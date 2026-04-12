TG Straubing bleibt Erster, Ergolding mit Arbeitssieg in Sallach

TG Straubing hat seine starke Form einmal mehr unter Beweis gestellt und im Heimspiel gegen den FC Simbach mit 2:0 die Oberhand behalten. Damit untermauerten die Gastgeber ihre Rolle als Tabellenführer eindrucksvoll. Spannung kam dennoch noch einmal auf: Beim Stand von 1:0 bot sich den Gästen per Elfmeter die große Chance zum Ausgleich, doch TG-Keeper Haruna Sidibeh parierte stark und bewahrte seine Farben vor dem möglichen Rückschlag. Zuvor hatte auf der anderen Seite bereits Ashour Abraham einen Strafstoß für die Hausherren vergeben. Wenig später machte Straubing dann mit dem 2:0 alles klar.
Auch im zweiten Sonntagsspiel setzte sich mit Ergolding eines der Spitzenteams durch. Beim FC Sallach behielten die Gäste die Oberhand und festigten damit weiterhin Rang zwei in der Tabelle. Für die Hausherren bleibt die Lage dagegen angespannt: Sallach verharrt nach der Niederlage weiterhin auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz.
Im dritten Spiel des Tages durfte auch Neufraunhofen jubeln. Der Tabellenachte setzte sich gegen den SC Falkenberg durch und machte damit einen großen Schritt weg von der Abstiegszone. Für die Gäste ist die Lage dagegen weiter angespannt: Falkenberg bleibt nach der Niederlage lediglich drei Punkte vor den Abstiegsrelegationsplätzen.
Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Ich denke, der Sieg geht insgesamt in Ordnung, auch wenn es heute sicherlich kein schönes Spiel war. Das lag aber auch am Gegner, denn Sallach hat bis zum Schluss alles reingeworfen, stark gekämpft und eine gute Moral gezeigt. Dadurch war es für uns alles andere als einfach. Wir standen defensiv jedoch sehr stabil, haben nur wenig zugelassen und deshalb am Ende auch verdient gewonnen.“
Onur Örs (sportlicher Leiter Türk Gücü Straubing): "Wir sind überlegen in die Partie gestartet, haben früh das 1:0 erzielt und uns gleich mehrere gute Chancen erarbeitet. Der gegnerische Torwart hat dabei zwei, drei starke Paraden gezeigt. Insgesamt war es aus meiner Sicht ein sehr intensives und hart geführtes Spiel mit vielen Fouls auf beiden Seiten. Die 1:0-Halbzeitführung war daher verdient. Direkt nach der Pause hatten wir per Foulelfmeter die Chance nachzulegen, doch Ashour Abraham hat vom Punkt vergeben. Danach war es ein ausgeglichenes Spiel. Auch Simbach bekam einen Elfmeter zugesprochen, doch Haruna Sidibeh hat mit einer Weltklasse-Parade den möglichen Ausgleich verhindert. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem auch unser Keeper noch einige Male gefordert war. Unterm Strich war unser Sieg aber verdient, weil wir bei den Spielanteilen und den Torchancen die bessere Mannschaft waren.“
Christian Kagerer (Trainer SC Falkenberg): "Wir sind etwas schleppend in die Partie gekommen, und Neufraunhofen war in der Anfangsphase die bessere Mannschaft. Dann geraten wir durch einen abgefälschten Distanzschuss in Rückstand. Danach sind wir aber deutlich besser ins Spiel gekommen und haben uns auch mehrere hochkarätige Chancen erarbeitet. Leider ist uns der Ausgleich nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit ist die Partie dann ein Stück weit dahin geplätschert, weil es auf beiden Seiten nur noch wenige klare Möglichkeiten gab. Mit dem 2:0, als Neufraunhofen den Ball aus halbrechter Position in die lange Ecke setzt, war das Spiel dann mehr oder weniger entschieden. Für uns gilt es jetzt, weiterzumachen und unseren Job weiter sauber zu erledigen. Vieles von dem, was wir aktuell machen, ist bereits ordentlich - nur vorne müssen wir unsere Chancen endlich konsequenter nutzen.“