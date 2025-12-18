TG Gönningen: „Wir wollen den ersten Platz nicht abgeben“

Trainer Kaan Wehrle von der TG Gönningen äußert sich im FuPa-Teamcheck zur starken Hinrunde mit zwölf Siegen in der Kreisliga B2 Alb, zur fußballspezifischen Vorbereitung, zur taktischen Flexibilität seiner Mannschaft und zum klaren Ziel, die Tabellenführung zu verteidigen.

Die TG Gönningen pausiert bis Anfang Februar. „Pause geht bis Anfang Februar“, sagt Trainer Kaan Wehrle. Ganz ohne Mannschaftsaktivitäten bleibt diese Zeit jedoch nicht. „Besondere Highlights: Weihnachtsbaum Sammeln als Mannschaft und Hallenturnier Genkingen.“ Die eigentliche Vorbereitung ist klar ausgerichtet: „Vorbereitung wird wie immer fußballspezifisch mit viel Fußball ‚spielen‘ verbracht.“

Das bisherige Abschneiden beschreibt Wehrle mit deutlichen Worten. „Die Hinrunde war wirklich überragend.“ Die Zahlen unterstreichen diese Einschätzung: „12 von 13 Spielen gewonnen, 3 Punkte Vorsprung, wenn die Verfolger ihre Spiele alle gewinnen.“ Besonders wichtig ist für ihn die Entwicklung des Teams: „Die Mannschaft ist super in der neuen Liga angekommen und hat sich enorm weiterentwickelt.“

Taktische Flexibilität als Stärke

Ein Bereich hebt der Trainer besonders hervor. „Die Mannschaft schafft es mittlerweile ohne Probleme zwischen verschiedenen Systemen wie 4er oder 3er Kette umzustellen.“ Auch die Balance stimmt: „Wir schießen viele Tore und kassieren relativ wenig, das ist sehr gut.“ Diese Variabilität habe entscheidend zur starken Vorrunde beigetragen.

Kaum Probleme trotz Ausfällen

Größere Schwachstellen sieht Wehrle nicht. „Hier gibt es zum Glück nichts Nennenswertes.“ Lediglich Verletzungen hätten zeitweise belastet: „Eventuell die eine oder andere Verletzung hat uns zu schaffen gemacht.“ Doch auch darauf reagierte das Team stabil: „Der Kader hat es sehr gut aufgefangen, auch wenn mal 5 bis 6 Stammspieler gefehlt haben.“

Klare Ambitionen für die Rückrunde

Das Ziel für den weiteren Saisonverlauf ist eindeutig formuliert. „Wir wollen den ersten Platz natürlich nicht abgeben nach dieser Hinrunde.“ Gleichzeitig bleibt der Trainer realistisch: „Wir wissen allerdings auch, dass die Rückrunde schwerer wird, da die Gegner uns jetzt kennen.“ Die Mannschaft gehe vorbereitet in diese Phase: „Aber auch wir wissen jetzt, was auf uns zukommt.“ Die Vorfreude ist groß: „Wir sind sehr gespannt und freuen uns!“

Meisterfrage klar beantwortet

Auf die Frage nach dem Meister bezieht der Trainer klar Stellung. „Wir wollen oben bleiben, daher werfe ich unseren Namen in den Ring.“