TFC Köln peilt nach Abstieg Top-Vier an

– Foto: Vanessa Bering

Der Türkische FC Köln musste nach nur einem Jahr das Abenteuer Bezirksliga wieder beenden. Nach einer sportlich turbulenten Spielzeit mitsamt mehrfacher Wechsel auf der Trainerbank nehmen die Kölner nun einen neuen Anlauf im Kreisoberhaus.

Erst im Saisonendspurt übernahmen Ali-Yasin Demirkurt (50), Hasan Ramadani (46) und Oscar Mbele (37) gemeinschaftlich die Geschicke des Aufsteigers. Der verpasste Klassenerhalt war zu diesem Zeitpunkt kaum noch abzuwenden.

Die vergangene Spielzeit in der Bezirksliga 1 verlief für den TFC alles andere als nach Plan. Am Ende stand der direkte Wiederabstieg zu Buche – der Rückstand auf das rettende Ufer betrug zehn Punkte. Neben den ausbleibenden Ergebnissen auf dem Platz war das Jahr vor allem von personeller Unruhe an der Seitenlinie geprägt. Gleich zwei Trainerwechsel wirbelten den Klub durcheinander: Oguz Kahraman verließ den Verein bereits im Oktober und schloss sich später dem SC West Köln an. Im Anschluss übernahm der bisherige Co-Trainer Andrew Sinkala den Posten, räumte diesen jedoch Mitte März auch wieder.

Für die anstehende Spielzeit in der Kreisliga A präsentiert der TFC eine interne Lösung. Cetin Diyaboglu, der in der Vergangenheit bereits als Co-Trainer für den Klub aktiv war, rückt zum Cheftrainer auf. Ihm zur Seite steht weiterhin Ali-Yasin Demirkurt, der dem Verein als Co-Trainer erhalten bleibt.

Der künftige Co-Trainer Ali-Yasin Demirkurt blickt mit gemischten Gefühlen auf die vergangenen Monate zurück: „Mit dem Saisonverlauf können wir nicht zufrieden sein, da wir mit dem Abstieg natürlich unser Ziel verfehlt haben. Wir haben die Mannschaft erst im Saisonendspurt übernommen und in kurzer Zeit eine klare Entwicklung gesehen. Gegen Top-Teams konnten wir wichtige Punkte holen, doch Verletzungen, Sperren und die knappe Zeit machten es unmöglich, den Klassenerhalt noch zu schaffen. Die positive Entwicklung der Mannschaft gibt uns aber viel Zuversicht für die neue Saison.“

Das neue Gespann bat die Mannschaft am 12. Juli zum offiziellen Aufgalopp auf den Trainingsplatz. Die ersten Eindrücke von den Einheiten stimmen die sportliche Leitung positiv. „Unsere Vorbereitung begann am 12. Juli. Mit dem bisherigen Verlauf sind wir sowohl sportlich als auch organisatorisch sehr zufrieden. Die Mannschaft zeigt großen Ehrgeiz, hohe Trainingsbeteiligung und viel Motivation. Das stimmt uns für die neue Saison sehr optimistisch“, berichtet Demirkurt vom Start der Vorbereitung.

Verjüngung des Kaders nach dem Abstieg

Der Gang in die niedrigere Spielklasse brachte auch auf dem Transfermarkt spürbare Veränderungen mit sich. Der Kader verzeichnete nach dem verpassten Klassenerhalt einige schmerzhafte Abgänge. Im Gegenzug setzte die sportliche Leitung auf hungrige Akteure, um die Abgänge zu kompensieren.

„Besonders freut uns, dass sich unsere Neuzugänge hervorragend integriert haben und die Mannschaft sie sehr gut aufgenommen hat. Der Mix aus erfahrenen und jungen Spielern passt hervorragend, und alle ziehen mit großer Motivation und einem klaren Fokus auf den gemeinsamen Erfolg mit“, zeigt sich der 50-Jährige zufrieden.

Demirkurt: "Bis zum Saisonende um die vorderen Plätze mitspielen"

Für das kommende Spieljahr in der Kreisliga A verabschiedet sich der TFC vom großen Druck und richtet den Blick primär auf die eigenen Hausaufgaben. „In unserer Liga gibt es einige starke Mannschaften. Einen klaren Favoriten sehen wir deshalb nicht. Wir richten den Blick ohnehin auf uns selbst. Unser Ziel ist es, oben mitzuspielen und uns in den Top 4 zu etablieren. Wenn sich die Chance auf die Meisterschaft ergibt, werden wir alles dafür tun, sie zu nutzen“, so Demirkurt.

Die Zielsetzung bleibt somit realistisch, lässt aber Raum für das maximale Ergebnis: „Wir wollen bis zum Saisonende um die vorderen Plätze mitzuspielen. Gleichzeitig möchten wir die Mannschaft sportlich und als Team weiterentwickeln. Wenn wir unsere Spielidee konstant auf den Platz bringen und am Ende sogar der Aufstieg möglich ist, werden wir diese Chance natürlich nutzen. Aktuell beschäftigen wir uns in erster Linie mit unserer eigenen Entwicklung. Unser Fokus liegt darauf, die Mannschaft nachhaltig weiterzuentwickeln, klare Strukturen zu schaffen und sie optimal auf die neue Saison vorzubereiten.“