TG Böckingen und Union Heilbronn in Torlaune, Aramäer patzen

Der TSV Erlenbach hat sich nach der Pause einen dieser Siege geholt, die nach mehr klingen als nur drei Punkten. Gegen die Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) gewann Erlenbach 2:0 und schob damit ein deutliches Signal in den Tabellenkeller. Laurin Karle traf in der 20. Minute zum 1:0, Mika Ludwig erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. In einer Liga, in der unten jeder Schritt schwer ist, fühlt sich so ein Erfolg wie ein Stück Befreiung an – und er wirkt auch in der Tabelle: Erlenbach steht nun bei 15 Punkten (16 Spiele, 18:42 Tore). Untergriesheim bleibt bei 22 Punkten (15 Spiele, 29:30 Tore) und muss nach diesem Rückschlag wieder aufpassen, nicht in die ganz unruhige Zone zu rutschen.

Es war ein Spiel, das alles hatte – nur keine Gnade. FC Union Heilbronn fegte über die SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) hinweg und gewann 7:0. Bereits nach sieben Minuten war das Spiel in eine Richtung gekippt: Nebojsa Simikic traf in der 4. Minute zum 0:1, Luciano Gruosso legte in der 7. Minute nach. Nils Wozny erhöhte in der 24. Minute, erneut Nebojsa Simikic in der 27. Minute – 0:4, noch vor der Pause. Später machten Jon Ahmeti (64.), Luciano Gruosso (76.) und Benjamin Hetemi (83.) das Ergebnis brutal eindeutig.

Vor 82 Zuschauern kam zur sportlichen Härte auch der nächste Schlag für die Gastgeber: Danny Bezia sah in der 50. Minute Gelb-Rot (SGM Mulfingen/Hollenbach). Union steht damit jetzt bei 31 Punkten (16 Spiele, 36:19 Tore) und sitzt Böckingen und Aramäer im Nacken. Mulfingen/Hollenbach bleibt bei 16 Punkten (15 Spiele, 28:41 Tore) – und muss nach so einem Nachmittag erst einmal wieder Stabilität finden.



Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim war es wieder so ein Spiel, das lange nach Hoffnung aussah – und dann doch wegkippte. Gegen die SG Sindringen/Ernsbach unterlagen die Gastgeber 1:2, obwohl die Entscheidung erst spät fiel. Valentin Gronbach brachte Sindringen/Ernsbach in der 80. Minute mit 0:1 in Führung, Ilja Klein erhöhte in der 88. Minute auf 0:2. Markelsheim/Elpersheim kam noch einmal zurück: Moritz Stodal traf in der 90.+3 zum 1:2 – zu spät für den Punkt.

Damit bleibt Markelsheim/Elpersheim Schlusslicht mit 8 Punkten (15 Spiele, 21:41 Tore). Sindringen/Ernsbach steht nun bei 16 Punkten (15 Spiele, 20:28 Tore) – und holt sich in der unteren Tabellenhälfte einen Sieg, der sich wie ein Rettungsanker anfühlt.



Der Tabellenführer hat keine Zweifel gelassen – und die Liga mit einem Ergebnis erschüttert: TG Böckingen gewann gegen SG Stetten/Kleingartach 8:0. Vor 74 Zuschauern begann der Torrausch früh: Kevin Haas verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Tom Kühner erhöhte in der 14. Minute, Kevin Haas traf erneut in der 34. Minute, Umut Calik in der 39. Minute. Dann kam eine Schlussphase der ersten Halbzeit, die Stetten/Kleingartach komplett überrollte: Lorenz Kopp (45.+2) und nochmals Kevin Haas (45.+4) – da stand es schon 6:0, weil Haas zusätzlich in der 45.+4 seinen dritten Treffer des Tages setzte. Nach der Pause machte Tom Kühner (55.) weiter, und den Schlusspunkt setzte wieder Kevin Haas mit dem 8:0 in der 89. Minute.

Böckingen steht jetzt bei 35 Punkten (16 Spiele, 49:17 Tore) – und sendet ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Stetten/Kleingartach bleibt bei 13 Punkten (16 Spiele, 22:44 Tore) und steckt damit mitten im Abstiegskampf.



Vor 250 Zuschauern endete das Duell zwischen TSV Pfedelbach und TSV Neuenstein (Aufsteiger) 1:1 – ein Ergebnis, das beiden Seiten nicht völlig wehtut, aber auch niemanden wirklich befreit. Tobias Lösch brachte Pfedelbach in der 21. Minute mit 1:0 in Führung, Finn Breuninger glich in der 82. Minute zum 1:1 aus. Joscha Link leitete die Partie als Schiedsrichter.

Pfedelbach steht nun bei 28 Punkten (16 Spiele, 32:26 Tore) und bleibt im oberen Feld. Neuenstein bleibt mit 13 Punkten (15 Spiele, 26:40 Tore) im unteren Bereich – und nimmt immerhin einen Punkt mit, der im Abstiegskampf zählen kann.



Dieses Spiel war ein echter Stimmungswechsel innerhalb weniger Minuten: Aramäer Heilbronn führte, am Ende stand es 1:1 gegen TSV Botenheim (Aufsteiger). Vor 120 Zuschauern traf David Gotovac in der 43. Minute zum 1:0 für Aramäer – ein Treffer kurz vor der Pause, der nach Kontrolle roch. Doch direkt nach Wiederbeginn kam die Antwort: Gbenga Daniel Adekoya glich in der 50. Minute zum 1:1 aus.

Aramäer bleibt damit Zweiter mit 32 Punkten (16 Spiele, 45:15 Tore) – nah dran, aber mit einem kleinen Dämpfer im Kampf um die Spitze. Botenheim steht bei 21 Punkten (16 Spiele, 33:45 Tore) und nimmt einen Punkt mit, der im dichten Mittelfeld und in Richtung Klassenerhalt enorm wertvoll sein kann.