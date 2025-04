TG Böckingen trifft im Verfolgerduell auf die SG Sindringen/Ernsbach

Der 28. Spieltag in der Bezirksliga Franken verspricht Spannung, sowohl im oberen als auch im unteren Tabellendrittel. Der TSV Pfedelbach führt weiterhin das Feld an, doch auch die Verfolger wie TSG Öhringen und TG Böckingen bleiben in Schlagdistanz. Am unteren Ende kämpfen die Abstiegskandidaten um wichtige Punkte, um ihre Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 28. Spieltags der Bezirksliga Franken. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: