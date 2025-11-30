TG Böckingen überwintert an der Spitze, fünf Verfolger dicht dahinter

Pfedelbach setzte früh die Akzente und traf durch Nico Hütter (27.), Sebastian Hack (38.) und Tobias Lösch (55.). Für Erlenbach verkürzte Laurin Karle (75.), mehr ließen die Gastgeber nicht zu.
---
Die Gastgeber stellten mit Ahmet Cicek (33.) und Stefan Gündisch (35.) die Weichen, ehe Fabio Roth (68.) für die SG verkürzte. Kevin Schreier (71.) entschied die Partie für TG Böckingen.
---
In einem offenen Schlagabtausch trafen Hannes Braun (33.), Max Burger (35.) und Jochen Michler (67./78.) für die SGM; für Botenheim waren Max Gruber (24./73.) und Christian Rembe (90.+3) erfolgreich. Der Aufsteiger belohnte sich damit für seine Effizienz in den entscheidenden Phasen.
---
Nach Treffern von Lahud Abdulahad (11.), Milot Halilaj (59.), Arthur Gerber (73.) und Tom Adelhelm (75.) schien Aramäer Heilbronn auf der Siegerstraße, doch Friedrichshall konterte über Marvin Sieger (18.), Fabio Schumacher (37.), Lukas Ryl (39.) und Marvin Knoll (90.+5). In einer intensiven Schlussphase sah Marvin Reitz Gelb-Rot (90.).
---
Union legte durch Lütfüllah Cümen (45.) vor, doch Schwaigern drehte das Spiel kurz nach der Pause. Maximilian Alban (47.) und Mika Weinhold (61.) sorgten für den Heimsieg.
---
Marvin Gennrich (23./29.) und Mario Beez (32.) legten die Basis für den SGM-Erfolg, Jakob Scheppach (84.) setzte den Schlusspunkt. Für Lauffen traf Teseo Gasparro (52.), Tamino Dörr sah später Gelb-Rot (79.).
---
Untergriesheim startete furios mit Elias Mittnacht (3.) und Max Weyhrauch (7.), Tim Falk (58.) erhöhte. Wachbach kam durch Jannik Wolfarth (75./83.) zurück, verpasste den Ausgleich aber knapp.
---
Neuenstein traf vor der Pause durch Swen Heer (29.), Finn Breuninger (38.) und Mantas Baitis (44.), nach dem Anschluss durch Mike Behringer (67.) und Marcel Oechsner (79.) entschied Luca Megerle per Foulelfmeter (84.). Damit sammelt der Aufsteiger wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss.