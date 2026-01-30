TFV-Endrunde & Halbfinal-Auslosung am Sonntag

Mischt Leon Schleip und der FSV Preußen um den Landesmeistertitel in Apolda mit? – Foto: Lais & Lina

Ab 13:30 Uhr spielen acht Teams in der Sporthalle um die Hallenlandesmeisterschaft 2026. Gespielt wird in zwei Vierergruppen, die jeweils besten zwei Mannschaften erreichen das Halbfinale.

Nach den Vorrunden in Großschwabhausen, Friedrichroda und zuletzt Elxleben stehen die acht Endrundenteilnehmer fest. Auch mit von der Partie ist der SV 09 Arnstadt, der im Vorjahr den Titel holte und nun als Titelverteidiger anreist. Ebenfalls erneut qualifiziert sind die SG Sportfreunde Elxleben und der FC 02 Barchfeld, die 2025 beide das Halbfinale erreichten.

FC 02 Barchfeld

SG Sportfreunde Elxleben

SV 09 Arnstadt

SV Jena‑Zwätzen II

Besonderes Highlight: Auslosung der Halbfinals im Thüringen Pokal

Im Rahmen der Endrunde werden außerdem die Halbfinalpaarungen des Thüringen Pokals ausgelost.

Noch im Wettbewerb stehen:

FC Carl Zeiss Jena (Regionalliga)

FC Rot‑Weiß Erfurt (Regionalliga)

ZFC Meuselwitz (Regionalliga)

SV Blau‑Weiß Bad Frankenhausen (Thüringenliga)

Da Bad Frankenhausen der einzige Thüringenligist im Halbfinale ist, steht bereits fest, dass die Mannschaft ein Heimspiel hat. Offen ist nur noch, welcher Regionalligist zu Gast sein wird. Besonderer Gast zur Auslosung ist David Möller, Staatssekretär für Sport und Ehrenamt in der Thüringer Staatskanzlei. Unter Leitung von Sven Wenzel, dem Vorsitzenden des TFV-Spielausschusses, wird Staatssekretär Möller die Kugeln ziehen. Die Auslosung findet nach der Gruppenphase und vor den Halbfinals statt und wird voraussichtlich zwischen 16:00 und 16:30 Uhr durchgeführt.