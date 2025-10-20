 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: Wilfried Wolf

TG Böckingen mit 9:0, Führungsduo im Gleichschritt

Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags

Bezirksliga Franken
SV Wachbach
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
Pfedelbach
SG Sindr/Er.

Der 9. Spieltag der Bezirksliga Franken hatte es in sich: Während sich Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen an der Tabellenspitze weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, feierte die TG Böckingen einen historischen Kantersieg. Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt, mehrere Teams ringen weiterhin um den Anschluss.

Sa., 18.10.2025, 16:30 Uhr
TSV Pfedelbach
TSV PfedelbachPfedelbach
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
4
2
Der TSV Pfedelbach gewann ein intensives Duell mit dem FSV Schwaigern mit 4:2. Nach Rückständen durch Mika Weinhold (22.) und Jannis Herkert (54.) drehte Pfedelbach die Partie durch Treffer von Marco Gebert (45.+4), Jann Baust (73., 75.) und Sebastian Hack (90.). Schwaigern spielte nach einer Roten Karte gegen Herkert (55.) in Unterzahl.

Gestern, 15:00 Uhr
TG Böckingen
TG BöckingenTG Böckingen
TSV Erlenbach
TSV ErlenbachErlenbach
9
0
TG Böckingen zerlegte den TSV Erlenbach mit 9:0 und unterstrich seine Offensivstärke eindrucksvoll. Kevin Schreier (5., 66.), Umut Calik (7., 13.), Kevin Haas (53.), Tom Kühner (54., 56.) sowie Lorenz Kopp (62., 81.) sorgten für einen historischen Heimsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SGM TSV Markelsheim/SV ElpersheimSGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim
SV Wachbach
SV WachbachSV Wachbach
0
Der SV Wachbach siegte bei der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim knapp mit 1:0. Felix Gutsche verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter und bescherte seinem Team den vierten Saisonsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
Aramäer Heilbronn
Aramäer HeilbronnAramäer HN
SGM Mulfingen/Hollenbach
SGM Mulfingen/HollenbachSGM Mulfingen/Hollenbach
4
1
Aramäer Heilbronn festigte mit einem 4:1 gegen SGM Mulfingen/Hollenbach die Tabellenführung. Lahud Abdulahad (2.) und Milot Halilaj (16.) legten früh vor, ehe Jakob Scheppach (56.) verkürzte. Jermaine Wesley entschied mit einem Doppelpack (84., 90.) die Partie endgültig.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Botenheim
TSV BotenheimBotenheim
FSV Friedrichshaller SV
FSV Friedrichshaller SVFriedrichsh.
3
Ein packendes 3:3 sahen die Zuschauer in Botenheim. Für die Gastgeber trafen Philipp Matyssek (2.), Lenny Hehl (60.) und Tobias Frank (90.+5), für Friedrichshaller SV waren Fabio Schumacher (28.), Loris Ademaj (52.) und Marvin Sieger (86.) erfolgreich.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Sindringen/Ernsbach
SG Sindringen/ErnsbachSG Sindr/Er.
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Heilbronn
0
FC Union Heilbronn gewann bei der SG Sindringen/Ernsbach mit 1:0. Den entscheidenden Treffer markierte Nils Wozny kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2).

Gestern, 15:00 Uhr
SG Stetten/Kleingartach
SG Stetten/KleingartachStetten/Kl.
Sportfreunde Lauffen
Sportfreunde LauffenLauffen
1
3
Sportfreunde Lauffen setzten sich mit 3:1 bei der SG Stetten/Kleingartach durch. Tamino Dörr (15.), Lukas Schulz (46.) und Janis Alber (60.) trafen für die Gäste, ehe Marinko Balikic (82.) verkürzte. Mike Behringer sah zuvor Rot wegen einer Notbremse (59.).

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Neuenstein
TSV NeuensteinTSV Neuenst.
Sportfreunde Untergriesheim
Sportfreunde UntergriesheimU´griesheim
1
3
Sportfreunde Untergriesheim siegten beim TSV Neuenstein mit 3:1. Joshua Baur (10.) und Max Weyhrauch (30.) brachten die Gäste in Führung, Mantas Baitis (45.) verkürzte kurz vor der Pause, doch Tim Falk (60.) sorgte für die Entscheidung.

20.10.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor