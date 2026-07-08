TG Straubing angelt sich Top-Talent aus Jugend-Bayernliga

Der SV Türk Gücü Straubing kann mit Fynn Spielvogel einen weiteren vielversprechenden Neuzugang präsentieren. Der Offensivspieler wechselt aus der U19 des ASV Cham an die Straubinger Uferstraße und soll dort seine ersten Schritte im Herrenbereich gehen. Der junge Angreifer ist in der Region kein Unbekannter. Vor seinem Wechsel zum ASV Cham war Spielvogel nämlich für die JFG Straubing-Bogen aktiv
Sportlich konnte der Offensivspieler in den vergangenen Jahren auf sich aufmerksam machen. Im vergangenen Halbjahr erzielte Spielvogel für die U19 des ASV Cham in der Bayernliga acht Tore und bereitete sechs weitere Treffer in nur elf Spielen vor. Zuvor erzielte der groß gewachsene Youngster bei der JFG Straubing-Bogen Tore am Fließband. "Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Torgefahr passt Spielvogel ideal in das Anforderungsprofil des Landesliga-Aufsteigers. Gleichzeitig setzt Türk Gücü Straubing damit seinen eingeschlagenen Weg fort, junge und entwicklungsfähige Spieler gezielt an den Herrenbereich heranzuführen", schreibt der Klub in seiner Pressemitteilung.
TG-Manager Onur Örs hält große Stücke auf den Neuzugang: "Fynn ist ein absolutes Ausnahmetalent. Mit seinen 1,95 Metern bringt er als offensiver Allrounder ein außergewöhnliches Profil mit und ist auf mehreren Positionen einsetzbar. Ich kenne ihn bereits aus seiner Zeit bei der JFG Straubing-Bogen und seine Entwicklung in den vergangenen Jahren ist bemerkenswert. Erst im vergangenen Winter hat er den Sprung in die U19-Bayernliga nach Cham mit Bravour gemeistert. Jetzt möchte er den nächsten Schritt gehen und sich im Herrenbereich auf Landesliga-Niveau beweisen. Mit seiner Torgefährlichkeit, seinem Tempo und seiner Entwicklung passt Fynn perfekt zu unserem eingeschlagenen Weg. Wir freuen uns sehr, dass er sich für Türk Gücü Straubing entschieden hat.“