TG Böckingen und Union Heilbronn in Torlaune, Aramäer patzen

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Robert Stolz

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Franken war zugleich der erste nach der Winterpause – und er kam mit voller Wucht: zwei Spiele wurden abgesagt, dafür fielen in den übrigen Partien Tore wie aus einem geöffneten Schleusentor. TG Böckingen setzte sich mit einem 8:0 ab und führt nun mit 35 Punkten (49:17 Tore). Dahinter bleiben Aramäer Heilbronn (32) und FC Union Heilbronn (31) dran. Unten bleibt es trotz einzelner Lebenszeichen unerquicklich: Schlusslicht Markelsheim/Elpersheim steht weiter bei 8 Punkten, und im Kampf gegen drei Abstiegsplätze sowie den Relegationsplatz nach unten zählt jeder Zähler doppelt.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
2
0
Abpfiff

Der TSV Erlenbach hat sich nach der Pause einen dieser Siege geholt, die nach mehr klingen als nur drei Punkten. Gegen die Sportfreunde Untergriesheim (Aufsteiger) gewann Erlenbach 2:0 und schob damit ein deutliches Signal in den Tabellenkeller. Laurin Karle traf in der 20. Minute zum 1:0, Mika Ludwig erhöhte in der 60. Minute auf 2:0. In einer Liga, in der unten jeder Schritt schwer ist, fühlt sich so ein Erfolg wie ein Stück Befreiung an – und er wirkt auch in der Tabelle: Erlenbach steht nun bei 15 Punkten (16 Spiele, 18:42 Tore). Untergriesheim bleibt bei 22 Punkten (15 Spiele, 29:30 Tore) und muss nach diesem Rückschlag wieder aufpassen, nicht in die ganz unruhige Zone zu rutschen.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
0
7
Abpfiff

Es war ein Spiel, das alles hatte – nur keine Gnade. FC Union Heilbronn fegte über die SGM Mulfingen/Hollenbach (Aufsteiger) hinweg und gewann 7:0. Bereits nach sieben Minuten war das Spiel in eine Richtung gekippt: Nebojsa Simikic traf in der 4. Minute zum 0:1, Luciano Gruosso legte in der 7. Minute nach. Nils Wozny erhöhte in der 24. Minute, erneut Nebojsa Simikic in der 27. Minute – 0:4, noch vor der Pause. Später machten Jon Ahmeti (64.), Luciano Gruosso (76.) und Benjamin Hetemi (83.) das Ergebnis brutal eindeutig.
Vor 82 Zuschauern kam zur sportlichen Härte auch der nächste Schlag für die Gastgeber: Danny Bezia sah in der 50. Minute Gelb-Rot (SGM Mulfingen/Hollenbach). Union steht damit jetzt bei 31 Punkten (16 Spiele, 36:19 Tore) und sitzt Böckingen und Aramäer im Nacken. Mulfingen/Hollenbach bleibt bei 16 Punkten (15 Spiele, 28:41 Tore) – und muss nach so einem Nachmittag erst einmal wieder Stabilität finden.

Gestern, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
Abgesagt

Gestern, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
1
2

Für SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim war es wieder so ein Spiel, das lange nach Hoffnung aussah – und dann doch wegkippte. Gegen die SG Sindringen/Ernsbach unterlagen die Gastgeber 1:2, obwohl die Entscheidung erst spät fiel. Valentin Gronbach brachte Sindringen/Ernsbach in der 80. Minute mit 0:1 in Führung, Ilja Klein erhöhte in der 88. Minute auf 0:2. Markelsheim/Elpersheim kam noch einmal zurück: Moritz Stodal traf in der 90.+3 zum 1:2 – zu spät für den Punkt.
Damit bleibt Markelsheim/Elpersheim Schlusslicht mit 8 Punkten (15 Spiele, 21:41 Tore). Sindringen/Ernsbach steht nun bei 16 Punkten (15 Spiele, 20:28 Tore) – und holt sich in der unteren Tabellenhälfte einen Sieg, der sich wie ein Rettungsanker anfühlt.

Gestern, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
8
0
Abpfiff

Der Tabellenführer hat keine Zweifel gelassen – und die Liga mit einem Ergebnis erschüttert: TG Böckingen gewann gegen SG Stetten/Kleingartach 8:0. Vor 74 Zuschauern begann der Torrausch früh: Kevin Haas verwandelte in der 11. Minute einen Foulelfmeter zum 1:0. Tom Kühner erhöhte in der 14. Minute, Kevin Haas traf erneut in der 34. Minute, Umut Calik in der 39. Minute. Dann kam eine Schlussphase der ersten Halbzeit, die Stetten/Kleingartach komplett überrollte: Lorenz Kopp (45.+2) und nochmals Kevin Haas (45.+4) – da stand es schon 6:0, weil Haas zusätzlich in der 45.+4 seinen dritten Treffer des Tages setzte. Nach der Pause machte Tom Kühner (55.) weiter, und den Schlusspunkt setzte wieder Kevin Haas mit dem 8:0 in der 89. Minute.
Böckingen steht jetzt bei 35 Punkten (16 Spiele, 49:17 Tore) – und sendet ein klares Zeichen an die Konkurrenz. Stetten/Kleingartach bleibt bei 13 Punkten (16 Spiele, 22:44 Tore) und steckt damit mitten im Abstiegskampf.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
1
1
+Video

Vor 250 Zuschauern endete das Duell zwischen TSV Pfedelbach und TSV Neuenstein (Aufsteiger) 1:1 – ein Ergebnis, das beiden Seiten nicht völlig wehtut, aber auch niemanden wirklich befreit. Tobias Lösch brachte Pfedelbach in der 21. Minute mit 1:0 in Führung, Finn Breuninger glich in der 82. Minute zum 1:1 aus. Joscha Link leitete die Partie als Schiedsrichter.
Pfedelbach steht nun bei 28 Punkten (16 Spiele, 32:26 Tore) und bleibt im oberen Feld. Neuenstein bleibt mit 13 Punkten (15 Spiele, 26:40 Tore) im unteren Bereich – und nimmt immerhin einen Punkt mit, der im Abstiegskampf zählen kann.

Gestern, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
1
1
Abpfiff

Dieses Spiel war ein echter Stimmungswechsel innerhalb weniger Minuten: Aramäer Heilbronn führte, am Ende stand es 1:1 gegen TSV Botenheim (Aufsteiger). Vor 120 Zuschauern traf David Gotovac in der 43. Minute zum 1:0 für Aramäer – ein Treffer kurz vor der Pause, der nach Kontrolle roch. Doch direkt nach Wiederbeginn kam die Antwort: Gbenga Daniel Adekoya glich in der 50. Minute zum 1:1 aus.
Aramäer bleibt damit Zweiter mit 32 Punkten (16 Spiele, 45:15 Tore) – nah dran, aber mit einem kleinen Dämpfer im Kampf um die Spitze. Botenheim steht bei 21 Punkten (16 Spiele, 33:45 Tore) und nimmt einen Punkt mit, der im dichten Mittelfeld und in Richtung Klassenerhalt enorm wertvoll sein kann.

