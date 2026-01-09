TG Böckingen verlängert mit Trainer Deniz al Hassan

Die Entscheidung für die vorzeitige Vertragsverlängerung ist Ausdruck des großen gegenseitigen Vertrauens. Unter der Leitung von Deniz al Hassan hat sich die Mannschaft sowohl sportlich als auch mental stark weiterentwickelt und überzeugt bislang durch Konstanz, Geschlossenheit und klare Strukturen.

Die TG Böckingen setzt weiterhin auf Kontinuität: Cheftrainer Deniz al Hassan hat seinen Vertrag verlängert und wird den aktuellen Herbstmeister der Bezirksliga Franken auch in der Saison 2026/27 betreuen.

„Die TG Böckingen steht für Vertrauen, klare Kommunikation und eine gemeinsame sportliche Vision. Ich spüre große Wertschätzung von den Verantwortlichen und sehe enormes Potenzial in der Mannschaft – das hat mir die Entscheidung leicht gemacht“, erklärt der Coach.

„Die Hinrunde war sehr positiv. Die Mannschaft hat sich sowohl spielerisch als auch mental stark weiterentwickelt und sich den Herbstmeistertitel mit viel Einsatz und Disziplin verdient.“

Als entscheidende Erfolgsfaktoren nennt der Trainer vor allem den Teamgeist und die tägliche Arbeit:

„Der Zusammenhalt innerhalb des Teams, eine hohe Trainingsqualität und die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen, sind entscheidend für unsere Konstanz.“

In der Trainingsarbeit legt der Übungsleiter besonderen Wert auf Grundlagen und Mentalität:

„Mir sind Intensität, klare Abläufe und die Basics besonders wichtig. Dazu kommt die mentale Komponente – wir wollen in jeder Einheit konzentriert und zielgerichtet arbeiten.“

Mit Blick auf die Rückrunde bleibt der Coach fokussiert:

„Wir wollen unsere Leistungen bestätigen, uns weiterentwickeln und weiterhin oben dabeibleiben. Entscheidend ist, dass wir unseren Weg konsequent fortsetzen.“

Die Bedeutung von Kontinuität auf der Trainerposition unterstreicht al Hassan ausdrücklich:

„Kontinuität ist gerade in einer ambitionierten Liga sehr wichtig. Sie schafft Vertrauen, Ruhe und ermöglicht es, nachhaltige Strukturen aufzubauen.“

Zum Abschluss richtet der Trainer noch klare Worte an das Umfeld des Vereins:

„Ein großes Dankeschön an unsere Fans, das gesamte Umfeld, die Verantwortlichen und natürlich an die Spieler. Die Unterstützung ist nicht selbstverständlich und ein wichtiger Faktor für unseren gemeinsamen Erfolg.“

Mit der Vertragsverlängerung setzt die TG Böckingen ein klares Zeichen und blickt optimistisch auf die kommenden Aufgaben.