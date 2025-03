So., 09.03.2025, 15:00 Uhr

⚽ TG Kirchheim – TSV Weilheim II 3:0 ⚽

Ein gebrauchter Tag für unsere Zweite in Kirchheim. Trotz viel Ballbesitz fehlte es an Durchschlagskraft, während die Gastgeber eiskalt zuschlugen. Bereits in der ersten Halbzeit stellte TG Kirchheim die Weichen auf Sieg und ließ hinten kaum etwas zu.

🔴⚪ Spielverlauf:

⚽ 1:0 (17.) Abdelbaset Khalil Almubarak

⚽ 2:0 (23.) Tiago Santos Araujo

⚽ 3:0 (84.) Tiago Santos Araujo

Ein schwieriger Platz machte ein sauberes Passspiel nahezu unmöglich, aber das darf keine Ausrede sein. Die Leistung war insgesamt nicht auf dem erforderlichen Niveau – eine schlechte Trainingswoche spiegelte sich auf dem Platz wider. Jetzt heißt es: Mund abputzen und es nächste Woche besser machen! 💪

