Allgemeines
– Foto: Marcel Becker

TG Böckingen überwintert an der Spitze, fünf Verfolger dicht dahinter

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 15. Spieltags

Ein packender Abschluss vor der Winterpause: TG Böckingen geht nach einem abgeklärten Auftritt als Spitzenreiter in die Pause, dicht gefolgt von Aramäer Heilbronn. Dahinter halten Schwaigern und Pfedelbach mit Heimsiegen Kurs auf die Verfolgergruppe, während im Tabellenkeller wichtige Lebenszeichen gesendet wurden.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
3
1
+Video

Pfedelbach setzte früh die Akzente und traf durch Nico Hütter (27.), Sebastian Hack (38.) und Tobias Lösch (55.). Für Erlenbach verkürzte Laurin Karle (75.), mehr ließen die Gastgeber nicht zu.

Heute, 14:30 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
3
1
Abpfiff

Die Gastgeber stellten mit Ahmet Cicek (33.) und Stefan Gündisch (35.) die Weichen, ehe Fabio Roth (68.) für die SG verkürzte. Kevin Schreier (71.) entschied die Partie für TG Böckingen.

Heute, 14:30 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
4
3

In einem offenen Schlagabtausch trafen Hannes Braun (33.), Max Burger (35.) und Jochen Michler (67./78.) für die SGM; für Botenheim waren Max Gruber (24./73.) und Christian Rembe (90.+3) erfolgreich. Der Aufsteiger belohnte sich damit für seine Effizienz in den entscheidenden Phasen.

Heute, 14:30 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
4
4
Abpfiff

Nach Treffern von Lahud Abdulahad (11.), Milot Halilaj (59.), Arthur Gerber (73.) und Tom Adelhelm (75.) schien Aramäer Heilbronn auf der Siegerstraße, doch Friedrichshall konterte über Marvin Sieger (18.), Fabio Schumacher (37.), Lukas Ryl (39.) und Marvin Knoll (90.+5). In einer intensiven Schlussphase sah Marvin Reitz Gelb-Rot (90.).

Heute, 14:30 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
2
1
Abpfiff

Union legte durch Lütfüllah Cümen (45.) vor, doch Schwaigern drehte das Spiel kurz nach der Pause. Maximilian Alban (47.) und Mika Weinhold (61.) sorgten für den Heimsieg.

Heute, 14:30 Uhr
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
4
1
Abpfiff

Marvin Gennrich (23./29.) und Mario Beez (32.) legten die Basis für den SGM-Erfolg, Jakob Scheppach (84.) setzte den Schlusspunkt. Für Lauffen traf Teseo Gasparro (52.), Tamino Dörr sah später Gelb-Rot (79.).

Heute, 14:30 Uhr
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
2
3
Abpfiff

Untergriesheim startete furios mit Elias Mittnacht (3.) und Max Weyhrauch (7.), Tim Falk (58.) erhöhte. Wachbach kam durch Jannik Wolfarth (75./83.) zurück, verpasste den Ausgleich aber knapp.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
4
2
Abpfiff

Neuenstein traf vor der Pause durch Swen Heer (29.), Finn Breuninger (38.) und Mantas Baitis (44.), nach dem Anschluss durch Mike Behringer (67.) und Marcel Oechsner (79.) entschied Luca Megerle per Foulelfmeter (84.). Damit sammelt der Aufsteiger wichtige Punkte im Kampf um den Anschluss.

Timo BabicAutor