TG Böckingen mit 9:0, Führungsduo im Gleichschritt
Bezirksliga Franken: Die Übersicht aller Partien des 9. Spieltags
Der 9. Spieltag der Bezirksliga Franken hatte es in sich: Während sich Aramäer Heilbronn und Sportfreunde Lauffen an der Tabellenspitze weiter ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, feierte die TG Böckingen einen historischen Kantersieg. Im Tabellenkeller bleibt die Lage angespannt, mehrere Teams ringen weiterhin um den Anschluss.
Sa., 18.10.2025, 16:30 Uhr
Der TSV Pfedelbach gewann ein intensives Duell mit dem FSV Schwaigern mit 4:2. Nach Rückständen durch Mika Weinhold (22.) und Jannis Herkert (54.) drehte Pfedelbach die Partie durch Treffer von Marco Gebert (45.+4), Jann Baust (73., 75.) und Sebastian Hack (90.). Schwaigern spielte nach einer Roten Karte gegen Herkert (55.) in Unterzahl.
TG Böckingen zerlegte den TSV Erlenbach mit 9:0 und unterstrich seine Offensivstärke eindrucksvoll. Kevin Schreier (5., 66.), Umut Calik (7., 13.), Kevin Haas (53.), Tom Kühner (54., 56.) sowie Lorenz Kopp (62., 81.) sorgten für einen historischen Heimsieg.
Der SV Wachbach siegte bei der SGM TSV Markelsheim/SV Elpersheim knapp mit 1:0. Felix Gutsche verwandelte in der 71. Minute einen Foulelfmeter und bescherte seinem Team den vierten Saisonsieg.
Aramäer Heilbronn festigte mit einem 4:1 gegen SGM Mulfingen/Hollenbach die Tabellenführung. Lahud Abdulahad (2.) und Milot Halilaj (16.) legten früh vor, ehe Jakob Scheppach (56.) verkürzte. Jermaine Wesley entschied mit einem Doppelpack (84., 90.) die Partie endgültig.
Ein packendes 3:3 sahen die Zuschauer in Botenheim. Für die Gastgeber trafen Philipp Matyssek (2.), Lenny Hehl (60.) und Tobias Frank (90.+5), für Friedrichshaller SV waren Fabio Schumacher (28.), Loris Ademaj (52.) und Marvin Sieger (86.) erfolgreich.
FC Union Heilbronn gewann bei der SG Sindringen/Ernsbach mit 1:0. Den entscheidenden Treffer markierte Nils Wozny kurz vor der Pause in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+2).
Sportfreunde Lauffen setzten sich mit 3:1 bei der SG Stetten/Kleingartach durch. Tamino Dörr (15.), Lukas Schulz (46.) und Janis Alber (60.) trafen für die Gäste, ehe Marinko Balikic (82.) verkürzte. Mike Behringer sah zuvor Rot wegen einer Notbremse (59.).
Sportfreunde Untergriesheim siegten beim TSV Neuenstein mit 3:1. Joshua Baur (10.) und Max Weyhrauch (30.) brachten die Gäste in Führung, Mantas Baitis (45.) verkürzte kurz vor der Pause, doch Tim Falk (60.) sorgte für die Entscheidung.
