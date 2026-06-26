TFV-Pokalsieger, aber beim DFB außen vor

Landespokalsieger, aber kein Startplatz im DFB-Pokal: Die SG Borsch/Buttlar/Vacha. – Foto: © TFV

Noch deutlicher wird Schäfer bei der Bewertung der Kommunikation rund um die Entscheidung: „Die Art der Kommunikation per Mail und ohne ein offenes Gespräch sind für mich auch nicht nachvollziehbar!“ Auch die inhaltliche Begründung stößt bei ihm auf Unverständnis: „Hinzu kommt eine komische Mail vom DFB. Rechtliche Fragen... warum, auch bei einer SG haftete der sportlich federführende Verein.“

Besonders bitter ist dabei weniger die Regel selbst als vielmehr der Zeitpunkt, zu dem sie für die Verantwortlichen und die Spieler zur Realität wurde. „Das Ganze ging letzte Woche aus heiterem Himmel los. Vorher wusste darüber niemand Bescheid und hat auch keiner mit uns gesprochen“, schildert André Schäfer, Vorsitzender des SV Borsch 1925. Die Enttäuschung sitzt tief – nicht nur bei den Vereinsverantwortlichen, sondern vor allem bei den Spielern, die sich ihren Platz im DFB-Pokal auf dem Platz erarbeitet hatten.

Nach seinen Angaben sei die Problematik erst aufgekommen, als der DFB Anfang Juni den Landesverband zur Meldung des Teilnehmers aufgefordert habe. „Ich habe mich beim DFB erkundigt, weil ich definitiv nicht alle Durchführungsbestimmungen aller Wettbewerbe im Kopf habe – das hat keiner“, sagt Graßmuck offen. Rückblickend räumt er ein: „Ich hätte sicher vor acht Wochen keine Aussage treffen können. Ich lese mir diese Bestimmungen auch erst durch, wenn es soweit ist - zumal sie auch oft angepasst werden.“ Dass die Information die SG erst nach dem Pokalsieg erreichte, sieht auch Graßmuck kritisch. „Das Einzige, was sich der TFV – in dem Fall nur ich und kein anderer – bemängeln könnte, ist vielleicht, dass wir drei oder vier Tage früher informiert hätten.“ Gleichzeitig ergänzt er selbstkritisch: „Asche auf mein Haupt, dass ich vielleicht nicht jede Durchführungsbestimmung kenne.“ Spielraum habe es aus seiner Sicht jedoch nicht gegeben. „Mir wurde ganz klar mitgeteilt, dass ich keine Spielgemeinschaft melden kann“, berichtet Graßmuck. Auch nach Gesprächen mit dem DFB habe sich daran nichts geändert. „Mir fehlt auch die Fantasie, wie wir es anders machen können.“

Dass der Thüringer Fußball-Verband (TFV) den Thüringenpokalsieger letztlich nicht melden konnte, begründet der Vorsitzende des TFV-Jugendausschusses, Christopher Graßmuck, mit den eindeutigen Vorgaben des DFB. „Spielgemeinschaften – das steht explizit in den DFB-Durchführungsbestimmungen – sind nicht zugelassen“, erklärt Graßmuck. Aufgabe des TFV sei es, den Thüringer Vertreter zu melden. „In der Regel ist das der Landespokalsieger – auch der Vertreter muss teilnahmeberechtigt sein auf Basis der geltenden Durchführungsbestimmungen des DFB.“

Inkonsistenz zwischen den Verbänden

Für zusätzliche Irritation sorgt aus Sicht der SG die Inkonsistenz verschiedener Wettbewerbe. Schäfer verweist dabei auf die Teilnahme der Mannschaft im Winter an der NOFV-Hallenmeisterschaft als Thüringer Vertreter: „Die Jungs haben im Winter an der NOFV-Hallenmeisterschaft als Thüringens Vertreter teilgenommen. Da geht sowas aber im DFB-Pokal Junioren nicht. Für mich sind solche unterschiedlichen Regularien nicht nachvollziehbar und im Sinne der Talenteförderung eine Katastrophe!“

Immer wieder wurde die Frage aufgeworfen, ob die SG kurzfristig als eigenständiger Verein hätte gemeldet werden können. Für Graßmuck ist dieser Gedanke jedoch problematisch. „Die einzige Möglichkeit wäre, dass Borsch in der neuen Saison keine SG mehr ist“, sagt er. Gleichzeitig verweist er darauf, dass Spielgemeinschaften nach den Ordnungen des TFV als Zweck- beziehungsweise Notgemeinschaften zum Erhalt des Spielbetriebs gedacht seien. Würde ein Verein ohne Weiteres allein antreten können, stelle sich zwangsläufig die Frage, ob die Voraussetzungen für die Bildung einer Spielgemeinschaft überhaupt vorgelegen hätten.

Dass stattdessen der Finalgegner ZFC Meuselwitz als Thüringer Vertreter nachgemeldet wird, sorgt bei der SG verständlicherweise für Frust. Aus Sicht der Verantwortlichen fühlt sich die Situation ungerecht an. Schließlich wurde der Pokalsieg auf sportlichem Weg errungen. Für die Spieler spielt es kaum eine Rolle, welche juristischen Hintergründe einer Teilnahme entgegenstehen – für sie bleibt die Erkenntnis, dass ihnen eine einmalige Chance verwehrt wird.

DFB-Bestimmungen sind eindeutig

Auch der DFB betont, dass der Ausschluss von Spielgemeinschaften keineswegs eine Geringschätzung ihrer sportlichen Leistung darstelle. Vielmehr verweist der Verband auf organisatorische und rechtliche Gründe. Als bundesweiter Wettbewerb müsse der DFB-Pokal jedem Teilnehmer eindeutig einem eigenständigen Verein zuordnen können. Verantwortlichkeiten bei Spielberechtigungen, Haftungsfragen, sportgerichtlichen Verfahren oder organisatorischen Abläufen müssten klar geregelt sein. Spielgemeinschaften seien hingegen zeitlich begrenzte Zusammenschlüsse mehrerer Vereine, deren Ausgestaltung sich von Landesverband zu Landesverband unterscheide.

Diese Argumentation ist inhaltlich sicher nachvollziehbar, denn ein bundesweiter Wettbewerb benötigt einheitliche und rechtssichere Teilnahmevoraussetzungen. Gleichzeitig zeigt der Fall aus der Rhön aber eine Schwachstelle des Systems. Denn offenbar war weder den beteiligten Vereinen noch dem Landesverband frühzeitig bewusst, welche Konsequenzen die DFB-Regelung im Erfolgsfall haben würde. Dass ein Landespokalsieger erst nach seinem Triumph erfährt, dass er den gewonnenen Startplatz gar nicht wahrnehmen darf, hinterlässt zwangsläufig einen bitteren Beigeschmack. Gerade im Jugendfußball erfüllen Spielgemeinschaften eine wichtige Aufgabe. Vor allem in ländlichen Regionen sichern sie überhaupt erst den Spielbetrieb, bündeln Talente und ermöglichen Jugendlichen leistungsorientierten Fußball vor der eigenen Haustür. Nicht selten entstehen dadurch Mannschaften, die sportlich mit großen Nachwuchsleistungszentren konkurrieren können – so wie die SG Borsch/Buttlar/Vacha in dieser Saison eindrucksvoll bewiesen hat. Der Fall wirft deshalb weniger die Frage auf, ob die geltenden DFB-Regeln richtig oder falsch sind. Vielmehr stellt sich die Frage, ob solche Bestimmungen transparenter kommuniziert werden müssten. Hätten alle Beteiligten bereits zu Saisonbeginn gewusst, dass eine Spielgemeinschaft selbst im Falle eines Pokalsieges nicht am DFB-Pokal teilnehmen darf, wäre die Enttäuschung am Ende vermutlich nicht geringer gewesen – sie wäre aber zumindest nicht überraschend gekommen.

Am Ende bleiben zwei Wahrheiten nebeneinander bestehen. Der DFB und der Thüringer Fußball-Verband handeln nach den geltenden Regularien, die aus organisatorischer Sicht nachvollziehbar erscheinen. Gleichzeitig haben sich junge Fußballer ihren größten sportlichen Erfolg erarbeitet und müssen nun erleben, dass formale Vorgaben schwerer wiegen als das Geschehen auf dem Platz. Für die Spieler der SG Borsch/Buttlar/Vacha dürfte genau das die schmerzhafteste Erkenntnis sein.