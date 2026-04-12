TG Straubing bleibt Erster, Ergolding mit Arbeitssieg in Sallach

Haruna Sidibeh parierte beim Stand von 1:0 einen Foulelfmeter und hatte damit entscheidenden Anteil am Sieg von TG Straubing gegen den FC Simbach. – Foto: Charly Becherer

TG Straubing hat seine starke Form einmal mehr unter Beweis gestellt und im Heimspiel gegen den FC Simbach mit 2:0 die Oberhand behalten. Damit untermauerten die Gastgeber ihre Rolle als Tabellenführer eindrucksvoll. Spannung kam dennoch noch einmal auf: Beim Stand von 1:0 bot sich den Gästen per Elfmeter die große Chance zum Ausgleich, doch TG-Keeper Haruna Sidibeh parierte stark und bewahrte seine Farben vor dem möglichen Rückschlag. Zuvor hatte auf der anderen Seite bereits Ashour Abraham einen Strafstoß für die Hausherren vergeben. Wenig später machte Straubing dann mit dem 2:0 alles klar.

Auch im zweiten Sonntagsspiel setzte sich mit Ergolding eines der Spitzenteams durch. Beim FC Sallach behielten die Gäste die Oberhand und festigten damit weiterhin Rang zwei in der Tabelle. Für die Hausherren bleibt die Lage dagegen angespannt: Sallach verharrt nach der Niederlage weiterhin auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz.

Im dritten Spiel des Tages durfte auch Neufraunhofen jubeln. Der Tabellenachte setzte sich gegen den SC Falkenberg durch und machte damit einen großen Schritt weg von der Abstiegszone. Für die Gäste ist die Lage dagegen weiter angespannt: Falkenberg bleibt nach der Niederlage lediglich drei Punkte vor den Abstiegsrelegationsplätzen.