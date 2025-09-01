TG Böckingen, FSV Schwaigern, Sportfreunde Lauffen mit klaren Siegen

Der 2. Spieltag der Bezirksliga Franken bot alles: knappe Spiele, klare Siege und packende Wendungen. Während die Spitzenteams aus Heilbronn, Lauffen und Böckingen ihre Dominanz untermauerten, mussten Aufsteiger Lehrgeld zahlen.

Vor 170 Zuschauern entwickelte sich in Pfedelbach ein spannendes Spiel, das bis in die Schlussminuten offen blieb. Jann Baust brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Doch die Gäste konterten eiskalt: Joshua Baur drehte die Partie mit Treffern in der 22. und 30. Minute. Pfedelbach steckte nicht auf und wurde belohnt, als Nicolas Baur in der 79. Minute ausglich. In der 86. Minute war es erneut Jann Baust, der mit seinem zweiten Treffer den viel umjubelten Sieg für die Hausherren perfekt machte. ---

Ein Offensivfeuerwerk erlebten die Zuschauer in Böckingen. Luca Megerle brachte Neuenstein in der 5. Minute in Führung, doch die Gastgeber antworteten postwendend. Umut Calik glich in der 14. Minute aus und drehte das Spiel in der 17. Minute. Jonas Müller traf in der 18. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2, doch in der zweiten Hälfte spielte nur noch Böckingen: Ahmet Cicek (50.), Kevin Schreier (64.), Kevin Haas (77.) und Tom Kühner (84.) sorgten für den 6:2-Erfolg. ---

Ein intensives Spiel sahen die 114 Zuschauer. Ein unglückliches Eigentor von Julius Schmitt brachte die Gäste aus Stetten/Kleingartach in der 18. Minute in Führung. Kurz darauf bot sich den Hausherren die große Chance zum Ausgleich, doch Marcel Karausch vergab in der 37. Minute einen Foulelfmeter. Nach der Pause gelang Karausch in der 58. Minute doch noch das 1:1. Doch die Gäste blieben konsequent und erzielten in der 78. Minute durch Ralf Krestel den entscheidenden Treffer zum Auswärtssieg. ---

Aramäer Heilbronn bleibt weiter das Maß der Dinge in der Liga. Vor 211 Zuschauern sorgte Jermaine Wesley in der 35. Minute für die Führung, Milot Halilaj erhöhte in der 53. Minute. Spätestens mit dem 3:0 durch Thomas Inan in der 69. Minute war die Partie entschieden. Lennox Haas setzte in der 87. Minute den Schlusspunkt zum klaren 4:0-Heimerfolg. ---

In Schwaigern entwickelte sich ein packendes Torfestival. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch Marc Timo Nowak in Führung. Johannes Ebner traf in der 40. Minute zum Ausgleich. Nach der Pause erhöhte Christian Wacker in der 51. Minute auf 2:1, doch Fabio Bronner stellte in der 56. Minute wieder den Gleichstand her. Danach drehte Schwaigern richtig auf: Johannes Ebner (66.), Christian Wacker (74.), Norman Hönnige (85.) und Fabian Herbrik (90.) schraubten das Ergebnis auf 6:2 in die Höhe. ---

Die Gastgeber gingen kurz vor der Pause in Führung, als Mario Beez in der 45. Minute einen Foulelfmeter verwandelte. Doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten: Adrian Nicolae Radu glich in der 50. Minute aus. Vier Minuten später traf Marco Bickel in der 54. Minute zur Führung für Friedrichshall. In der Nachspielzeit setzte Fabio Schumacher in der 90.+4 Minute den Schlusspunkt zum 1:3. ---

Der FC Union Heilbronn erwischte in Wachbach den perfekten Start. Nebojsa Simikic traf in der 5. Minute zur Führung und erhöhte in der 39. Minute auf 0:2. Die Gastgeber warfen in der zweiten Halbzeit alles nach vorne, mussten aber lange auf den Anschlusstreffer warten. Erst in der 89. Minute traf Simon Hellinger zum 1:2, doch für mehr reichte es nicht mehr. ---