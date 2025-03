TG Deggendorf erleichtert: Spielstätte in Mainkofen gefunden

"Wir sind sehr glücklich, dass für uns eine sehr zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte. Dafür sind wir vor allem dem Bezirksklinikum Mainkofen und der Stadt Deggendorf sehr dankbar. Der Sportplatz ist auch vom BFV bereits abgenommen worden und nun können wir uns endlich wieder auf die sportlichen Themen konzentrieren"; freut sich Ufuk Orbay, der einer der Vorstände des Vereins, der nach dem Ende der Liaison mit den Deggendorf Dragons im vergangenen Mai neu gegründet werden musste, ist. In Mainkofen stehen auch Umkleide- und Duschmöglichkeiten bereit. Allerdings ist der Platz des Bezirksklinikums mit keiner Flutlichtanlage ausgestattet, so dass Türk Gücü Deggendorf während der Winterzeit einmal wöchentlich beim FC Deggendorf trainieren darf.









Fest steht auch, dass die beiden Spielercoaches Hasan Aytac und Gürkan Ögütlü über den Sommer hinaus das Sagen beim derzeitigen Rangfünften der A-Klasse Deggendorf haben werden. "Über die Zusagen von Hasan und Gürkan sind wir sehr froh, denn sie leisten hervorragende Arbeit und spielen in unseren Zukunftsplänen eine wichtige Rolle", betont Orbay, der sich angesprochen auf die kurz- und mittelfristigen Ziele des Vereins sehr bodenständig zeigt: "Nach einer sehr turbulenten Zeit befinden wir uns immer noch im Neuaufbau. Um den Fortbestand des Spielbetriebs zu sichern, war es extrem wichtig, eine eigene Spielstätte zu finden. Dieses Problem ist jetzt vom Tisch und sportlich wollen wir irgendwann wieder soweit sein, in der A-Klasse vorne mitzuspielen."