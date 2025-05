TG baut B-Team neu auf: Kiranli und Mannherz übernehmen

Die A-Klassenmannschaft des SV Türk Gücü Straubing hat ein hartes Jahr hinter sich, denn im Elfer-Feld der Straubinger Gruppe sprang nur ein mauer neunter Tabellenplatz heraus. Künftig soll es bei der Bezirksliga-Reserve aber wieder deutlich besser laufen und für das sollen auch eine Reihe etablierter Kräfte sorgen. Die Verantwortung übernehmen der langjährige Kapitän der ersten Mannschaft, Sercan Kiranli , sowie Thomas Mannherz , der vom frischgebackenen Kreisliga-Meiser SpVgg Plattling, an den Uferweg wechselt. Die beiden Routiniers werden die Mannschaft als Spielertrainer-Duo anführen und kann sich auf die Unterstützung weiterer ehemaliger Bezirksliga-Cracks freuen. Den Posten des Assistenzcoaches übernimmt Firat Kaplan .

"Das wird eine gute Geschichte. Die Zusagen von Sercan und Thomas sind eine tolle Sache und wir sind überzeugt, dass sie eine gute Mannschaft formen werden, die in der A-Klasse eine ordentliche Rolle spielen wird. Unter anderem werden sehr verdiente Spieler wie Emekcan Kurulgan, Dogukan Celik sowie Koray und Kaan Coban regelmäßig auflaufen" , berichtet TG-Manager Onur Örs.







"Die Vorstandschaft unseres Vereines, in der ich auch involviert bin, hatte die Idee mit Thomas Mannherz, mit dem ich auch privat sehr gut befreundet bin, und mir ein Spielertrainer-Projekt für die zweite Mannschaft zu gestalten. Ich fand die Idee sehr gut und freue mich gemeinsam mit Tom auf die Aufgabe. Wir werden auch versuchen, mit der A-Klassentruppe erfolgreich zu sein. Das sind die Ambitionen unseres Vereines", informiert Sercan Kiranli.







Auch Thomas Mannherz, der schon bei der damaligen SG Hainsbach / Geiselhöring seine ersten Erfahrungen als Co-Spielertrainer sammelte, freut sich auf die Aufgabe mit seinen alten Kumpels: "Eigentlich wollte ich meine Fußballlaufbahn beenden. Sercan ist aber ein sehr guter Freund von mir und als die Anfrage kam, war ich von der Idee, das mit ihm zu machen, gleich sehr interessiert. Wir beide ticken in Sachen Fußball gleich und ich freue mich auf eine spannende Aufgabe. Viele Spieler des künftigen Teams kenne ich bereits seit vielen Jahren und zählen zu meinen Freunden."