nachlegen müssen. Ein absolut verdienter Auswärtssieg."









Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Auch wenn wir vier Tore kassiert haben, was eigentlich gar nicht geht, müssen wir dieses Spiel gewinnen. Der Gegner macht aus fünf Möglichkeiten vier Tore, wir hätten locker sieben, acht Buden machen können. Das ist extrem frustrierend, auch wenn Falkenberg mit viel Euphorie und Leidenschaft aufgetreten ist. Wir haben auch alles probiert, aber uns definitiv selbst geschlagen."











Christian Endler (Trainer SV Neufraunhofen): "Wir haben nach zehn Minuten gegen den Ball etwas angepasst und dadurch haben wir Aiglsbach etwas den Wind aus dem Segel genommen. Nach dem 1:0 ist der Gegner aber wieder stärker aufgekommen und hat auch nach der Pause den Ausgleich gemacht. Wir sind aber ruhig geblieben, konnten erneut in Führung gehen und haben es dann cool ausgespielt, auch wenn der Gegner zweifellos auch Phasen hatte, in denen er am Drücker war."