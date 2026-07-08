TG Straubing angelt sich Top-Talent aus Jugend-Bayernliga Fynn Spielvogel wechselt von der U19 des ASV Cham zum Landesliga-Aufsteiger von Thomas Seidl · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

Der SV Türk Gücü Straubing kann mit Fynn Spielvogel einen weiteren vielversprechenden Neuzugang präsentieren. Der Offensivspieler wechselt aus der U19 des ASV Cham an die Straubinger Uferstraße und soll dort seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Der junge Angreifer ist in der Region kein Unbekannter. Vor seinem Wechsel zum ASV Cham war Spielvogel nämlich für die JFG Straubing-Bogen aktiv

Sportlich konnte der Offensivspieler in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam machen. Im vergangenen Halbjahr erzielte Spielvogel für die U19 des ASV Cham in der Bayernliga acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer in nur elf Spielen vor. Zuvor erzielte der groß gewachsene Youngster bei der JFG Straubing-Bogen Tore am Fließband. "Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Torgefahr passt Spielvogel ideal in das Anforderungsprofil des Landesliga-Aufsteigers. Gleichzeitig setzt Türk Gücü Straubing damit seinen eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler gezielt an den Herrenbereich heranzuführen", schreibt der Klub in seiner Pressemitteilung.



